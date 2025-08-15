Η αναμενόμενη κυκλοφορία του Grand Theft Auto VI, σχεδόν 13 χρόνια μετά το GTA V, δεν αποτελεί απλώς ένα τεχνολογικό ή ψυχαγωγικό γεγονός. Με βάση εκτιμήσεις οικονομολόγων, το νέο παιχνίδι της Rockstar ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές απώλειες στην παραγωγικότητα της αμερικανικής οικονομίας, ήδη από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του.

Το GTA V κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2013 και κατέγραψε τότε ρεκόρ πωλήσεων, αλλά και μαζικές απουσίες εργαζομένων που προτίμησαν να μείνουν στο σπίτι για να παίξουν. Σύμφωνα με παλαιότερη έρευνα, το 46% των παικτών δήλωσαν ότι απουσίασαν σκόπιμα από την εργασία τους για να αφιερωθούν στο παιχνίδι την ημέρα κυκλοφορίας του. Το φαινόμενο αυτό προβλέπεται να επαναληφθεί σε ακόμα μεγαλύτερη κλίμακα με το GTA VI, το οποίο έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 26 Μαΐου 2026.

Οικονομικοί αναλυτές προειδοποιούν ότι η απουσία χιλιάδων εργαζομένων από την εργασία, ιδίως σε τομείς όπως η τεχνολογία και η τηλεργασία, ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων μέσα σε ένα μόνο 24ωρο. Το πρόβλημα οξύνεται από το γεγονός ότι το κοινό του GTA αποτελείται κυρίως από άτομα ηλικίας 18–35 ετών, δηλαδή από τον πιο ενεργό και παραγωγικό πυρήνα της αγοράς εργασίας.

Παρόμοια φαινόμενα έχουν παρατηρηθεί και σε άλλες μεγάλες κυκλοφορίες: το 12% των παικτών του Star Wars Outlaws και το 14% εκείνων του Assassin’s Creed Codename Red παραδέχθηκαν ότι απουσίασαν από την εργασία την ημέρα κυκλοφορίας των παιχνιδιών. Αντίστοιχα ποσοστά καταγράφηκαν και για το Final Fantasy VII Rebirth, ενώ αυξανόμενος αριθμός εργαζομένων δηλώνει ότι παίζει video games εν ώρα εργασίας.

Εκτός από την απώλεια παραγωγικότητας, η καθυστέρηση κυκλοφορίας του GTA VI εκτιμάται ότι προκάλεσε απώλειες εσόδων εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων για τον κλάδο του gaming μέσα στο 2025. Την ίδια στιγμή, όμως, η προσμονή για το παιχνίδι είναι τόσο μεγάλη, που αναλυτές προβλέπουν έσοδα-ρεκόρ όταν τελικά κυκλοφορήσει.

Το φαινόμενο GTA αποδεικνύει ότι ο ψηφιακός κόσμος δεν επηρεάζει μόνο την ψυχαγωγία, αλλά μπορεί να μεταβάλει και τον οικονομικό ρυθμό μιας ολόκληρης χώρας.