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Τον θερμότερο Αύγουστο που έχει καταγραφεί ποτέ βίωσε φέτος ο πλανήτης, σύμφωνα με τα στοιχεία της ευρωπαϊκής υπηρεσίας Copernicus, ενώ η Ευρώπη κατέγραψε παράλληλα το θερμότερο καλοκαίρι στην ιστορία των μετρήσεων.

Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία τον Αύγουστο έφθασε τους 16,96 βαθμούς Κελσίου, επίδοση που, σύμφωνα με το Copernicus, αποτελεί την υψηλότερη που έχει καταγραφεί για οποιονδήποτε μήνα από την έναρξη της σχετικής σειράς δεδομένων το 1940.

Τα νέα στοιχεία προστίθενται στις ενδείξεις για τη συνεχιζόμενη άνοδο των παγκόσμιων θερμοκρασιών, με την Ευρώπη να βρίσκεται φέτος αντιμέτωπη με ένα ακόμη καλοκαίρι ακραίας ζέστης.

ertnews.gr