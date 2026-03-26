Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε το “πράσινο φως” στην εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, ξεπερνώντας ένα βασικό εμπόδιο για την πολυκαθυστερημένη συμφωνία, παρά τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα σχετικά με τους δασμούς της Ουάσιγκτον.

Η συμφωνία προβλέπει την κατάργηση των δασμών σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα, ενώ θέτει ανώτατο όριο δασμών 15% για τα περισσότερα προϊόντα της ΕΕ.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί πιθανή εκτόνωση μιας αυξανόμενης έντασης στις διατλαντικές σχέσεις. Οι ΗΠΑ ασκούσαν πιέσεις στην ΕΕ για την εφαρμογή της συμφωνίας, η οποία είχε αρχικά επιτευχθεί το περασμένο καλοκαίρι. Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι νομοθέτες καθυστερούσαν επανειλημμένα την επικύρωση, μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για κατάληψη της Γροιλανδίας και την ακύρωση των παγκόσμιων δασμών των ΗΠΑ από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Η ψηφοφορία αποτελεί “ένα πολύ σημαντικό ορόσημο στις προσπάθειές μας να προσφέρουμε σταθερότητα και προβλεψιμότητα στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, τους εργαζομένους και τους πολίτες στη σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες“, δήλωσε ο Valdis Dombrovskis ενώπιον των νομοθετών.

Πριν από την έγκριση, οι ευρωβουλευτές πρόσθεσαν τροπολογίες για να αντιμετωπίσουν ορισμένες ανησυχίες. Μία ρήτρα διασφαλίζει ότι η συμφωνία δεν θα τεθεί σε ισχύ έως ότου οι ΗΠΑ τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, ενώ μία άλλη προβλέπει ότι θα λήξει τον Μάρτιο του 2028, εκτός αν οι δύο πλευρές συμφωνήσουν σε παράταση.

Οι νομοθέτες θα διαπραγματευτούν τώρα με τα κράτη-μέλη για να οριστικοποιήσουν το τελικό κείμενο.

Η ΕΕ αναμένει επίσης διευκρινίσεις από τις ΗΠΑ σχετικά με το πώς θα αντικατασταθεί το όριο δασμών 15% που είχε συμφωνηθεί αρχικά μεταξύ του Τραμπ και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

Οι ΗΠΑ ξεκίνησαν πρόσφατα νέες έρευνες σε βασικούς εμπορικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων της ΕΕ και της Κίνας, με στόχο την αντικατάσταση των λεγόμενων “ανταποδοτικών δασμών” που ακυρώθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο. Οι έρευνες αυτές ενδέχεται να οδηγήσουν σε νέους δασμούς κατά της ΕΕ, αν και η Ουάσιγκτον διαβεβαίωσε τις Βρυξέλλες ότι θα τηρήσει τη συμφωνία.

Οι Ευρωπαίοι ζητούν επίσης διευκρινίσεις για το πώς οι ΗΠΑ σκοπεύουν να μειώσουν έναν δασμό 50% σε εκατοντάδες προϊόντα που περιέχουν χάλυβα και αλουμίνιο, κάτι που αποτελεί σημαντική πηγή τριβής.

“Παρά τις εύλογες αυτές ανησυχίες, ένα πράγμα παραμένει σαφές: τα οικονομικά μας συμφέροντα απαιτούν να προχωρήσουμε”, δήλωσε ο Dombrovskis. “Η αξιοπιστία μας εξαρτάται από το να τηρούμε τον λόγο μας.”

Εάν οι εμπορικές εντάσεις κλιμακωθούν ξανά, η Γερμανία εξετάζει ήδη τρόπους άσκησης αντιποίνων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πολιτικό κόστος στον Τραμπ, σύμφωνα με το Bloomberg. Μεταξύ των επιλογών που συζητούνται είναι η στόχευση αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών με δεσμούς με τον Λευκό Οίκο ή η πίεση στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης που στηρίζει το αμερικανικό χρηματιστήριο.

Η συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ έχει ακολουθήσει δύσκολη πορεία από την αρχική της σύναψη τον περασμένο Ιούλιο. Πολλές χώρες της ΕΕ και δεξιοί ευρωβουλευτές υποστήριξαν ότι οι άνισοι όροι άξιζαν για την αποφυγή εμπορικού πολέμου και τη διατήρηση των αμερικανικών εγγυήσεων ασφάλειας, ιδίως σε σχέση με την Ουκρανία. Αντίθετα, αριστεροί ευρωβουλευτές επέκριναν τη συμφωνία και ζήτησαν επαναδιαπραγμάτευση των όρων της.

