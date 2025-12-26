Η Αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στο οδικό δίκτυο, λόγω αυξημένης τροχαίας κίνησης σε διάφορες περιοχές στα ορεινά.

Συγκεκριμένα, αυξημένη κίνηση παρατηρείται αυτή την ώρα στον δρόμο Ακακίου – Κακοπετριάς, με τις αρχές να καλούν τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, υπομονή και να τηρούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.

Παράλληλα, αυξημένη τροχαία κίνηση καταγράφεται και στους δρόμους του Δήμου Λευκάρων, λόγω της μαζικής προσέλευσης επισκεπτών στο εορταστικό Χριστουγεννιάτικο Χωριό στα Λεύκαρα.

Η Αστυνομία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να είναι προσεκτικοί, να δείχνουν υπομονή και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών.