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Περισσότερες βολές ατομικού τυφεκίου στη διάρκεια του έτους ζητούν οι εθελοντές εθνοφύλακες. Το αίτημα έρχεται στο προσκήνιο με αφορμή την ετήσια βολή ευγενούς άμιλλας των Ταγμάτων Εθνοφυλακής (ΤΕΘ) της Εθνικής Φρουράς, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026, με την ομάδα του 81 ΤΕΘ να καταλαμβάνει την πρώτη θέση.

Η διοργάνωση καθιερώθηκε το 1995 και διεξάγεται κάθε χρόνο με στόχο την καλλιέργεια της ευγενούς άμιλλας και την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των Ταγμάτων Εθνοφυλακής. Στη φετινή βολή συμμετείχε και σκοπευτική ομάδα του ΤΕΘ Δράμας, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Εθνικής Φρουράς με τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Πρόκειται για ανθρώπους που υπηρετούν εθελοντικά στις τάξεις της Εθνικής Φρουράς, συμμετέχοντας σε έναν θεσμό που αποτελεί σημαντικό μέρος της εφεδρείας της

Μετά την ολοκλήρωση της βολής, ο αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, επέδωσε αναμνηστικά διπλώματα στους διακριθέντες κατά την τελετή βράβευσης.