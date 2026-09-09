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ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αγγελής Πέτρος, Λεωφ. Καντάρας 71. Συνοικισμός Κόκκινες, μεταξύ Λυκείου Εθνομάρτυρα Κυπριανού και Γυμνασίου Αγ. Βασιλείου, Στρόβολος, τηλ. 22324205.

Κωνσταντινίδου Αγγελική, Κυριάκου Μάτση 37. Έναντι αρτοποιείου «Ζορπάς» & Α΄ Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δομετίου (γωνία), Άγιος Δομέτιος, τηλ. 22261626.

Κολιού Άννα, Αγίας Παρασκευής 22Α. Δίπλα από νοσοκομείο «Απολλώνειο», Έγκωμη, τηλ. 22103884, 99383067.

Πετρίδης Μιχάλης, Αγίου Ιλαρίωνος 151ΑΒ. Απέναντι από αρτοποιείο «Ζορπάς», μετά τον κυκλικό κόμβο του «BATA», Καϊμακλί, τηλ. 22524404.

Τσιελεπή Ελένη (Ελίνα), Λεωφ. Αγίου Γεωργίου 124. Απέναντι από πρατήριο καυσίμων STAR OIL, Ανθούπολη, Λακατάμια, τηλ. 22255588, 94068067.

Κυριάκου Εύα, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 74Δ. Απέναντι από υπεραγορά «Άλφα Μέγα», Λατσιά, τηλ. 22571060.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Παπανικολάου Μαρία, Λεωφόρος Ομονοίας 68Α, Φαρμακείο ΣΕΚ. Δίπλα από την EPIC, Λεμεσός, τηλ. 25562444.

Βότσης Άγγελος, Δωδεκανήσου 19. Κοντά στο Αθηναΐδειο Γυμνάσιο, Λεμεσός, τηλ. 25341123, 25365316.

Ματθαίου Νίκος, Αγίας Ζώνης 62Δ. Έναντι γυναικολογικής κλινικής Ανδρέα Ματθαίου, Μέσα Γειτονιά, τηλ. 25375522, 25721678.

Καμανέτς Αναστασία, 28ης Οκτωβρίου 253Α. Δίπλα από Καθολική Αγίας Αικατερίνης, Λεμεσός, τηλ. 25747426.

Παπαδόπουλος Φίλιππος, Γεωργίου Α΄ 83. Έναντι Αστυνομίας Γερμασόγειας, Γερμασόγεια, τηλ. 25105282, 99826365.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Κωνσταντίνου Καλλιόπη, Σόλωνος 3, Πλατεία Δρομολαξιάς, Δρομολαξιά, τηλ. 24427906, 96237223.

Νίνος Ιωάννης, Πίνδου 9, Λεωφ. Αγ. Αναργύρων, «LAMBROS COURT», SHOP 3, Λάρνακα, τηλ. 24100115.

Χριστοδούλου Μαργαρίτα, γωνία Αρμενικής Εκκλησίας 2. Πλησίον CYTA, κέντρο πόλεως, Λάρνακα, τηλ. 24652440, 24644385.

ΠΑΦΟΣ

Ταλιώτου Μαρία, Αλεξάνδρου Παπάγου 57. Κυκλικός κόμβος Τεχνικής Σχολής προς «RIO CINEMA», Πάφος, τηλ. 26910276, 26932950.

Παπούδας Αριστοτέλης, Αλέξαντρου Υψηλάντη 25. Περιοχή Δασούδι, 300μ. πιο κάτω από το Lidl, Πάφος, τηλ. 26811750, 26952138.

Σωκράτους Σωκράτης, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ & Ευαγόρα Παλληκαρίδη 6, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321253, 99725006.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Μαυρόγιαννου – Νικολάου Άντρη, Λεωφ. Γεωργίου Γουρουνά 216. Απέναντι από τη CYTA, Παραλίμνι, τηλ. 23828880, 23829202.

Σταυρή Αντιγόνη, Πλατεία Ηρώων 6Β. Απέναντι από Τράπεζα Κύπρου, Σωτήρα, τηλ. 23825511.