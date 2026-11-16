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Σοβαρές δυσκολίες που, όπως υποστηρίζουν, επηρεάζουν την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα και την αποτελεσματική εκτέλεση της αποστολής τους καταγράφουν ομάδες εφέδρων εθνοφυλάκων, οι οποίοι μιλώντας στο philenews θέτουν σειρά ζητημάτων που αφορούν τη λειτουργία της Εθνοφυλακής.

Πρόκειται για ανθρώπους που υπηρετούν εθελοντικά στις τάξεις της Εθνικής Φρουράς, συμμετέχοντας σε έναν θεσμό που αποτελεί σημαντικό μέρος της εφεδρείας της. Η Εθνοφυλακή είναι οργανωμένη σε μονάδες με σαφώς καθορισμένη αποστολή την τοπική και περιφερειακή άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ωστόσο, σύμφωνα με όσα αναφέρουν εθνοφύλακες στο philenews, στην πράξη εξακολουθούν να υφίστανται προβλήματα που δυσχεραίνουν την εκπλήρωση του επιχειρησιακού τους έργου.

Ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας της Εθνοφυλακής έχει υποστεί περιορισμένες αλλαγές από τον Μάιο του 1989, όταν ο θεσμός απέκτησε σε μεγάλο βαθμό τη σημερινή του μορφή.

Πονοκέφαλος τα επίτακτα οχήματα

Ανάμεσα στα προβλήματα που καταγράφονται περιλαμβάνονται ζητήματα επιχειρησιακής ετοιμότητας συγκεκριμένων μονάδων, τα οποία συνδέονται με το καθεστώς των επίτακτων οχημάτων και με σχεδιασμούς που έχουν καταρτιστεί πριν από δεκαετίες.

Χαρακτηριστική είναι περίπτωση μονάδας της Εθνοφυλακής η οποία, στο πλαίσιο άσκησης και ενεργοποίησης των προβλεπόμενων σχεδίων, ανέμενε την παρουσία επίτακτου οχήματος. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο philenews, ο ιδιοκτήτης του οχήματος, άτομο προχωρημένης ηλικίας, προσήλθε με σημαντική καθυστέρηση, γεγονός που ανέδειξε στην πράξη τις αδυναμίες που μπορεί να προκύψουν όταν ο επιχειρησιακός σχεδιασμός βασίζεται σε δεδομένα τα οποία δεν έχουν επικαιροποιηθεί εγκαίρως.

Οχυρωματικά έργα

Ένα ακόμη πρόβλημα που καταγράφεται αφορά την έλλειψη επαρκών οχυρωματικών έργων, αλλά και των αναγκαίων μέσων για την ολοκλήρωσή τους, ώστε οι συγκεκριμένες μονάδες να μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στην αποστολή τους.

Ατομικός εξοπλισμός

Ζητήματα, σύμφωνα με εθνοφύλακες, καταγράφονται και σε σχέση με τον ατομικό εξοπλισμό που διαθέτουν οι μονάδες, με τις αναφορές να επικεντρώνονται στην επάρκεια και την κατάσταση των υλικών.

Ωστόσο, σε αυτό το ζήτημα, αναγνωρίζεται η προσπάθεια του ΥΠΑΜ και του ΓΕΕΦ, να επιλύσουν στην ολότητα του, το πρόβλημα του ατομικού εξοπλισμού, με χρονικό ορίζοντα περίπου τα τρία χρόνια.

Τόσο η Εθνοφυλακή, όσο και η εφεδρεία στο σύνολο της, αναμένεται ότι θα εφοδιαστεί με τον πλέον σύγχρονο ατομικό εξοπλισμό, αντίστοιχο με εκείνον που έχει ήδη διατεθεί στην ενεργό δύναμη.

Όπως είχε αναφερθεί στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας παλαιότερα, το σύνολο των εφέδρων της Εθνικής Φρουράς αναμένεται να παραλάβει σταδιακά νέο, ολοκληρωμένο και σύγχρονο ατομικό εξοπλισμό θωράκισης και προστασίας.

Ο εξοπλισμός αυτός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, νέο σύγχρονο κράνος, εξάρτηση – γιλέκο μάχης, σακίδιο μάχης, καθώς και πρόσθετα υλικά ατομικής προστασίας, όπως προστατευτικά γυαλιά. Στόχος είναι η ουσιαστική αναβάθμιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας της εφεδρείας, σε πλήρη αντιστοιχία με τα πρότυπα που ήδη εφαρμόζονται στην ενεργό δύναμη της Εθνικής Φρουράς.

Από την πλευρά του Υπουργείου Άμυνας αναγνωρίζεται η ύπαρξη των συγκεκριμένων προβλημάτων, ενώ οι ανησυχίες που εκφράζουν οι εθνοφύλακες χαρακτηρίζονται δικαιολογημένες. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο διαμηνύει ότι υπάρχει δέσμευση για ουσιαστική αναβάθμιση του θεσμού και αντιμετώπιση των αδυναμιών που έχουν καταγραφεί.