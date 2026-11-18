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Καταζητείται ο Ντένης Ιωάννου, 39 ετών, κάτοικος Ξυλοφάγου, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση που αφορά στα αδικήματα 1) Κατοχής διαρρηκτικών εργαλείων κατά την διάρκεια της νύχτας, 2) Κακόβουλης ζημιάς σε περιουσία, 3) Αμελών και απερίσκεπτων πράξεων 4) Ανησυχίας, 5) Διασάλευσης της ειρήνης, 6) Κοινής οχληρίας, 7) Παράνομης εισόδου και 8) Παραβάσεων του περί Ηλεκτρισμού Νόμου, τα οποία διαπράχθηκαν κατά τις ημερομηνίες 16-17/11/2026 στην Ξυλοφάγου, στην επαρχία Λάρνακας.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Σταθμό Ξυλοφάγου, στο τηλέφωνο 24-804547 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.