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Την προσωρινή αναστολή της διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με βάση το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ζητά ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής (ΠΑΣΙΚΑ), καταγγέλλοντας ότι η υποχρεωτική εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνολογικής λύσης επιβαρύνει τις επιχειρήσεις με €550 ανά σημείο πώλησης.

Με επιστολή προς τον Έφορο Φορολογίας, ο Σύνδεσμος ζητά να εξεταστούν σύγχρονες και οικονομικότερες τεχνολογίες και να διασφαλιστεί ότι δεν θα επιβληθούν πρόστιμα ή κυρώσεις στις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με ανακοίνωσή του, ο Έφορος ανταποκρίθηκε άμεσα, εκφράζοντας την επιθυμία να πραγματοποιηθεί σύντομα συνάντηση.

Ο ΠΑΣΙΚΑ διευκρινίζει ότι δεν αμφισβητεί την ανάγκη φορολογικού ελέγχου και πάταξης της φοροδιαφυγής. Αντιτίθεται, ωστόσο, στην υποχρεωτική επιβολή μιας τεχνολογικής λύσης την οποία χαρακτηρίζει ξεπερασμένη, θεωρώντας αδικαιολόγητο το κόστος που καλούνται να επωμιστούν οι επιχειρήσεις.

Το αίτημα αφορά τη διαδικασία διασύνδεσης βάσει του ισχύοντος πλαισίου, περιλαμβανομένης της Κ.Δ.Π. 224/2010 (ΦΗΜΣ). Κατά τον Σύνδεσμο, η σχετική νομοθεσία παρέμεινε ανενεργή επί 17 χρόνια και το κράτος απαιτεί πλέον άμεση συμμόρφωση, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Όπως υποστηρίζει, πάροχοι τεχνολογίας έχουν ήδη προτείνει σύγχρονες και σαφώς οικονομικότερες εναλλακτικές, οι οποίες απορρίπτονται με επίκληση νομοθετικών προνοιών που ο ίδιος χαρακτηρίζει αναχρονιστικές.

Στην επιστολή του, ο ΠΑΣΙΚΑ ζητά:

Άμεση αναστολή της διαδικασίας και διασφάλιση ότι δεν θα επιβληθούν διοικητικά πρόστιμα ή κυρώσεις στις επιχειρήσεις.

στις επιχειρήσεις. Αντικειμενική αξιολόγηση νεότερων τεχνολογικών προτάσεων, όπως τα συστήματα cloud , τα οποία, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, παρέχουν τις ίδιες εγγυήσεις στο κράτος με πολύ χαμηλότερο κόστος.

, τα οποία, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, παρέχουν τις ίδιες εγγυήσεις στο κράτος με πολύ χαμηλότερο κόστος. Νομοθετική ρύθμιση, ώστε το πλαίσιο να ανταποκρίνεται στα σημερινά τεχνολογικά δεδομένα.

Ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι έχει ήδη αποστείλει σχετικό υπόμνημα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών. Καταλήγοντας, τονίζει ότι η νομοθεσία πρέπει να υπηρετεί τον σκοπό της, χωρίς να εμποδίζει την τεχνολογική εξέλιξη ή να λειτουργεί ως μέσο οικονομικής εξόντωσης των επιχειρήσεων.

Πηγή: ΚΥΠΕ