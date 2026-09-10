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ΛΕΥΚΩΣΙΑ

>Τσοπανή Μιχαέλλα, Νέας Έγκωμης 7. Απέναντι από το Ταχυδρομείο, Έγκωμη, τηλ. 22355640.

>Μπεσέρ Κάρμελ, Λεωφ. Αθαλάσσης 86Γ και Δωριέων. Έναντι καταστήματος «Mothercare», Στρόβολος, τηλ. 22313677.

>Σπιρίτου Μαρία, Λεωφ. Τσερίου 109Δ. Απέναντι από υπεραγορά «Σκλαβενίτης», δίπλα από αρτοποιείο «Πανδώρα», Στρόβολος, τηλ. 22320553, 22496649.

>Καπούλα Χρυσούλλα, Λεωφόρος Λάρνακος 57Η-Ζ. Δίπλα από «Flower Works by Marina», έναντι βιβλιοπωλείου «Πάργα» και 200μ. αριστερά από το «Souvlaki Lovers» προς Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αγλαντζιά, τηλ. 22255266.

>Μάλαμα Βασιλική, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ & Δοϊράνης 1. Κάτω από πρώην κλινική «Αγγελή», Λευκωσία, τηλ. 22374939.

>Σταματογιάννη Ελένη, Λεωφόρος Λεμεσού 2, Εμπορικό Κέντρο «Κρόνος», Λατσιά, τηλ. 22489077, 96321307.

ΛΕΜΕΣΟΣ

>Κονναρής Κωνσταντίνος, Νίκου Γεωργίου 66Α. Δρόμος προς ξενοδοχείο «Επισκοπιάνα», κάτω από το γυμναστήριο «L.A. Fitness», Επισκοπή, τηλ. 25586100, 96566901.

>Γερολέμου Ανδρονίκη, Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού 40. Πλησίον καταστήματος «Kofteros», απέναντι από «KFC», Λεμεσός, τηλ. 25737350, 96640297.

>Ιωάννου Αλέξανδρος, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 184. Πλησίον φωτών τροχαίας «ΑΡΙΕΛ», απέναντι από στάση λεωφορείου Λανιτείου Λυκείου, Λεμεσός, τηλ. 25746400, 99844400.

>Παρασκευά Όλγα & Σταυρούλα, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ 98. Δίπλα από «Fairways», φώτα τροχαίας Πολεμιδιών, Λεμεσός, τηλ. 25335220, 25387104.

>Χουβαρτάς Στέλιος, Παναγιώτη Τσαγγάρη 9. Ποταμός Γερμασόγειας, δίπλα από υπεραγορά «Παπάς», Γερμασόγεια, τηλ. 25879006, 96560251.

ΛΑΡΝΑΚΑ

>Βάρδα Άντρεα, Αθηνών 1, διαμ. Κ4-7, «Elmenteita Complex». Απέναντι από την πολυκατοικία «Μαρσέλλου», Ορόκλινη, τηλ. 24727374.

>Παπανδριανός Σπυρίδων, Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 40. Έναντι Δημοτικής Βιβλιοθήκης, κάτω από κλινική δρα Σίμου Κυριακίδη, Λάρνακα, τηλ. 24400450, 24651003.

>Βέρνη Λένια, Γιάννου Κρανιδιώτη 31-33. Μεταξύ Τροχαίας & Κτηνιατρείου, Λάρνακα, τηλ. 24638470, 24533055.

ΠΑΦΟΣ

>Κύρου Χαριτίνη, Νεοφύτου Νικολαΐδη 18. 100μ. από τα νέα κυβερνητικά κτήρια προς Γεροσκήπου, Πάφος, τηλ. 26949219, 26945762.

>Ερωτοκρίτου Άννα, Βασιλέως Στασίκου, κατ. 3, Προδρόμι, τηλ. 26652110, 97678977.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

>Παντελίδου Μαρία, Μαρίας Συγκλητικής 2. Απέναντι από Σωματείο «ΠΕΚ», Παραλίμνι, τηλ. 23730111, 23744313.

>Κύζα Ελένη, Φώτη Πίττα 20. Απέναντι από κατάστημα «Τρικωμίτης», Φρέναρος, τηλ. 23820331, 99827982.