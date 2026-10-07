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Η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, η 87χρονη γυναίκα που είχε εκδιωχθεί στις 23 Σεπτεμβρίου από το διαμέρισμά της στο κέντρο της Μαδρίτης, πέθανε σήμερα, όπως ανακοίνωσε η Ένωση Ενοικιαστών της ισπανικής πρωτεύουσας.



Από τη στιγμή της έξωσης, ήταν στο νοσοκομείο, αν και είχε καταλήξει σε συμφωνία που της επέτρεπε να επιστρέψει στο σπίτι της μόλις λάμβανε εξιτήριο.

Στο πλευρό της είχαν βρεθεί εκατοντάδες άνθρωποι, μεταξύ τους και διασημότητες, που δεν κατάφεραν να αποτρέψουν τη διαδικασία.

Η Μαρικάρμεν, που αντιμετωπίζε σοβαρά κινητικά προβλήματα, ζούσε στην κατοικία της για δεκαετίες, μέχρι που αγόρασε το κτίριο η εταιρεία Urbagestión Desarrollo e Inversión SL.

Οι νέοι ιδιοκτήτες προχώρησαν σε τεράστια αύξηση του ενοικίου που δεν μπορούσε να καλύψει με τη σύνταξή της, οπότε ζήτησαν την έξωση.

«Η λύση ήρθε πολύ αργά», αναφέρει το Συνδικάτο Ενοικιαστών, το οποίο χαρακτήρισε ως «απολύτως αποτρέψιμο» το γεγονός που συνέβη έπειτα από διαδικασία που περιγράφει ως «βασανιστική».

Όπως σημειώνει η El Mundo, η εντολή για την έξωση εκτελέστηκε στις 23 Σεπτεμβρίου έπειτα από μακρά δικαστική διαμάχη σχετικά με το παλαιό μισθωτήριο συμβόλαιο που είχε υπογράψει ο πατέρας της το 1956.

Η δικαστική επιτροπή ολοκλήρωσε τελικά έξωση, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί μπροστά από το κτίριο στο οποίο η γυναίκα διέμενε για περισσότερα από 70 χρόνια. Η Μαρικάρμεν εγκατέλειψε το κτίριο πάνω σε φορείο και διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, όπου παρέμενε νοσηλευόμενη από τότε.

Η υπόθεσή της είχε εν τω μεταξύ πυροδοτήσει κινητοποίηση σε όλη την Ισπανία, η οποία κατέληξε, μετά από περισσότερο από μία εβδομάδα έντονων διαμαρτυριών, διαδηλώσεων και ενός καταυλισμού που είχε εγκατασταθεί στην Πουέρτα ντελ Σολ, μία από τις κεντρικές πλατείες στη Μαδρίτη, στην προκήρυξη πρόωρων εκλογών από τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ.

Η κυβέρνηση ετοίμασε δύο βασιλικά διατάγματα με μέτρα στον τομέα της στέγασης, γνωστά πολιτικά ως «Διατάγματα Μαρικαρμέν», τα οποία απορρίφθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η επακόλουθη πολιτική κρίση οδήγησε στην πρόωρη διεξαγωγή γενικών εκλογών στις 29 Νοεμβρίου. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις CCOO και UGT ανακοίνωσαν τη διοργάνωση 24ωρης γενικής απεργίας λόγω της κρίσης στη στέγαση.

Το μήνυμα μετά την έξωση

Μετά την έξωσή της, η Μαριακάρμεν θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια για την υποστήριξη που έλαβε τις προηγούμενες ημέρες και έστειλε ένα μήνυμα σε όσους είχαν στηρίξει τον αγώνα της για να παραμείνει στο σπίτι της.

«Δεν κατάφερα να υπερασπιστώ το σπίτι μου, αλλά πάλεψα ώστε οι άλλοι να μάθουν να παλεύουν για το δικό τους», δήλωσε τότε. Ζήτησε επίσης από όσους παρακολουθούσαν την υπόθεσή της να υπερασπιστούν το δικαίωμά τους στη στέγαση και απαίτησε να τερματιστούν τα προβλήματα που σχετίζονται με τα λεγόμενα «αρπακτικά fund».

Στις 28 Σεπτεμβρίου, οι εκπρόσωποι της Μαρικάρμεν και της ιδιοκτήτριας εταιρείας κατέληξαν σε συμφωνία ώστε η 87χρονη να μπορέσει να επιστρέψει στο σπίτι της. Στις διαπραγματεύσεις μεσολάβησε ο Δήμος της Μαδρίτης.

Η Μαρικάρμεν δέχτηκε τελικά την πρόταση ενώ νοσηλευόταν και εξέφρασε την επιθυμία της να πάρει εξιτήριο το συντομότερο δυνατόν για να επιστρέψει στο σπίτι της. Δεν τα κατάφερε, όμως.

protothema.gr