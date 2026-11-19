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Την παράταση για ακόμη τέσσερις μήνες του μειωμένου φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης ενέκρινε η Ολομέλεια της Βουλής, ψηφίζοντας με τη διαδικασία του κατεπείγοντος σχετικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών.

Η ρύθμιση, η οποία παρατείνει τα μέτρα που λήγουν στο τέλος Νοεμβρίου, θα ισχύει από την 1η Δεκεμβρίου 2026 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2027, διατηρώντας τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης στα 8,33 σεντ ανά λίτρο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος για το κράτος εκτιμάται στα €25 εκατομμύρια.