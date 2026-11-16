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Η πιθανή επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να εξασφαλίσει την υποστήριξη της πλειοψηφίας των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τον Σάντρο Γκότσι, πρόεδρο της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι δηλώσεις του έγιναν στο Λονδίνο, ενόψει των νέων πολιτικών συζητήσεων για το μέλλον των σχέσεων της Βρετανίας με την Ευρώπη και της παρέμβασης του Άντι Μπέρναμ σχετικά με τις συνέπειες του Brexit.

Ο Γκότσι, ο οποίος βρίσκεται στη βρετανική πρωτεύουσα για την ετήσια σύνοδο Βρετανών και Ευρωπαίων βουλευτών, εκτίμησε ότι η υποστήριξη για μια νέα προσέγγιση με το Ηνωμένο Βασίλειο διαπερνά τις διαφορετικές πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως σημείωσε, ακόμη και οι εκπρόσωποι της Ακροδεξιάς καλούνται πλέον να αναγνωρίσουν ότι η αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ ήταν λανθασμένη επιλογή.

Χαρακτήρισε, μάλιστα, το Brexit «καταστροφή», υποστηρίζοντας ότι ενδεχόμενη επιστροφή της χώρας στην ευρωπαϊκή οικογένεια θα αποτελούσε νίκη των προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στον εθνικισμό, όπως αυτός εκφράζεται από πολιτικούς σχηματισμούς όπως ο Εθνικός Συναγερμός στη Γαλλία και η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD). Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το μέλλον της Ευρώπης βρίσκεται στη συνεργασία και όχι στην επιστροφή σε εθνικά σύνορα και απομονωτικές πολιτικές.

Νέα συζήτηση για τις σχέσεις Λονδίνου – Βρυξελλών

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Μάρσα ντε Κόρντοβα, επικεφαλής της βρετανικής αντιπροσωπείας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, χαρακτήρισε την πρόσφατη σύνοδο ΕΕ – Ηνωμένου Βασιλείου ένα πρώτο ουσιαστικό βήμα για τη διαμόρφωση μιας νέας πορείας στις διμερείς σχέσεις.

naftemporiki.gr