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Με σημαντικό προβάδισμα έναντι του φιλοδυτικού αντιπάλου της, Αντρέι Γκιούροφ, οδεύει προς την εκλογική νίκη στη Βουλγαρία η Ιλιάνα Γιότοβα, η οποία έχει ταχθεί υπέρ της επανέναρξης του διαλόγου με τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που ακολούθησαν τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών της Κυριακής (1/11), η Γιότοβα εξασφαλίζει καθαρό προβάδισμα, με τον αντίπαλό της να έχει ήδη αναγνωρίσει την ήττα του

Η 62χρονη απερχόμενη πρόεδρος συγκεντρώνει ποσοστό μεταξύ 57,4% και 58,2%, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις των εταιρειών δημοσκοπήσεων, ενώ ο Γκιούροφ, πρώην υπηρεσιακός πρωθυπουργός που υποστηρίχθηκε από τη φιλοδυτική αντιπολίτευση, περιορίζεται μεταξύ 38,6% και 39,6%.

Εφόσον επιβεβαιωθεί το αποτέλεσμα, η Γιότοβα θα γίνει η πρώτη γυναίκα που εκλέγεται απευθείας στην προεδρία της Βουλγαρίας.

«Κάναμε μια θετική προεκλογική εκστρατεία από την πρώτη κιόλας στιγμή, χωρίς να επιτεθούμε σε κανέναν και χωρίς να καταφύγουμε σε ρητορική μίσους ή διχασμού», δήλωσε το βράδυ της Κυριακής, εμφανώς ικανοποιημένη, έχοντας δίπλα της τους συνεργάτες της και τον πρωθυπουργό Ρούμεν Ράντεφ.

Όπως υποστήριξε, οι πολίτες ανταποκρίθηκαν στο μήνυμα της εκστρατείας της, που επικεντρώθηκε στα εισοδήματα, την ειρήνη και τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα.

Από την πλευρά του, ο Ράντεφ δήλωσε ότι οι Βούλγαροι επέλεξαν «μια σταθερή και ξεκάθαρη προοπτική», έπειτα από μια μακρά περίοδο πολιτικής αστάθειας, στη διάρκεια της οποίας η χώρα οδηγήθηκε σε οκτώ κοινοβουλευτικές εκλογικές αναμετρήσεις από το 2021.

Ο ηττημένος των εκλογών, Αντρέι Γκιούροφ, αναγνώρισε το αποτέλεσμα, δηλώνοντας ότι το αποδέχεται, παρά το γεγονός ότι οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται τη Δευτέρα.

«Τα καλύτερα έρχονται και έχουμε βάλει γερά θεμέλια πάνω στα οποία μπορούμε να οικοδομήσουμε», δήλωσε.

Η στάση απέναντι στη Ρωσία και ο πόλεμος στην Ουκρανία

Η εξωτερική πολιτική και ιδιαίτερα η στάση της Βουλγαρίας απέναντι στη Μόσχα αποτέλεσαν βασικά σημεία αντιπαράθεσης ανάμεσα στους δύο υποψηφίους.

Η Γιότοβα έχει ταχθεί επανειλημμένα υπέρ της διπλωματικής επίλυσης του πολέμου στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι η ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από διαπραγματεύσεις.

Κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής αναμέτρησης την περασμένη Πέμπτη, επανέλαβε τη θέση της υπέρ του διαλόγου, ενώ έχει εκφράσει την αντίθεσή της στην περαιτέρω στρατιωτική ενίσχυση του Κιέβου.

Παρά τη στάση της απέναντι στη Ρωσία, δεν αμφισβητεί τη συμμετοχή της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Αντίθετα, υποστηρίζει την ανάγκη μιας ανεξάρτητης εξωτερικής πολιτικής, με βασικό κριτήριο το εθνικό συμφέρον.

«Θέλουμε ένα ισχυρό κράτος μέσα σε μια ισχυρή Ευρώπη», δήλωσε μετά την άσκηση του εκλογικού της δικαιώματος σε σχολείο της Σόφιας.

Στον αντίποδα, ο 50χρονος Γκιούροφ υιοθέτησε σαφώς πιο επικριτική στάση απέναντι στη Μόσχα, υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία πρέπει να τερματίσει την επιθετικότητά της προτού υπάρξουν οι προϋποθέσεις για τα επόμενα διπλωματικά βήματα.

«Ας κατονομάσουμε τη χώρα από την οποία προέρχονται οι απειλές», δήλωσε, κατηγορώντας την αντίπαλό του ότι απέφυγε να καταδικάσει ευθέως τη ρωσική πολιτική.

Η ανησυχία στη Μαύρη Θάλασσα και η «πρόεδρος της ειρήνης»

Σύμφωνα με την κοινωνιολόγο Μποριάνα Ντιμιτρόβα του ινστιτούτου Alpha Research, η Γιότοβα κατάφερε να πείσει σημαντικό μέρος των ψηφοφόρων παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως «πρόεδρο της ειρήνης».

Η εκλογική αναμέτρηση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα αυξημένης ανησυχίας για την ασφάλεια, έπειτα από σειρά επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, οι οποίες ανέδειξαν τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία για τη γειτονική Βουλγαρία.

Η Γιότοβα, η οποία είχε αναλάβει προσωρινά την προεδρία μετά την παραίτηση του Ρούμεν Ράντεφ τον περασμένο Ιανουάριο, υποστηρίχθηκε από το κυβερνών κόμμα «Προοδευτική Βουλγαρία».

Η επικράτησή της διατηρεί την προεδρία στον ίδιο πολιτικό χώρο με την κυβέρνηση Ράντεφ, η οποία διαθέτει κοινοβουλευτική πλειοψηφία μετά τις εκλογές του Απριλίου.

Το αποτέλεσμα αναμένεται να επηρεάσει τις πολιτικές ισορροπίες στη Βουλγαρία, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η Σόφια θα τοποθετηθεί απέναντι στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την Ουκρανία και τις σχέσεις με τη Ρωσία.

protothema.gr