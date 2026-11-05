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Σχέδιο χορηγιών €20 εκ. για αποθήκευση ενέργειας για επιχειρήσεις ανακοίνωσε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΕΒΕ Λάρνακας, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός.

Σημείωσε ότι το νέο σχέδιο χορηγιών αφορά την εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας σε επιχειρήσεις που διέθεταν ή θα εγκαθιστούσαν φωτοβολταϊκά συστήματα για ιδιοκατανάλωση. Ο προϋπολογισμός του αναμενόταν να ανέλθει στα €20 εκατομμύρια, με €10 εκατομμύρια να διατίθενται το 2027 και άλλα €10 εκατομμύρια το 2028.

Η διαβούλευση για το προσχέδιο του οδηγού ολοκληρώθηκε, είπε, και στόχος είναι η εξαγγελία του το συντομότερο δυνατό. Όπως ανέφερε, το σχέδιο επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αξιοποιούν αποτελεσματικότερα την ενέργεια που παράγουν περιορίζοντας την εξάρτησή τους από το δίκτυο και το λειτουργικό τους κόστος.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε στον κομβικό ρόλο της επαρχίας Λάρνακας στον ενεργειακό και βιομηχανικό σχεδιασμό της χώρας, με επίκεντρο το Βασιλικό. Σημείωσε ότι η ολοκλήρωση του Κεντρικού Συστήματος Πυρόσβεσης στο Βασιλικό αναμένεται τον Φεβρουάριο του 2027, ενώ προχωρούν οι διαδικασίες για τη σύσταση φορέα διακυβέρνησης του Ενεργειακού Κέντρου, με στόχο την αποτελεσματικότερη εποπτεία και διαχείρισή του.

Σε ό,τι αφορά το Τερματικό Εισαγωγής Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στο Βασιλικό, ανέφερε ότι στις αρχές Οκτωβρίου ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του νέου διαγωνισμού, με τη συμμετοχή οκτώ εταιρειών. Η επιλογή όσων θα προκριθούν στην επόμενη φάση αναμένεται μέχρι το τέλος του 2026, ενώ η κατακύρωση της προσφοράς τοποθετείται χρονικά πριν από το καλοκαίρι του 2027. Όπως επεσήμανε, η λειτουργία του τερματικού θα συμβάλει στη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού, στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, καθώς και στη μείωση των εκπομπών ρύπων και των τιμών του ηλεκτρισμού.

Αναφερόμενος στις βιομηχανικές υποδομές της επαρχίας, σημείωσε ότι στη Λάρνακα λειτουργούν τέσσερις βιομηχανικές περιοχές, με 333 βιομηχανικά οικόπεδα και περίπου 231 μισθωτές. Ο κ. Δαμιανός ανακοίνωσε παρεμβάσεις για τη βελτίωση των χώρων στάθμευσης στη Βιομηχανική και Εμπορική Περιοχή Αραδίππου και στη Βιομηχανική Περιοχή Λάρνακας, καθώς και διαγωνισμούς για την πώληση τεσσάρων εργοστασιακών κτηρίων στις δύο περιοχές.

Σε ό,τι αφορά τη στήριξη των επιχειρήσεων, ο Υπουργός Εμπορίου ανέφερε ότι για την προγραμματική περίοδο 2021–2027 εξασφαλίστηκαν €352 εκατομμύρια για σχέδια χορηγιών που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, την ενεργειακή και ψηφιακή αναβάθμιση, τη μεταποίηση, τη νέα επιχειρηματικότητα και την κυκλική οικονομία.

