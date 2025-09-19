Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιώργος Παπαναστασίου τόνισε τον κρίσιμο ρόλο του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ) για την ενεργειακή ασφάλεια της Δημοκρατίας, σε χαιρετισμό του στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο Υπουργός σημείωσε ότι ο ΚΟΔΑΠ αποτελεί «σημείο αναφοράς για την προστασία του κράτους σε περιόδους ενεργειακών κρίσεων» και υπογράμμισε τη σημασία της διατήρησης αποθεμάτων πετρελαιοειδών για 90 ημέρες καθαρών εισαγωγών, όπως προβλέπει η νομοθεσία.

Ενεργειακή κρίση και διεθνείς αναταράξεις

Ο κ. Παπαναστασίου αναφέρθηκε στις γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή και στους περιορισμούς στην εμπορία ρωσικού πετρελαίου, που διατηρούν υψηλά επίπεδα αβεβαιότητας στις αγορές. «Η ασφάλεια εφοδιασμού είναι ζήτημα υψίστης σημασίας, ιδιαίτερα για την Κύπρο που είναι πλήρως εξαρτημένη από εισαγωγές», ανέφερε.

Σημείωσε ότι οι επιπτώσεις αφορούν όχι μόνο τη διαθεσιμότητα στρατηγικών αποθεμάτων, αλλά και το κόστος διατήρησής τους, με άμεση αντανάκλαση στις τιμές πετρελαιοειδών και κατ’ επέκταση στο βιοτικό επίπεδο των καταναλωτών.

Υποδομές και νέες δυνατότητες

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο τερματικό αποθήκευσης πετρελαιοειδών του ΚΟΔΑΠ, το οποίο βρίσκεται στο τελικό στάδιο κατασκευής και θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2025. Η υποδομή αυτή, είπε, θα μειώσει την εξάρτηση από εξωτερικές διευθετήσεις (tickets) και θα εξασφαλίσει επαρκή και άμεσα διαθέσιμα αποθέματα.

Επιπλέον, χαιρέτισε την προώθηση του έργου για το Σύστημα Πυρόσβεσης του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού, χαρακτηρίζοντάς το «ζωτικής σημασίας για την προστασία των πλέον κρίσιμων ενεργειακών υποδομών της χώρας».

Στρατηγικές προτεραιότητες

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η ενεργειακή ασφάλεια δεν είναι πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα και κάλεσε σε συνέργεια Υπουργείου, ΚΟΔΑΠ και μελών του Οργανισμού για τη διασφάλιση της ποιότητας και ποσότητας των αποθεμάτων.

Κλείνοντας, διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείο παραμένει σταθερός συνοδοιπόρος στον στόχο ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας, ώστε η Κύπρος να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει κάθε ενεργειακή κρίση.