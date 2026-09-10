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Η Λίτσα συγκάλεσε επείγουσα σύσκεψη στο Ζάλογγο ως η έχουσα το γενικό πρόσταγμα της εκστρατείας Λαυρεντιάδη για τον τίτλο του δεξιού της χρονιάς στην ετήσια συνέλευση της Συνομοσπονδίας των Ελλήνων Απανταχού της Γης.

Κλήθηκε ο άνεργος στιλίστας Φιτ ως νέα γενιά και ως μέγας ειδήμων των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και ο υποψήφιος καραδεξιός βεβαίως-βεβαίως.

Πρώτο θέμα στην ατζέντα η αμοιβή. «Πρόεδρε, μου ζήτησες να αναλάβω επικεφαλής της εκστρατείας σου προς κατάκτηση αυτού του βαρυσήμαντου τίτλου… Πολύ ωραία. Ποιο θα είναι το δικό μου όφελος;». «Κοίτα, δεσποινίς Λίτσα, είμαστε ένα οικονομικώς χειμαζόμενο σωματείο…».

Τον έκοψε χωρίς λύπηση «ποιο σωματείο, χρυσέ μου, εσύ είσαι ο υποψήφιος, η Αφροδίτη και εσύ είστε ένα άτεκνο ζευγάρι με δύο extra large συντάξεις του δημοσίου, πού ακριβώς έγκειται η οικονομική δυσχέρεια;». «Καλά, θα σου δώσω πεντακόσια ευρώ, ούτε σεντ παραπάνω».

Εδώ ο υποψήφιος βιάστηκε και την πάτησε διότι η Λίτσα θα του ζητούσε τετρακόσια. Εκείνη το έπαιξε και καλά δύσκολη. «Κοίτα Λουκά, είναι πολύ λίγα. Λόγω της συνεργασίας μας όλα αυτά τα χρόνια, και επειδή με προσέλαβες όταν με εγκατέλειψε ο άχρηστος για τη σκρόφα, δέχομαι».

Έδωσαν τα χέρια κι η καντινιέρισσα του παρέθεσε το επικοινωνιακό της πλάνο, το οποίο επενδύει σημαντικά στην εμπλοκή του Φιτ ως influencer, καθώς η ψηφοφορία θα γίνει διαδικτυακά. Ο στιλίστας θα αναλάβει αμέσως την αχαλίνωτη προώθηση του υποψηφίου. Η Λίτσα προχώρησε στην κορωνίδα της στρατηγικής της.

Ο Λαυρεντιάδης, στις πρόσφατες εκλογές για ανάδειξη προέδρου του Ζαλόγγου, κέρδισε τον συνυποψήφιό του Στυλιανό Δερβέναγα υποσχόμενος ένα μεγαλοπρεπές μνημείο στην πρόσοψη του σωματείου.

Είχε συγκεκριμένα δεσμευτεί ότι θα έβρισκε χορηγούς προκειμένου να ανεγείρει το Όρος Ζάλογγο «ένα νέο αξιοθέατο της πρωτευούσης». Το βουνό θα ήταν παράνομο εφόσον θα επεκτεινόταν στο πεζοδρόμιο. Δεν βαριέσαι όμως, στην Κύπρο ζούμε. Μέχρι στιγμής η δέσμευση έμεινε στην ασφαλή σφαίρα των ανέξοδων υποσχέσεων.

Η Λίτσα λοιπόν εξέφρασε την άποψη ότι, ενόψει της υποψηφιότητάς του ως οικουμενικός δεξιός, θα βοηθούσε αν προχωρούσε στην ανέγερση του μνημείου «ιδίοις αναλώμασιν». Τι σημαίνει αυτό το σανσκριτικό ρώτησε ο Φιτ, «με δικά του χρήματα» διευκρίνισε η ταλαίπωρος μήτηρ.

