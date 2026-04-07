Όταν ο Πωλ Λάμπης μιλά για την κυπριακή διασπορά — τους επιχειρηματίες, επιστήμονες, χρηματοδότες και επαγγελματίες που είναι διάσπαρτοι σε πέντε ηπείρους — δεν μιλά για πολιτισμική διατήρηση ή προγονική σύνδεση. Μιλά για στρατηγικό πλεονέκτημα.

«Διαθέτουμε ένα εξαιρετικό παγκόσμιο δίκτυο ταλέντου, εμπειρίας και επιρροής», λέει, «αλλά χρειαζόμασταν μια δομημένη πλατφόρμα που να το συνενώνει με τρόπο που να συμβάλλει ενεργά στην εθνική ανάπτυξη».

Αυτό ακριβώς το κενό ήρθε να καλύψει το Cyprus Diaspora Forum. Ιδρυμένο από τον Λάμπη, επιστρέφει στη Λεμεσό για την τρίτη του έκδοση, από 6 έως 9 Μαΐου 2026, και είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό συνέδριο: είναι μια συστηματική προσπάθεια να μετατραπεί η ταυτότητα της διασποράς σε κάτι με οικονομικό και στρατηγικό βάρος.

«Η διασπορά δεν είναι προέκταση της χώρας», λέει. «Είναι μέρος του λειτουργικού της συστήματος».

Ένα δίκτυο που αναζητούσε πλατφόρμα

Η ιδέα γεννήθηκε μέσα από την παρατήρηση. Για χρόνια, ο Λάμπης παρακολουθούσε Κύπριους να χτίζουν καριέρες και επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, τη Μέση Ανατολή, την Ασία, την Αφρική και την Αυστραλία: επιχειρηματίες που διευθύνουν πολυεθνικές εταιρείες, επιστήμονες στην αιχμή της έρευνας, επαγγελματίες σε υψηλόβαθμες θέσεις παγκόσμιων οργανισμών. Η διασπορά άκμαζε. Η σχέση της με την Κύπρο, όμως, παρέμενε κατά βάση συναισθηματική. Υπήρχε περηφάνια και υπήρχε απόσταση, χωρίς όμως κάποια δομημένη σύνδεση.

Αυτό που επιχειρεί να κάνει το Forum είναι να γεφυρώσει αυτό το χάσμα οργανωμένα. Οι συμμετέχοντες εμπλέκονται σε τομείς που διαμορφώνουν τη σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα — τεχνητή νοημοσύνη, χρηματοοικονομική τεχνολογία, ενεργειακή μετάβαση, επιστήμες υγείας, εκπαίδευση και οικοσυστήματα καινοτομίας — όχι ως απλοί παρατηρητές του τι θα μπορούσε να γίνει η Κύπρος, αλλά ως δυνητικοί συντελεστές της πορείας της. Επενδυτές διερευνούν ευκαιρίες. Επιχειρηματίες αποκτούν πρόσβαση σε κεφαλαιακά δίκτυα και διεθνείς αγορές. Υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής συναντώνται με επαγγελματίες που έχουν δραστηριοποιηθεί σε πολλαπλά ρυθμιστικά και οικονομικά περιβάλλοντα. Επαναπατριζόμενοι επαγγελματίες αξιολογούν ρεαλιστικές διαδρομές επανένταξης στην εθνική οικονομία.

Αυτή η τελευταία κατηγορία είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον Λάμπη. Για δεκαετίες, μερικοί από τους ικανότερους Κύπριους έχουν χτίσει την επαγγελματική τους ζωή στο εξωτερικό. Το ζητούμενο δεν είναι απλώς να τους πείσεις να επιστρέψουν σωματικά, αλλά να δημιουργηθούν οι συνθήκες εκείνες μέσα στις οποίες η εμπειρία τους μπορεί να αποδώσει ουσιαστικά — είτε μέσω επιστροφής, είτε μέσω επένδυσης, συμβουλευτικών ρόλων ή θεσμικών συνεργασιών. Το Forum λειτουργεί σε συντονισμό με την πρωτοβουλία της κυπριακής κυβέρνησης «Minds in Cyprus», που στοχεύει να καταστήσει την επανένταξη των άρτια καταρτισμένων επαγγελματιών βιώσιμη και αποτελεσματική.

