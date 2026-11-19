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Αναλυτική ενημέρωση για τις χρεώσεις που περιλαμβάνονται στην τιμή των καυσίμων θα έχουν από την 1η Φεβρουαρίου 2027 οι καταναλωτές, μετά την έγκριση από την Ολομέλεια της Βουλής πρότασης νόμου του βουλευτή του ΔΗΣΥ Νίκου Γεωργίου για τροποποίηση του περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμου.

Όπως εξήγησε ο εισηγητής της πρότασης, ο καταναλωτής θα μπορεί να βλέπει στην απόδειξη ή στο τιμολόγιο την ποσότητα που αγόρασε, την βασική τιμή του καυσίμου, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τον ΦΠΑ, το ποσό που αναλογεί στην συνδρομή στον Κυπριακό Οργανισμό Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ) και το συνολικό ποσό που κατέβαλε. Η ρύθμιση, σημείωσε, θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου 2027, ώστε να δοθεί χρόνος στα πρατήρια να προετοιμαστούν.

Ο πολίτης δικαιούται να έχει πλήρη εικόνα για το τι ακριβώς πληρώνει, ενώ θα διευκολύνονται και οι αρμόδιες αρχές για σκοπούς ελέγχου, είπε.

Η τροποποίηση εγκρίθηκε ομόφωνα από την Ολομέλεια του Σώματος.