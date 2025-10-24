Ρόλο «αποθηκάριου» μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών αποδίδει η ΥΚΑΝ σε 26χρονο, ο οποίος συνελήφθη χθες το απόγευμα στη Λεμεσό, μετά από συντονισμένη επιχείρηση που οδήγησε στον εντοπισμό και την κατάσχεση περίπου οκτώ κιλών κάνναβης. Στην ίδια υπόθεση εμπλέκεται και ο 35χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε ρόλο μεταφορέα. Η ανακοπή του εξελίχθηκε σε τροχαίο, και εγινε λίγα λεπτά αφότου ο 35χρονος παρέλαβε το ανήλικο παιδί του για να το μεταφέρει στις εξωσχολικές του δραστηριότητες.

Οι δύο ύποπτοι οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο διέταξε την οκταήμερη προσωποκράτησή τους. Ο δικηγόρος τους, Ανδρέας Χρίστου, δεν έφερε ένσταση στο αίτημα κράτησης, ωστόσο έγειρε διάφορα ζητήματα κατά την αντεξέταση του μάρτυρα, καλώντας τον να απαντήσει εάν υπήρξε κάποια σύγκρουση (βαριά ή ελαφριά) στην πλευρά του συνοδηγού κατά την ανακοπή του οχήματος του 35χρονου.

Το Δικαστήριο, επέτρεψε την ερώτηση, και ο εξεταστή της ΥΚΑΝ ανέφερε ότι όντως υπήρξε μια μικρή σύγκρουση, προσθέτοντας ότι για το συμβάν αυτό υπάρχει γραπτή μαρτυρία του αστυνομικού που ήταν παρών κατά την ανακοπή του οχήματος. Η μαρτυρία υποβλήθηκε μόνο στον Δικαστή, αφού πρόκειται για μαρτυρικό υλικό.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, η ΥΚΑΝ είχε λάβει πληροφορία στις 14 Οκτωβρίου ότι ο 26χρονος κατείχε και διακινούσε μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, τις οποίες έκρυβε στο σπίτι του στην Αγία Φύλα. Η ίδια πληροφορία ανέφερε ότι ο ύποπτος προμήθευε άλλους είτε από την οικία του είτε μέσω «παραδόσεων» με τα οχήματά του.

Χθες το μεσημέρι, μέλη της ΥΚΑΝ παρακολούθησαν τον 35χρονο να σταματά έξω από το σπίτι στην Αγία Φύλα. Ένας νεαρός βγήκε από την οικία κρατώντας μπλε νάιλον σακούλα σκουπιδιών την οποία τοποθέτησε στο αυτοκίνητο του 35χρονου και επέστρεψε μέσα. Ο ύποπτος αναχώρησε αμέσως, ωστόσο η ΥΚΑΝ έχασε προσωρινά τα ίχνη του λόγω της κίνησης.

Λίγα λεπτά αργότερα, εντοπίστηκε ξανά στη Αγία Φύλα, να οδηγεί το ίδιο όχημα, αυτή τη φορά με τον ανήλικο γιο του στη θέση του συνοδηγού. Ο 35χρονος μόλις είχε παραλάβει τον γιο του για να τον μεταφέρει στις εξωσχολικές του δραστηριότητες.

Τότε έγινε ανακοπή του οχήματος με τον 35χρονο να λέει, «ρε παιδιά, να χαρείτε, έχω τρία κομμάθκια πίσω, αλλά αφήστε με να μιλήσω με το κοπελλούι μου».

Μετά από έλεγχο στο αυτοκίνητο, εντοπίστηκαν τρεις συσκευασίες με ξηρή φυτική ύλη κάνναβης, συνολικού βάρους περίπου τεσσάρων κιλών. Στην κατοχή του βρέθηκαν επίσης δύο κινητά τηλέφωνα, μικροποσότητα κάνναβης και ένα χειροποίητο τσιγάρο.

Λίγο αργότερα, ο 26χρονος θεάθηκε να βγαίνει από την οικία του κρατώντας δύο νάιλον σακούλια, τα οποία τοποθέτησε στο αυτοκίνητό του. Μετά από έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι περιείχαν κάνναβη βάρους τεσσάρων κιλών. Ο ίδιος συνελήφθη επί τόπου, αναφέροντας: «Είπαν μου να τα πάρω στο Τραχώνι».

Η ΥΚΑΝ αναμένεται να λάβει 26 καταθέσεις και να πραγματοποιήσει πέντε έρευνες, ενώ θα εξεταστούν και τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής.

Ανακρινόμενοι γραπτώς, οι δύο ύποπτοι, στην παρουσία του δικηγόρου τους, αρνήθηκαν να δώσουν γραπτή κατάθεση στο παρόν στάδιο. Ο 35χρονος φέρεται να παραδέχθηκε προφορικά την κατοχή των ναρκωτικών, ενώ ο 26χρονος δήλωσε άγνοια.