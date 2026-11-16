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Τουλάχιστον οκτώ Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν όταν παρασύρθηκαν από όχημα που οδηγούσε Ισραηλινός έποικος στην πόλη Τούκου, νότια της Βηθλεέμ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Σύμφωνα με τοπικές πηγές, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Βηθλεέμ, με οκτώ τουλάχιστον ανθρώπους να τραυματίζονται από το όχημα του Ισραηλινού εποίκου.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη σοβαρότητα των τραυματισμών ή τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

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Several Palestinians were injured after an Israeli settler deliberately ran them over with a vehicle in the town of Tuqu', southeast of Bethlehem, in the occupied West pic.twitter.com/7E974JH7RK — gazette (@gazette2026) November 16, 2026

Επίσης, δεν έχει διευκρινιστεί εάν επρόκειτο για σκόπιμη ενέργεια, ενώ δεν υπάρχουν στο διαθέσιμο κείμενο πληροφορίες για την αντίδραση των ισραηλινών Αρχών.

protothema.gr