Από τις αρχές του 2021 μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2026, το Υπουργείο είχε καταβάλει περισσότερα από €151 εκατομμύρια, ικανοποιώντας σχεδόν 5.500 αιτήματα χορηγίας. Από το ποσό αυτό, €113 εκατομμύρια είχαν διατεθεί μέσω του Προγράμματος «Θ.Αλ.Ε.Ι.Α.» και €38 εκατομμύρια μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Για τη νέα επιχειρηματικότητα, ανέφερε ότι από τις προκηρύξεις του 2021 και του 2024, συνολικού προϋπολογισμού €50 εκατομμυρίων, είχαν εγκριθεί 1.021 δικαιούχοι. Μέχρι το τέλος Ιουνίου 2026 είχαν καταβληθεί €19,9 εκατομμύρια σε 334 επιχειρήσεις. Παράλληλα, ο κ. Δαμιανός είπε ότι το Υπουργείο ετοίμαζε νέο, απλοποιημένο σχέδιο χορηγιών, αποκλειστικά για νέους ηλικίας 18 έως 35 ετών, με την προκήρυξή του να προγραμματίζεται για το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Στον τομέα των εξαγωγών, ο Υπουργός ανέφερε ότι το 2025 οι εξαγωγές εγχώριων προϊόντων, εξαιρουμένων των ορυκτών καυσίμων και των πετρελαιοειδών, ανήλθαν σε €1,37 δισεκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 10% σε σύγκριση με το 2024. Οι εξαγωγές υπηρεσιών έφτασαν τα €32 δισεκατομμύρια, καταγράφοντας αύξηση 6%.

Σημείωσε ότι το Export Helpdesk και το δίκτυο των Εμπορικών Κέντρων της Κυπριακής Δημοκρατίας καλύπτουν σχεδόν 50 χώρες, στηρίζοντας την προσπάθεια των κυπριακών επιχειρήσεων να διευρύνουν την παρουσία τους στο εξωτερικό.

Αναφέρθηκε επίσης στη νέα Στρατηγική Προσέλκυσης Επιχειρήσεων και Ταλέντου για την περίοδο 2027–2030, η οποία αναμένεται να υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο, με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή το 2027.

«Η Λάρνακα διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα, μια δραστήρια επιχειρηματική κοινότητα και ουσιαστικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης. Το ζητούμενο είναι να αξιοποιήσουμε αυτή τη δυναμική μέσα από συγκεκριμένα έργα, καλύτερες υποδομές και στοχευμένη στήριξη», είπε ο Υπουργός, αναφέροντας ότι το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρνακας αποτελεί βασικό εταίρο σε αυτή την προσπάθεια.

Με τη σιερά του, ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λάρνακας, Δρ Νάκης Αντωνίου, υπογράμμισε την ανάγκη να προχωρήσουν τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα της Λάρνακας, με αιχμή το λιμάνι και τη μαρίνα. Παράλληλα, ανέδειξε τις προοπτικές αξιοποίησης του παλαιού αεροδρομίου για συντήρηση και επισκευή αεροσκαφών, ενώ σημείωσε ότι το 2025 το μερίδιο της Λάρνακας στις τουριστικές αφίξεις στην Κύπρο έφτασε το 15,4%, κατατάσσοντας την επαρχία στην τρίτη θέση παγκύπρια.

Για το λιμάνι και τη μαρίνα, ανέφερε ότι η Λάρνακα είχε ακούσει αρκετές υποσχέσεις και είχε περιμένει αρκετά, ζητώντας συγκεκριμένες αποφάσεις, σαφή χρονοδιαγράμματα και ουσιαστική προώθηση του έργου. Εξέφρασε εμπιστοσύνη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και προσδοκία ότι οι δεσμεύσεις θα υλοποιηθούν, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η Λάρνακα δικαιούται ισότιμη ανάπτυξη, χωρίς προνομιακή μεταχείριση άλλων περιοχών.

