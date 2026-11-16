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Η μεσογειακή διατροφή έχει κατακτήσει τη διεθνή αναγνώριση ως ένα από τα πιο υγιεινά και βιώσιμα διατροφικά πρότυπα.

Έχει ενταχθεί στην Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της UNESCO, αναγνωρίζεται για τη συμβολή της στην προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος και πλέον έχει αποκτήσει τη δική της διεθνή ημέρα.

Κι όμως, στην ίδια τη Μεσόγειο, στην οποία ανήκει και η Κύπρος, εκεί όπου γεννήθηκε και διαμορφώθηκε μέσα στους αιώνες, φαίνεται να χάνει σταδιακά τη θέση της στην καθημερινότητα των κατοίκων.

Αυτό είναι το παράδοξο που αναδεικνύουν τα Ηνωμένα Έθνη, με αφορμή τη 16η Νοεμβρίου, η οποία τιμάται φέτος για πρώτη φορά ως Διεθνής Ημέρα Μεσογειακής Διατροφής, μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Δεκέμβριο του 2025.

Παρά τη διαρκώς αυξανόμενη δημοτικότητά της παγκοσμίως, η προσήλωση στη μεσογειακή διατροφή υποχωρεί στις ίδιες τις μεσογειακές χώρες, με την απομάκρυνση από τις παραδοσιακές διατροφικές συνήθειες να είναι ιδιαίτερα εμφανής μεταξύ των νέων.

Η αστικοποίηση, η παγκοσμιοποίηση των αγορών τροφίμων, η επικράτηση μιας μαζικής διατροφικής κουλτούρας και οι αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης της οικογενειακής ζωής έχουν συμβάλει στη σταδιακή απομάκρυνση από ένα διατροφικό πρότυπο που για αιώνες αποτελούσε αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας των λαών της Μεσογείου.

Δεν αλλάζει, όμως, μόνο το περιεχόμενο του πιάτου. Αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν, προετοιμάζουν και καταναλώνουν το φαγητό τους.

Πολύ περισσότερα από μια υγιεινή διατροφή

Η παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή βασίζεται στην υψηλή κατανάλωση λαχανικών, φρούτων, οσπρίων, δημητριακών ολικής άλεσης, ξηρών καρπών και ελαιολάδου. Περιλαμβάνει χαμηλή έως μέτρια κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων και περιορισμένη κατανάλωση κρέατος και πουλερικών.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν τα Ηνωμένα Έθνη, δεν πρόκειται απλώς για έναν κατάλογο τροφίμων ή για ένα πρόγραμμα υγιεινής διατροφής.

Είναι ένας ολόκληρος τρόπος ζωής, που συνδέεται με την καλλιέργεια της γης, την αλιεία, τη συγκομιδή, τη συντήρηση των τροφίμων, τις παραδοσιακές συνταγές και, κυρίως, την κοινωνική διάσταση του φαγητού.

Το κοινό οικογενειακό τραπέζι, η μετάδοση συνταγών και γνώσεων από τη μια γενιά στην άλλη και η αξιοποίηση τοπικών και εποχικών προϊόντων αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά αυτής της παράδοσης.

Ακριβώς αυτή η πολιτιστική και κοινωνική διάσταση οδήγησε την UNESCO να εντάξει, το 2010, τη μεσογειακή διατροφή στον κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας.

Σήμερα, ωστόσο, οι αλλαγές στην καθημερινότητα και στις οικογενειακές δομές επηρεάζουν ακόμη και τη μετάδοση αυτών των γνώσεων στις νεότερες γενιές.

Μια διατροφή που προστατεύει και τον πλανήτη

Η αξία της μεσογειακής διατροφής δεν περιορίζεται στα οφέλη για την ανθρώπινη υγεία.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), αποτελεί ένα βιώσιμο διατροφικό πρότυπο, το οποίο μπορεί να έχει μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε σύγκριση με άλλα μοντέλα διατροφής.

Η έμφαση στα φυτικά τρόφιμα, στην τοπική και εποχική παραγωγή και στα ελάχιστα επεξεργασμένα προϊόντα συνδέεται με πιο περιορισμένη χρήση φυσικών πόρων, όπως το νερό, η γη και η ενέργεια.

Παράλληλα, η στήριξη της τοπικής παραγωγής συμβάλλει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, στην ενίσχυση των μικροκαλλιεργητών και των αγροτικών οικογενειών, αλλά και στη βιωσιμότητα των τοπικών οικονομιών.

Η σημασία αυτής της προσέγγισης γίνεται ακόμη μεγαλύτερη σε μια περίοδο κατά την οποία η σπατάλη τροφίμων παραμένει τεράστια παγκόσμια πρόκληση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτουν τα Ηνωμένα Έθνη, το 2022 σπαταλήθηκαν παγκοσμίως 1,05 δισεκατομμύρια τόνοι τροφίμων.

Η αξιοποίηση εποχικών προϊόντων, οι παραδοσιακές μέθοδοι συντήρησης και η πιο συνειδητή κατανάλωση αποτελούν πρακτικές που μπορούν να συμβάλουν στον περιορισμό της σπατάλης.

Το στοίχημα της επιστροφής στις ρίζες

Η καθιέρωση της 16ης Νοεμβρίου ως Διεθνούς Ημέρας Μεσογειακής Διατροφής έρχεται να αναδείξει τόσο τη σημασία της για τη δημόσια υγεία όσο και την ανάγκη διατήρησης ενός πολιτιστικού και διατροφικού προτύπου που απειλείται από τις αλλαγές στον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Οι ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες συγκαταλέγονται στους σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για μη μεταδοτικά νοσήματα, όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ο διαβήτης και ορισμένες μορφές καρκίνου.

Τα μη μεταδοτικά νοσήματα προκάλεσαν, σύμφωνα με τα στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών, τουλάχιστον 43 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως το 2021.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η μεσογειακή διατροφή προβάλλεται ως ένα διατροφικό πρότυπο που μπορεί να συνδυάσει την προστασία της υγείας με τη βιωσιμότητα και τη διατήρηση της πολιτιστικής παράδοσης.

Το μεγάλο στοίχημα, όμως, βρίσκεται πλέον στην ίδια τη Μεσόγειο: Να διατηρήσει στην καθημερινότητά της αυτό που ο υπόλοιπος κόσμος ανακαλύπτει και αναγνωρίζει ολοένα περισσότερο.