«Η μετακίνηση των ανθρώπων με υψηλές δεξιότητες πρέπει να είναι κυκλική, όχι μονόδρομη», λέει ο Λάμπης. «Οι άνθρωποι αποκτούν γνώση στο εξωτερικό και την επανεπενδύουν στην πατρίδα. Το αποτέλεσμα δεν είναι απομόνωση. Είναι ενσωμάτωση».

Το «κράτος-κόμβος»

Πίσω από όλα αυτά κρύβεται μια συγκεκριμένη θέση για τη θέση της Κύπρου στον κόσμο. Ο Λάμπης δεν περιγράφει τη χώρα ως ένα μικρό κράτος που προσαρμόζεται στις παγκόσμιες πιέσεις, αλλά ως αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «connector state»: μια χώρα που αξιοποιεί τη γεωγραφία, τον πολιτισμό και τα διεθνή δίκτυά της για να λειτουργεί πέρα από τα όρια που επιβάλλει το μέγεθός της. Τοποθετημένη στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής, η Κύπρος διαθέτει, κατά την άποψή του, τα εχέγγυα για να λειτουργήσει ως κόμβος εμπορίου, καινοτομίας, εκπαίδευσης και ανταλλαγών.

«Το μέγεθος δεν είναι πλέον ο καθοριστικός περιορισμός που ήταν κάποτε», λέει. «Αυτό που μετράει είναι η συνδεσιμότητα. Η επιρροή περνά μέσα από δίκτυα, και η Κύπρος διαθέτει ένα από τα πιο ισχυρά παγκόσμια δίκτυα που έχει στη διάθεσή της οποιοδήποτε έθνος του μεγέθους της. Το ερώτημα είναι αν επιλέγουμε να το ενεργοποιήσουμε».

Προηγούμενες εκδόσεις του Forum έχουν προσελκύσει συμμετέχοντες από την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική, την Ασία, την Αυστραλία και τη Βόρεια Αμερική, με αποτέλεσμα επιχειρηματικές συνεργασίες, επενδυτικές δεσμεύσεις και κοινά έργα που επεκτάθηκαν πολύ πέρα από τις τέσσερις ημέρες στη Λεμεσό. Η φετινή έκδοση ανοίγει με δεξίωση στο ξενοδοχείο AMARA και κλείνει με τη Βραδιά Απονομής των Βραβείων CYDIA, που τιμά προσωπικότητες κυπριακής καταγωγής καθώς και διεθνείς φιγούρες που έχουν συμβάλει στη διεθνή παρουσία της χώρας.

Πέρα από την εκδήλωση

Αυτό για το οποίο ο Λάμπης μιλά με τη μεγαλύτερη πεποίθηση δεν είναι καμία συγκεκριμένη έκδοση του Forum, αλλά αυτό που ελπίζει να χτιστεί με τον καιρό: νεότερα μέλη της διασποράς που βλέπουν την Κύπρο όχι μόνο ως τη χώρα των παππούδων τους, αλλά ως έναν τόπο που αξίζει να χτίσεις κάτι. Αν το Forum μπορεί να παραγάγει αυτή την αλλαγή, παραμένει ανοιχτό ερώτημα. Οι υποδομές, πάντως, ήδη στήνονται.

Το τρίτο Cyprus Diaspora Forum θα πραγματοποιηθεί στη Λεμεσό από 6 έως 9 Μαΐου 2026.

Ο Φιλελεύθερος και το en.philenews.com είναι χορηγοί επικοινωνίας του Cyprus Diaspora Forum.