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Τη διενέργεια άμεσης εσωτερικής διερεύνησης για το τρόπο διαχείρισης συγκεκριμένης αλληλογραφίας προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο η διαρροή απόρρητου εγγράφου που αφορά την προτεινόμενη προμήθεια θωρακισμένου υπηρεσιακού οχήματος για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, έγινε από τη Βουλή, ζητά με επιστολή του στην Πρόεδρο της Βουλής εκ μέρους του ΕΛΑΜ, ο βουλευτής Μάριος Πελεκάνος. Ζητά επίσης τη διαφύλαξη όλων των σχετικών εγγράφων, και την άμεση καταγγελία του θέματος στην Αστυνομία από τη Βουλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, στην επιστολή του επισημαίνει την ιδιαίτερη ανησυχία του ΕΛΑΜ για τη δημοσιοποίηση στον Τύπο πληροφοριών που φέρονται να προέρχονται από απόρρητη αλληλογραφία η οποία διαβιβάστηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων και αφορά την προτεινόμενη προμήθεια θωρακισμένου υπηρεσιακού οχήματος αναφέρεται.

Επισημαίνεται ακόμα ότι το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σοβαρότητα, δεδομένου ότι η σχετική αλληλογραφία περιλαμβάνει πληροφορίες που συνδέονται με θέματα ασφάλειας και προστασίας του Προέδρου της Δημοκρατίας ή/και άλλων προσώπων που τυγχάνουν κρατικής προστασίας.

Προσθέτει επίσης, ότι το αίτημα δεν αποσκοπεί στον περιορισμό της ελευθερίας του Τύπου και ότι το ουσιώδες ερώτημα είναι κατά πόσο πρόσωπο που είχε εκ της θέσεώς του πρόσβαση σε εμπιστευτική πληροφορία, έχει προχωρήσει στην αποκάλυψή της χωρίς εξουσιοδότηση και, εφόσον συνέβη αυτό, κατά πόσο παραβιάστηκε η κείμενη νομοθεσία.

Στην επιστολή, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, ο Μάριος Πελεκάνος καλεί την Αννίτα Δημητρίου όπως:

● Διατάξει άμεσα εσωτερική διερεύνηση για τον τρόπο διαχείρισης της συγκεκριμένης αλληλογραφίας, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο η διαρροή προήλθε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, καθώς και να διερευνηθούν τα πιθανά κίνητρα που οδήγησαν στην αποκάλυψη και δημοσιοποίηση του περιεχομένου της

● Ληφθούν άμεσα μέτρα διαφύλαξης όλων των σχετικών εγγράφων

● καταγγελθεί άμεσα από τη Βουλή το θέμα στην Αστυνομία Κύπρου για διερεύνηση τυχόν ποινικών ή άλλων αδικημάτων

● Ενημερωθεί η Βουλή, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, για τις ενέργειες που έχουν αναληφθεί και τα αποτελέσματα αυτών των ενεργειών.