Χαιρέτισε την έναρξη των εργασιών επέκτασης του αεροδρομίου Λάρνακας και έθεσε το ζήτημα της αξιοποίησης του παλαιού αεροδρομίου για δραστηριότητες συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών (MRO). Ανέφερε ότι επιχειρήσεις-μέλη του Επιμελητηρίου είχαν ήδη επενδύσει σε εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, τεχνογνωσία και εξειδικευμένο προσωπικό, εκφράζοντας την προσδοκία ότι θα λαμβάνονταν αποφάσεις που θα επέτρεπαν στη Λάρνακα να εξελιχθεί σε περιφερειακό κέντρο του συγκεκριμένου τομέα.

Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη αναβάθμισης του δρόμου Λάρνακας–Δεκέλειας και αντιμετώπισης των προβλημάτων κυκλοφορίας, στάθμευσης και δημόσιων συγκοινωνιών, καθώς και βελτίωσης των υποδομών για πεζούς και ποδηλάτες.

Για το έργο Land of Tomorrow, σημείωσε ότι επρόκειτο για μεγάλη επένδυση που θα μπορούσε να μεταμορφώσει την πόλη, προσελκύοντας νέες επενδύσεις, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και ενισχύοντας τις υπηρεσίες και τον τουρισμό, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρούνταν οι πολεοδομικοί και περιβαλλοντικοί όροι και θα προέκυπταν οφέλη για την τοπική κοινωνία.

Στον τουρισμό, ανέφερε ότι το 2025 το μερίδιο της Λάρνακας στις τουριστικές αφίξεις στην Κύπρο είχε φτάσει στο ιστορικό 15,4%, κατατάσσοντας την επαρχία στην τρίτη θέση παγκύπρια.

Για τη βιομηχανία, το εμπόριο και τα logistics, τα οποία χαρακτήρισε στρατηγικούς πυλώνες της οικονομίας της Λάρνακας, ανέφερε ότι το Επιμελητήριο είχε δημιουργήσει Επιτροπές Διαχείρισης σε όλες τις βιομηχανικές περιοχές της επαρχίας, με στόχο την εκπροσώπηση των επιχειρήσεων και την προώθηση των προβλημάτων τους προς τις αρμόδιες αρχές. Ζήτησε αναβάθμιση των βιομηχανικών περιοχών, βελτίωση των υποδομών και της πρόσβασης, καθώς και δημιουργία νέων χώρων για βιομηχανικές, τεχνολογικές και εφοδιαστικές δραστηριότητες.

Στον τομέα της εκπαίδευσης και της καινοτομίας, αναφέρθηκε στη Σχολή Θαλάσσιων Επιστημών του ΤΕΠΑΚ στη Λάρνακα και στο CMMI, που δραστηριοποιούνταν στην έρευνα και την καινοτομία για τη θάλασσα και τη ναυτιλία. Παράλληλα, παρουσίασε την πρόταση για δημιουργία Σχολής Μηχανικών Αεροσκαφών, σε συνεργασία με το UCLan Cyprus και επιχειρήσεις του αεροπορικού τομέα, με στόχο τη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Για την υγεία, υπογράμμισε ότι η Λάρνακα αντιμετώπιζε ελλείψεις σε ιατρικές υποδομές, εξειδικευμένο προσωπικό και διαγνωστικές υπηρεσίες. Ζήτησε την αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, την ενίσχυση του Τμήματος Πρώτων Βοηθειών και τη βελτίωση του εξοπλισμού και της στελέχωσης, επισημαίνοντας ότι τα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα μπορούσαν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τον δημόσιο τομέα.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ επεσήμανε ότι οι επιχειρήσεις εξακολουθούσαν να αντιμετωπίζουν αυξημένα λειτουργικά και ενεργειακά κόστη, ελλείψεις εργατικού δυναμικού και διεθνή αβεβαιότητα. Ως εκ τούτου, ζήτησε απλούστευση των διαδικασιών, σταθερό θεσμικό πλαίσιο και ουσιαστική στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Παρουσιάζοντας τις προτεραιότητες του Επιμελητηρίου, έθεσε στο επίκεντρο την επιτάχυνση των μεγάλων έργων, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των διαδικασιών αδειοδότησης, την ενίσχυση του εμπορίου και της βιομηχανίας, την ανάπτυξη του τουρισμού και τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Τόνισε επίσης την ανάγκη ενίσχυσης των διεθνών συνεργασιών και βελτίωσης των υπηρεσιών προς τα μέλη του Επιμελητηρίου, με στόχο μετρήσιμα αποτελέσματα.

Ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ, Σταύρος Σταύρου, στον χαιρετισμό του τόνισε την ανάγκη επιτάχυνσης των αναπτυξιακών έργων στη Λάρνακα, με ιδιαίτερη έμφαση στο λιμάνι και τη μαρίνα, εκφράζοντας ανησυχία ότι η νέα εμπλοκή με την παρέμβαση της Νομικής Υπηρεσίας για την προκήρυξη διαγωνισμού θα παρατείνει τις καθυστερήσεις και την αβεβαιότητα. Κάλεσε την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει πώς θα προχωρήσει το έργο.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Λάρνακα πρέπει να περάσει από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, ταχύτερες διαδικασίες και προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων.

Ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, υπογράμμισε την ανάγκη προώθησης της ανάπτυξης του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας, χαρακτηρίζοντας το έργο στρατηγικής σημασίας για την οικονομία, τον τουρισμό και την απασχόληση.

Τόνισε ότι απαιτείται σαφής σχεδιασμός, συντονισμός και τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που προκύπτουν από τις κυβερνητικές εξαγγελίες, επισημαίνοντας ότι η πόλη χρειάζεται συγκεκριμένα βήματα και ουσιαστική πρόοδο.

Παράλληλα, έθεσε ως προτεραιότητα τη βελτίωση των διαδικασιών αδειοδότησης, με σαφείς διαδικασίες και έγκαιρη εξέταση των αιτήσεων.

Επεσήμανε ότι η μείωση της γραφειοκρατίας και η αποφυγή αδικαιολόγητων καθυστερήσεων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την υλοποίηση επενδύσεων, ιδιαίτερα των μεγάλων και σύνθετων αναπτύξεων.

Ο κ. Χατζηχαραλάμπους αναφέρθηκε και στη συνεργασία του ΕΟΑ Λάρνακας με το ΕΒΕΛ, σημειώνοντας ότι η εμπειρία του Επιμελητηρίου από την αγορά μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό δυσκολιών και στη διαμόρφωση εφαρμόσιμων λύσεων για τη βελτίωση του συστήματος αδειοδότησης.

Ο Δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας, ανέφερε ότι ο Δήμος και το ΕΒΕ Λάρνακας θα συνεχίσουν από κοινού να διεκδικούν την άμεση προώθηση του έργου ανάπτυξης του λιμανιού και της μαρίνας, τονίζοντας ότι η πόλη δεν μπορεί να αποδεχθεί άλλη στασιμότητα και αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. Χαρακτήρισε το έργο καθοριστικής σημασίας για το αναπτυξιακό μέλλον της Λάρνακας.

Στον χαιρετισμό του, ο κ. Βύρας αναφέρθηκε στη συνεργασία Δήμου και Επιμελητηρίου για τη μετακίνηση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και υγραερίου, την πανεπιστημιακή παρουσία της πόλης, με τη νέα Σχολή Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΤΕΠΑΚ, καθώς και τη στήριξη της προσπάθειας για το Larnaka 2030.

Αναφερόμενος στην αναπτυξιακή πορεία της πόλης, σημείωσε ότι στον πρόσφατο απολογισμό του Δημοτικού Συμβουλίου παρουσιάστηκαν 30 έργα, συνολικών δαπανών που αγγίζουν τα €100 εκατομμύρια, τα οποία είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε βρίσκονται σε εξέλιξη ή προωθούνται για τα επόμενα χρόνια.

ΚΥΠΕ