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Η χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής Θεσμών είχε ως θέμα την τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου στην Κύπρο. Ήταν η δεύτερη από μια σειρά συνεδριάσεων που έχουν ως στόχο τον έλεγχο για αρμόδιες υπηρεσίες και θεσμούς.

Οι προσκεκλημένοι λειτουργοί και αξιωματούχοι κλήθηκαν να τοποθετηθούν για επισημάνσεις/συστάσεις που γίνονται στην έκθεση για το κράτος δικαίου, ώστε να διαπιστωθεί ο βαθμός συμμόρφωσης.

Υπήρξαν αναφορές σε ομάδες του υποκόσμου που «έχουν αποθρασυνθεί», όπως είπε χαρακτηριστικά η Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Συγκεκριμένα, έκανε σχετικές αναφορές σε δυο ξεχωριστές περιπτώσεις.

Επικαλέστηκε την πρόσφατη δήλωση του βουλευτή του ΔΗΣΥ, Γιώργου Παμπορίδη, ο οποίος, σύμφωνα με την κ. Χαραλαμπίδου, είπε ότι «ο υπόκοσμος έχει διεισδύσει και στην πολιτική ζωή της Κύπρου, σε ανώτερα επίπεδα». Διερωτήθηκε στη συνέχεια η βουλευτής: «Όταν γίνεται μια δήλωση τέτοιου εκτοπίσματος ποια θα έπρεπε να είναι η επόμενη πράξη;».

Σε άλλο σημείο η κ. Χαραλαμπίδου μίλησε για ιδιοκτήτη κέντρου εστίασης, ο οποίος της εκμυστηρεύτηκε ότι εκβιάζεται από ανθρώπους του υποκόσμου προκειμένου να χρησιμοποιεί συγκεκριμένα προϊόντα και φοβάται να το καταγγείλει στην Αστυνομία επειδή θα του κάψουν το μαγαζί.

Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου, ανέφερε συγκεκριμένα ότι όταν της ανέφερε τα περί εκβιασμού, του είπε πως είναι έτοιμη να τηλεφωνήσει αμέσως στον αρχηγό Αστυνομίας για να τον ενημερώσει, αλλά ο πολίτης την απέτρεψε λέγοντάς της ότι θα κάνουν εμπρησμό σε βάρος της περιουσίας του και πως θα καταστραφεί οικονομικά, αφού δεν θα μπορεί να λειτουργήσει το μαγαζί τη θερινή σεζόν.

Σχολιάζοντας αυτές τις αναφορές ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Γιώργος Παντελή, είπε πως οι αναφορές περί υποκόσμου, αποτελούν γενικές τοποθετήσεις, προσθέτοντας πως το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η Αστυνομία συνεχίζουν τις δράσεις τους και υπάρχουν, όπως είπε, «απτά αποτελέσματα».

Εξάλλου, ο Διευθυντής του Τμήματος Καταπολέμησης Εγκλήματος της Αστυνομίας, Θωμάς Χατζηκυριάκος, ανέφερε ότι για να αναλάβει δράση η Αστυνομία χρειάζεται ικανοποιητική μαρτυρία.

Στη συνεδρίαση απασχόλησε και το γεγονός ότι η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς δεν έχει ανακριτικές εξουσίες, με συνέπεια να γίνεται διπλή διερεύνηση και να υπάρχει κίνδυνος αλλοίωσης του μαρτυρικού υλικού μιας υπόθεσης. Έγινε αναφορά σε καθυστέρηση σε ό,τι αφορά την προώθηση σχετικού νομοσχεδίου.

Ο κ. Παντελή, ανέφερε ότι έχει ετοιμαστεί νομοσχέδιο για την ενίσχυση της Αρχής κατά της Διαφθοράς και έχει αποσταλεί για αξιολόγηση, σημειώνοντας ότι «η διαδικασία έχει ξεκινήσει».

Εξάλλου, σημαντικές εξελίξεις θα σημειωθούν τη Δευτέρα για την έρευνα που είχε δρομολογήσει η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς σε σχέση με την υπόθεση των παρακολουθήσεων.

Όπως ανέφερε χθες στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής Θεσμών ο επίτροπος Διαφάνειας και επικεφαλής της Αρχής, Χάρης Πογιατζής, την προσεχή Δευτέρα το ερευνητικό σώμα που υπηρετεί θα εκδώσει σχετική ανακοίνωση.

«Θα εκδοθεί ανακοίνωση από την Αρχή τη Δευτέρα» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πογιατζής χωρίς, ωστόσο, να επεκταθεί ή να δώσει ενδείξεις για το περιεχόμενο της τοποθέτησης.

Η δήλωση αυτή προκαλεί αίσθηση με δεδομένο ότι τον περασμένο Μάρτιο ο επίτροπος Διαφάνειας σε συνεδρίαση -και πάλι της κοινοβουλευτικής επιτροπής Θεσμών- είχε πει ότι δεν μπορεί να μιλήσει για το θέμα, καθώς είναι υπό εξέταση/διερεύνηση. Κατά συνέπεια, η ανακοίνωση που προανήγγειλε έχει να κάνει με την πορεία της έρευνας.

Ο κ. Πογιατζής κλήθηκε να μιλήσει χθες για την υπόθεση κατόπιν ερωτήματος της Ειρήνης Χαραλαμπίδου. «Αρχίσατε επιτελούς να ερευνάτε το μαύρο βαν; Γιατί τότε είχατε πει ότι θα το διερευνήσετε. Τι έγινε; Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα», ήταν το ερώτημα που διατύπωσε η βουλευτής.

«Υπό εξέλιξη»

Θυμίζουμε πως στις 11 του περασμένου Μαρτίου σε συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής Θεσμών, ο κ. Χάρης Πογιατζής είχε δώσει ξεκάθαρα το στίγμα πως η υπόθεση των παρακολουθήσεων που απασχόλησε την Ευρώπη και είχε ως κεντρικό σημείο την Κύπρο, ερευνάται από την Αρχή.

Και τότε είχε υποβάλει σχετικό ερώτημα η κ. Χαραλαμπίδου, η οποία ζήτησε να πληροφορηθεί αν θα διερευνηθούν καταγγελίες που έχει ενώπιόν της η Αρχή για τις παρακολουθήσεις και αν η τελευταία ζήτησε να της διαβιβαστεί το πόρισμα του τότε ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή για την υπόθεση, Ηλία Στεφάνου.

Ο επίτροπος Διαφάνειας είπε ότι δεν μπορεί να πει τίποτα στη Βουλή, λέγοντας ξεκάθαρα πως υπάρχει έρευνα υπό εξέλιξη: «Το άρθρο 18 του Νόμου λέει ότι όλες οι διεργασίες που γίνονται στην Αρχή τυγχάνουν εχεμύθειας. Και πρέπει να υπάρχει λόγος να αρθεί η εχεμύθεια. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω λόγο να αρθεί η εχεμύθεια διότι είναι μια έρευνα υπό εξέλιξη και θα πληροφορηθείτε το αποτέλεσμα».

Αξιωματούχοι

Το περασμένο καλοκαίρι είχαν δημοσιευτεί σχετικές πληροφορίες στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο της Κύπρου, όπως και σε ιστοσελίδες γνωστών Μέσων Ενημέρωσης στην Ελλάδα. Είχαν ως αντικείμενο την έρευνα της Αρχής κατά της Διαφθοράς, ενώ καταγραφόταν πως οι αποκαλύψεις που είχαμε κάνει για το ρόλο Κύπριων αξιωματούχων στην όλη υπόθεση θα είναι στο επίκεντρο της διερεύνησης.

Η όλη υπόθεση και η ποινική διερεύνηση που έγινε στην Κύπρο πραγματεύτηκε πολλά ζητήματα, που είχαν να κάνουν με αξιωματούχους, τους οποίους είναι εξουσιοδοτημένη να ελέγχει η Αρχή κατά της Διαφθοράς.

Ανάμεσα στις υποθέσεις που θεωρείτο βέβαιο ότι επρόκειτο να απασχολήσουν την Αρχή είναι ένα e-mail που είχε καταλήξει στα γραφεία του τότε προέδρου του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, και είχε αποσταλεί από συνεργάτιδα των Άβνι και Ντίλιαν, οι οποίοι διασυνδέθηκαν με τις υποθέσεις του μαύρου βαν και του λογισμικού Predator.

Ο τελευταίος ζητούσε εξυπηρέτηση για μια εξαγωγή λογισμικού στην Ολλανδία. Μάλιστα, σύμφωνα με επίσημες τοποθετήσεις που μας έγιναν, το εν λόγω e-mail και η διαδρομή (είχε προωθηθεί στο Υπουργείο Εμπορίου) απασχόλησαν τον ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή, Ηλία Στεφάνου, ο οποίος έλαβε μαρτυρίες από αξιωματούχους.

Επιπλέον, η κυπριακή υπόθεση των παρακολουθήσεων οδηγήθηκε στο Κακουργιοδικείο Λάρνακας το 2021 (επέβαλε πρόστιμο σε εταιρεία του Ντίλιαν) υπό πολιτικές επικρίσεις για τον ρόλο του βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη.

Ο Σάββας Αγγελίδης, όπως αποκαλύψαμε στις 19 Σεπτεμβρίου του 2021, καλείτο να ελέγξει τον Ισραηλινό επιχειρηματία, Αβραάμ Σαχάκ Άβνι, ο οποίος υπήρξε συνέταιρος του Μιχάλη Αγγελίδη (θα άνοιγαν μαγαζί με την επωνυμία Spy Shop), αδερφό του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα.

Επίσης, ενώπιον της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς τέθηκε καταγγελία που αποκάλυψε ο «Φ» (Μάιος 2023) και παρουσίαζε τρεις εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνταν στον κλάδο των παρακολουθήσεων και λάμβαναν υπηρεσίες από γραφείο παροχής υπηρεσιών, συνδεδεμένο με δικηγορική εταιρεία συμφερόντων του κ. Αγγελίδη.

Πάντως, ο κ. Αγγελίδης τοποθετήθηκε και για τις δυο υποθέσεις, όταν του ζητήσαμε δήλωση. Για την πρώτη περίπτωση είχε δηλώσει άγνοια για τις δραστηριότητες του αδερφού του, ενώ απέκλεισε ενδεχόμενο επηρεασμού του. Για τη σχέση γραφείου παροχής διοικητικών υπηρεσιών με εταιρείες παρακολούθησης, επανέλαβε ότι «δεν υπάρχει ίχνος ασυμβίβαστου στο πλαίσιο εξέτασης της υπόθεσης του μαύρου βαν».