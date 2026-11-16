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Ειρηνευτές της ΟΥΝΦΙΚΥΠ μετέβησαν τη Δευτέρα στην Αυλώνα, έπειτα από αναφορά για παραβίαση εντός της νεκρής ζώνης, ενώ και οι δύο πλευρές αποχώρησαν από την περιοχή χωρίς περαιτέρω επεισόδια, δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της ειρηνευτικής δύναμης, Αλίμ Σιντίκ

Το περιστατικό καταγράφηκε, σύμφωνα με δημοσιεύματα, όταν Τούρκος έποικος εισήλθε με γεωργικό όχημα από τις κατεχόμενες περιοχές στη νεκρή ζώνη και εκτελούσε για αρκετή ώρα γεωργικές εργασίες.

Στην απάντησή του στο ΚΥΠΕ, ο κ. Σιντίκ ανέφερε ότι, έπειτα από την παρέμβαση των ειρηνευτών του ΟΗΕ, και οι δύο πλευρές αποχώρησαν από την περιοχή χωρίς περαιτέρω επεισόδια.

Πρόσθεσε ότι η ΟΥΝΦΙΚΥΠ συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση, σημειώνοντας ότι η αποτροπή εντάσεων και η διατήρηση της ηρεμίας παραμένουν η σημαντικότερη προτεραιότητά της.

ΚΥΠΕ