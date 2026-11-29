Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σε ηλικία 52 ετών έφυγε από τη ζωή ο Πολ Λάμπης (Paul Lambis), συγγραφέας, βραβευμένος σεναριογράφος, επιχειρηματίας και ιδρυτής του Cyprus Diaspora Forum.

Ο Λάμπης, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Πολ Χαραλάμπους, απεβίωσε το Σάββατο, 28 Νοεμβρίου, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσίευσαν οι οικείοι του την Κυριακή στο Facebook.

Γεννημένος στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής στις 21 Μαρτίου 1974, ο Λάμπης ανέπτυξε επαγγελματική σταδιοδρομία στους τομείς των δημιουργικών βιομηχανιών, των μέσων ενημέρωσης και της επιχειρηματικότητας, μετέπειτα εδραιώνοντας την επαγγελματική του παρουσία στην Κύπρο.

Αρχικά ασχολήθηκε με τη γραφιστική, εξασφαλίζοντας θέση εργασίας σε μία από τις κορυφαίες διαφημιστικές εταιρείες της Νότιας Αφρικής, προτού μετακομίσει με την οικογένειά του στην Κύπρο, αναζητώντας ένα ασφαλέστερο μέλλον.

Η επαγγελματική του δραστηριότητα επεκτάθηκε στη συνέχεια στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, όπου συνεργάστηκε με την εφημερίδα Cyprus Mail.

Το 2008, ο Λάμπης ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα, το οποίο παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή και του προκάλεσε μόνιμη αναπηρία. Σύμφωνα με το αποχαιρετιστήριο μήνυμα της οικογένειάς του, ακολούθησε μια δύσκολη περίοδος αποκατάστασης, καθώς οι γιατροί εξέφραζαν αμφιβολίες για το κατά πόσον θα μπορούσε να περπατήσει ξανά. Παρ’ όλα αυτά, συνέχισε να επιδιώκει την υλοποίηση των δημιουργικών και επιχειρηματικών του φιλοδοξιών.

Πέρα από τον χώρο των τεχνών, ο Λάμπης επιδίωξε την ενίσχυση των δεσμών της Κύπρου με την κυπριακή διασπορά ανά τον κόσμο. Ίδρυσε το Cyprus Diaspora Forum, το οποίο εξελίχθηκε σε ετήσιο θεσμό, φέρνοντας κοντά Κύπριους από όλο τον κόσμο, καθώς και ηγετικά στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου, επιχειρηματίες και άλλες εξέχουσες προσωπικότητες.

Η οικογένειά του τον μνημονεύει ως έναν άνθρωπο με φιλοδοξίες, φαντασία και αποφασιστικότητα, του οποίου η δημιουργική σκέψη και το επιχειρηματικό πνεύμα καθόρισαν την επαγγελματική του πορεία.