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Αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Ισραήλ πραγματοποίησε τη Δευτέρα (19/10) ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος είχε συνάντηση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Την πληροφορία μετέδωσε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος δύο πηγές με γνώση της συνάντησης.

Η αιφνιδιαστική επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Άμυνας έρχεται οκτώ ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ και εν μέσω συζητήσεων ΗΠΑ-Ισραήλ σχετικά με την πιθανή επανέναρξη σημαντικών πολεμικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν.

Στήριξη Τραμπ στον Νετανιάχου ενόψει των εκλογών

Η επίσκεψη του Χέγκσεθ έρχεται μόλις μία ημέρα μετά τη δημόσια στήριξη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς τον Νετανιάχου ενόψει των εκλογών της επόμενης εβδομάδας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στον Μπενιαμίν Νετανιάχου ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης, χαρακτηρίζοντάς τον ισχυρό ηγέτη και πολύτιμο εταίρο των ΗΠΑ στην αντιμετώπιση του Ιράν.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, απευθυνόμενος στους πολίτες του Ισραήλ, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Νετανιάχου «σπουδαίο πρωθυπουργό-πολεμιστή» και ακόμη σημαντικότερο «εταίρο στην ειρήνη», αναφερόμενος στη σύγκρουση με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξήρε επίσης την αντοχή του Ισραηλινού πρωθυπουργού απέναντι στις πιέσεις της αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι παρέμεινε δυνατός και ενισχύθηκε μέσα από τις δυσκολίες.

«Θεωρήστε αυτή την επιστολή ως την πλήρη και απόλυτη υποστήριξή μου στον Νετανιάχου στην επικείμενη εκλογική μάχη για την επανεκλογή του ως πρωθυπουργού του Ισραήλ», έγραψε ο Τραμπ, καταλήγοντας με τη διαβεβαίωση: «Ο Νετανιάχου δεν θα σας απογοητεύσει ποτέ!».

Νετανιάχου VS Άιζενκοτ

Οι επόμενες βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026 και θα είναι οι πρώτες εθνικές εκλογές που πραγματοποιούνται στη χώρα μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, με σκοπό την ανάδειξη των 120 μελών της 26ης Κνεσέτ (του ισραηλινού κοινοβουλίου).

Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η εξασφάλιση μιας πλειοψηφίας μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη τόσο για την παράταξη του Νετανιάχου όσο και για την αντιπολίτευση. Οι ισραηλινοί κυβερνητικοί συνασπισμοί αποτελούνται συνήθως από αρκετά κόμματα.

Ο πρώην αρχηγός των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων Γκάντι Άιζενκοτ (2015-2019) έχει αναδειχθεί, μήνες πριν από τις εκλογές, ως ο κύριος αντίπαλος του απερχόμενου πρωθυπουργού.

Το νέο κεντρώο κόμμα του Άιζενκοτ, το Γιασάρ! (εβραϊκή λέξη που σημαίνει ευθεία, έντιμα) κερδίζει γρήγορα δημοτικότητα και σε πρόσφατη δημοσκόπηση πήρε μάλιστα την πρώτη θέση, πάνω από το δεξιό εθνικιστικό κόμμα Λικούντ του Νετανιάχου.

Υπενθυμίζεται ότι χθες Δευτέρα, ο πρόεδρος του κόμματος «Μπλε και Λευκό», Μπένι Γκαντς, ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από τις επικείμενες εκλογές, μόλις οκτώ ημέρες πριν από την ψηφοφορία, έπειτα από μήνες δημοσκοπήσεων που δείχνουν ότι το κόμμα του δεν καταφέρνει να συγκεντρώσει το απαιτούμενο ποσοστό για την είσοδό του στην Κνεσέτ.

«Έχουμε μια δουλειά να ολοκληρώσουμε»

«Είμαι τόσο ευγνώμων για αυτή την απίστευτη υποστήριξη», είπε ο Νετανιάχου στον Τραμπ, σε βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του στο X, το οποίο παρουσιάζει τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον Ρεπουμπλικάνο «απίστευτο ηγέτη του ελεύθερου κόσμου και, με διαφορά, τον μεγαλύτερο φίλο που είχε και θα έχει ποτέ το Ισραήλ στον Λευκό Οίκο».

Ο Νετανιάχου μεταξύ άλλων τόνισε ότι οι δύο ηγέτες έχουν επίσης «μια δουλειά» να ολοκληρώσουν στο Ιράν, προσθέτοντας: «…και θα την ολοκληρώσουμε μαζί. Θα την ολοκληρώσουμε, και κανείς άλλος δεν θα το κάνει»

skai.gr