Ο πρόεδρος πανικοβλήθηκε. Αντιλαμβανόταν ωστόσο ότι η προτροπή ήταν καθόλα βάσιμη. «Μιλάμε για πολλά χρήματα, δεσποινίς Λίτσα, ξέρεις τι σημαίνει να φτιάξεις ένα βουνό από γρανίτη;».

Εκεί παρενέβη ο Φιτ ο οποίος προέρχεται, με την ευρεία έννοια, από τον χώρο του θέατρου «ηρεμήστε, θα κάνουμε το μνημείο σκηνογραφικά». Δηλαδή; Θα γίνει σαν σκηνικό, θα υπάρχει η αίσθηση του βουνού με πιο οικονομικά υλικά.

Πριν προλάβει ο Λαυρεντιάδης να αντιδράσει, ο νεαρός είπε ότι θα μιλούσε με τον σκηνογράφο της παράστασης χορού όπου συμμετείχε ως άμισθος ενδυματολόγος. Θα πει λοιπόν στον Παντελή Ανανά, έτσι λένε τον σκηνογράφο, να φτιάξει ένα βουνό με γκρεμό. «Θα του ζητήσω να το κάνει με ανακυκλώσιμα υλικά, να είναι και οικολογικό».

Ο Λαυρεντιάδης που ήθελε μεγαλεία, έκανε εκών άκων τα πικρά γλυκά και συναίνεσε. «Θέτω μόνο έναν όρο, να γραφεί πάνω στο βουνό το… έχε γεια καημένε κόσμε, έχε γεια γλυκιά ζωή». «Έλεος, χρυσέ μου, είμαστε σωματείο, όχι γραφείο τελετών» διαμαρτυρήθηκε η Λίτσα.

«Αυτό λέει το παραδοσιακό άσμα, αυτό θα μπει» επέμεινε εκείνος «και με μικρά χρυσά γράμματα να προστεθεί το Δαπάναις Λουκά και Αφροδίτης Λαυρεντιάδου». Ο όρος έγινε δεκτός.

«Κοντός ψαλμός αλληλούια, πάρε σε παρακαλώ τηλέφωνο τον συνεργάτη σου» ζήτησε ο πρόεδρος. Σε δέκα λεπτά είχαν μια πρώτη εκτίμηση του κόστους. Αν είναι στιβαρό το όρος, καμωμένο με ξύλο κέδρου, το κόστος ανέρχεται στις τέσσερις χιλιάδες ευρώ.

Με γυψοσανίδα στα χίλια οκτακόσια. Του Λαυρεντιάδη του ήρθε ταμπλάς «έχω και τα πεντακόσια ευρώ αμοιβή της δεσποινίδος Λίτσας». «Αυτά είναι αδιαπραγμάτευτα» ξεκαθάρισε τη θέση της εκείνη, λέγοντας ευθαρσώς τη γνώμη της «Λουκά, προχώρα, θα γίνεις πρώτο θέμα στα σόσιαλ, θα κάνεις περίπατο στην ψηφοφορία».

«Μήπως να κόψουμε καμιά βουνοκορφή;» ρώτησε δισταχτικά αυτός, «όχι, θα αφήσουμε τον Ανανά να υλοποιήσει το όραμά του» επέμεινε ο Φιτ. Ο έρμος ο πρόεδρος δεν μπορούσε παρά να δεχθεί τη γυψοσανίδα.

«Προχωράμε, σε μια εβδομάδα το όρος θα βρίσκεται στην πρόσοψη» πανηγύρισε ο Φιτ με τον γέρο-θεολόγο να νιώθει επιτέλους λίγη χαρά «ένα όνειρο γίνεται πραγματικότης, λίγο λειψό βέβαια αλλά ας είναι».

«Τουλάχιστον θα το δεις πριν κλείσεις τα μάτια σου» συμπλήρωσε η Λίτσα. Για καλό το είπε βεβαίως, ο άλλος όμως επειδή είναι ντιπ υποχόνδριος, έπαθε κρίση δύσπνοιας.

Ελεύθερα, 06.09.2026