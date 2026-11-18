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Τη σημασία της μεταρρύθμισης του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης και της αναβάθμισης του συστήματος κοινωνικής προστασίας υπογράμμισε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας, χαρακτηρίζοντας την κοινωνική και την ιδιωτική ασφάλιση βασικούς πυλώνες της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης. Σε χαιρετισμό του στο 22ο Ασφαλιστικό Συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στη Λευκωσία, αναφέρθηκε επίσης στις δυνατότητες αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης, τονίζοντας ότι η τεχνολογία δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον ανθρώπινο παράγοντα.

Ο Υπουργός επισήμανε ότι οι σύγχρονες οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις καθιστούν απαραίτητη τη στενότερη συνεργασία μεταξύ της Πολιτείας και των φορέων της ασφαλιστικής αγοράς, καθώς κανένας οργανισμός δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνος του τις αυξανόμενες αβεβαιότητες.

Όπως σημείωσε, μια ισχυρή και αξιόπιστη ασφαλιστική αγορά ενισχύει την οικονομική ανθεκτικότητα των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, συμβάλλοντας παράλληλα στη σταθερότητα της ευρύτερης οικονομίας.

Στο επίκεντρο η μεταρρύθμιση της κοινωνικής ασφάλισης

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Μουσιούττας στις προσπάθειες της Κυβέρνησης για αναβάθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των πολιτών σε διαφορετικά στάδια της ζωής τους.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη μεταρρύθμιση του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης, καθώς και στις πρωτοβουλίες βελτίωσης των διαδικασιών που αφορούν τα ταμεία.

Οι παρεμβάσεις αυτές, σύμφωνα με τον Υπουργό, εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Κυβέρνησης για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος κοινωνικής προστασίας.

Ο κ. Μουσιούττας υπογράμμισε επίσης ότι στον πυρήνα της ασφάλισης βρίσκεται η αρχή της αλληλεγγύης, μέσω της οποίας πολλοί άνθρωποι μοιράζονται τους κινδύνους, ώστε να περιορίζονται οι συνέπειες για όσους αντιμετωπίζουν απρόβλεπτες δυσκολίες.

Όπως εξήγησε, η ουσιαστική αξία της ασφάλισης γίνεται αντιληπτή σε περιόδους ανάγκης, όταν μια οικογένεια αντιμετωπίζει απώλεια, μια επιχείρηση πλήττεται από καταστροφή ή ένας εργαζόμενος τραυματίζεται.

Τεχνητή νοημοσύνη και ανθρώπινος παράγοντας

Στις τεχνολογικές εξελίξεις που επηρεάζουν τον ασφαλιστικό κλάδο αναφέρθηκε επίσης ο Υπουργός Εργασίας, επισημαίνοντας τις δυνατότητες που δημιουργεί η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και των δεδομένων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι νέες τεχνολογίες μπορούν να συμβάλουν στην ταχύτερη και ακριβέστερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται με γνώμονα τις ανάγκες των πολιτών.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η τεχνολογία δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ανθρώπινη κρίση και την επαγγελματική ευθύνη.

Όπως υπογράμμισε, η εμπιστοσύνη που αναπτύσσεται μεταξύ των ασφαλιστικών επαγγελματιών και των πολιτών παραμένει καθοριστική και δεν μπορεί να υποκατασταθεί από αλγορίθμους ή μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Έμφαση στην επαγγελματική εκπαίδευση

Ο Μαρίνος Μουσιούττας αναφέρθηκε, τέλος, στη σημασία της συνεχούς εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης για την ανάπτυξη και την αξιοπιστία της ασφαλιστικής αγοράς.

Εξήρε τη διαχρονική προσφορά του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου, το οποίο ιδρύθηκε το 1972 και έχει εξελιχθεί σε σημαντικό φορέα εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης των στελεχών του κλάδου.

Παράλληλα, στάθηκε στις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και στις διεθνείς συνεργασίες του Ινστιτούτου, επισημαίνοντας ότι η διαρκής αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς.

Καταλήγοντας, συνεχάρη τη διοίκηση, την οργανωτική επιτροπή και τους συντελεστές του συνεδρίου για τη συμβολή τους στην ανάπτυξη του ασφαλιστικού τομέα στην Κύπρο.

ΚΥΠΕ