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Αλλαγές στις διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου των χορηγικών προγραμμάτων του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού (ΤΣΠ) επικαλείται το Υφυπουργείο Πολιτισμού, σε ανακοίνωσή του με αφορμή τη δημοσιοποίηση της ειδικής έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τη διαχείριση των χορηγιών κατά τα έτη 2024 και 2025.

Την ίδια ώρα, η Κλαδική Καλλιτεχνών Θεάτρου της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ παρεμβαίνει στη συζήτηση, υπογραμμίζοντας ότι οι αδυναμίες που καταγράφονται δεν πρέπει να οδηγήσουν σε συλλογική στοχοποίηση των καλλιτεχνών ή σε περαιτέρω γραφειοκρατική επιβάρυνσή τους.

Το Υφυπουργείο αναφέρει ότι αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τις παρατηρήσεις και τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, επισημαίνοντας ότι βασική του αρχή στη διοικητική και δημοσιονομική διαχείριση είναι η διασφάλιση της νομιμότητας, της διαφάνειας, της λογοδοσίας και του αποτελεσματικού ελέγχου των δημόσιων πόρων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχουν ήδη εισαχθεί σημαντικές αλλαγές στο σύστημα χορηγιών. Σε αυτές περιλαμβάνονται η θεσμοθέτηση διαδικασίας ενστάσεων, η συμμετοχή εξωτερικών αξιολογητών μαζί με κρατικούς λειτουργούς, ο ορισμός ανεξάρτητου εξωτερικού ελεγκτή, καθώς και η αξιοποίηση της ψηφιακής πλατφόρμας Grants4Arts.

Παράλληλα, το Υφυπουργείο αναφέρει ότι προχωρεί η ολοκλήρωση Οδηγού Αξιολόγησης, καθώς και η ενίσχυση των μηχανισμών οικονομικού ελέγχου και παρακολούθησης των χρηματοδοτούμενων δράσεων. Χαρακτηρίζει, μάλιστα, τις συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας «πολύτιμο εργαλείο» για τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών, προς όφελος του πολιτισμού και των ανθρώπων του.

«Το Υφυπουργείο Πολιτισμού παραμένει προσηλωμένο στην περαιτέρω ενίσχυση ενός σύγχρονου, αξιόπιστου και δίκαιου συστήματος χρηματοδότησης, που διασφαλίζει την ορθή αξιοποίηση των δημόσιων πόρων και στηρίζει ουσιαστικά τους δημιουργούς και τους πολιτιστικούς φορείς της χώρας» αναφέρει η τοποθέτηση.

«Όχι στην πρόσθετη πίεση στον καλλιτεχνικό κόσμο»

Τη δική της οπτική καταθέτει η Κλαδική Καλλιτεχνών Θεάτρου της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, η οποία επισημαίνει ότι οι παρατυπίες που εντοπίζονται σε μεμονωμένες περιπτώσεις δεν μπορούν να αποτελέσουν λόγο στοχοποίησης ολόκληρων επαγγελματικών ομάδων ή του συνόλου των καλλιτεχνών.

Όπως τονίζει, η συντριπτική πλειοψηφία των δημιουργών είναι συνεπής, ενώ οι καλλιτέχνες έχουν επανειλημμένα επισημάνει ότι οι διαδικασίες αιτήσεων και επιχορηγήσεων είναι ήδη δαιδαλώδεις. Κατά την Κλαδική, η λύση δεν βρίσκεται στην επιβολή νέων, ασφυκτικών και περισσότερο γραφειοκρατικών ελέγχων, αλλά στην ορθότερη και δικαιότερη εφαρμογή των υφιστάμενων κανονισμών, με τις ενδεδειγμένες κυρώσεις σε όσους αποδεδειγμένα παρανομούν και καταχρώνται δημόσιο χρήμα.

Η συνδικαλιστική οργάνωση σημειώνει, παράλληλα, ότι η έκθεση της Ελεγκτικής καταγράφει αδυναμίες τις οποίες ο καλλιτεχνικός κόσμος βιώνει και καταγγέλλει εδώ και καιρό: την έλλειψη αντικειμενικών και τεκμηριωμένων αξιολογήσεων, τις καθυστερήσεις στην προκήρυξη και έγκριση των σχεδίων και την αβεβαιότητα που αυτές προκαλούν, υπονομεύοντας τον προγραμματισμό των δημιουργών και επηρεάζοντας τον βιοπορισμό τους.

Η Κλαδική δηλώνει ότι τάσσεται υπέρ της απόλυτης διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης, θεωρώντας ωστόσο ότι αυτές πρέπει να συνοδεύονται από ουσιαστική κρατική στήριξη σε κάθε στάδιο της επαγγελματικής διαδρομής των καλλιτεχνών, από τις αιτήσεις και τις αξιολογήσεις μέχρι τις ενστάσεις και τους οικονομικούς απολογισμούς.

Καταλήγει απορρίπτοντας ως λύση τόσο τη συρρίκνωση των διαθέσιμων ποσών όσο και τη γραφειοκρατική αυστηροποίηση εις βάρος της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Αντίθετα, ζητά αύξηση των κονδυλίων, διαφανή και τεκμηριωμένη διάθεσή τους και θεσμική υποστήριξη των επαγγελματιών καλλιτεχνών, προειδοποιώντας ότι δεν θα πρέπει να μεταφερθεί πρόσθετη πίεση στο σύνολο του καλλιτεχνικού κόσμου εξαιτίας της αδυναμίας της πολιτείας να εφαρμόσει αποτελεσματικά τους όρους των προγραμμάτων της.