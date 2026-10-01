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Η Ελλάδα είναι και θα είναι εδώ, πάντοτε δίπλα στον Κυπριακό Ελληνισμό, είπε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας κ. Νίκος Δένδιας, ο οποίος εκπροσώπησε την Ελληνική Κυβέρνηση στη στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, με την ευκαιρία της Κυπριακής Ανεξαρτησίας, ενώ από πλευράς του ο Υπουργός Άμυνας κ. Βασίλης Πάλμας διαβεβαίωσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεχίζει να ενισχύει την αποτρεπτική της ικανότητα.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά την παρέλαση, ο κ. Πάλμας είπε ότι «με ιδιαίτερη υπερηφάνεια τιμούμε και φέτος την επέτειο της Ανακήρυξης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της εγκαθίδρυσης της ως ανεξάρτητου και κυρίαρχου κράτους.

Με σεβασμό και απέραντη ευγνωμοσύνη αναγνωρίζουμε την προσφορά και τη θυσία όλων όσοι συνέβαλαν στην πορεία της πατρίδας μας προς την ελευθερία και την ανεξαρτησία. Τιμούμε επίσης όλους όσοι κατά τη διάρκεια της 66χρονης ιστορικής πορείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπηρέτησαν και συνεχίζουν να υπηρετούν με αφοσίωση και υψηλό αίσθημα ευθύνης την άμυνα και την ασφάλεια της πατρίδας μας.

Σήμερα, σε ένα σύνθετο και διαρκώς μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον, η διαφύλαξη της ελευθερίας, της ασφάλειας και της ειρήνης προϋποθέτει διαρκή εγρήγορση, επιχειρησιακή ετοιμότητα και την ικανότητα να ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά στις προκλήσεις και τις απαιτήσεις της εποχής. Με αυτή την αντίληψη και έχοντας ως σταθερό και ύψιστο στόχο την ασφάλεια της πατρίδας και των πολιτών μας, ως Υπουργείο Άμυνας θα συνεχίσουμε με συνέπεια και αποφασιστικότητα να ενισχύουμε και να εκσυγχρονίζουμε τις αμυντικές μας δυνατότητες, να αναβαθμίζουμε τις στρατηγικές μας συνεργασίες και να ενισχύουμε περαιτέρω τον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως αξιόπιστου εταίρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ευρύτερη περιοχή.

Συγχαίρω θερμά την ηγεσία και το προσωπικό της Εθνικής Φρουράς και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν με κάθε τρόπο στη διοργάνωση και υλοποίηση της σημερινής στρατιωτικής παρέλασης.

Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας Νίκο Δένδια για την πολύ τιμητική εδώ παρουσία του, καθώς και τη συμμετοχή των ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών στην παρέλαση η οποία αναδεικνύει τους αδιάρρηκτους αδελφικούς δεσμούς σεβασμού και συνεργασίας που συνδέουν την Κύπρο με την Ελλάδα.

Ευχαριστώ, επίσης, τους Πρέσβεις και τους Ακολούθους Άμυνας φίλιων κρατών που μας τίμησαν με την παρουσία τους.

Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τις χώρες της Αιγύπτου, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής που μας τιμούν με τη συμμετοχή τους στην παρέλαση, τόσο με πεζοπόρα τμήματα όσο και στην περίπτωση της Αιγύπτου και του Ηνωμένου Βασιλείου με πτητικά μέσα.

Εκφράζω τέλος, τις ευχαριστίες μου προς όλους τους συμπολίτες μας που συμμετείχαν στον εορτασμό της 66η επετείου Ανακήρυξης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Χρόνια πολλά στην Κυπριακή Δημοκρατία. Χρόνια πολλά στον κυπριακό λαό».

Από την πλευρά του ο κ. Δένδιας είπε ότι «είναι μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή που μαζί με τον Αρχηγό των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγό Δημήτριο Χούπη βρισκόμαστε σήμερα εδώ στη Λευκωσία, στην παρέλαση με την οποία τιμάμε την επέτειο της Κυπριακής Ανεξαρτησίας.

Η σημερινή παρέλαση προβάλλει μια σημαντική ιστορική πραγματικότητα, μια ιστορική κατάκτηση του Ελληνισμού, την Κυπριακή Δημοκρατία, ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό, κυρίαρχο ευρωπαϊκό κράτος που συμπληρώνει σήμερα 66 χρόνια ζωής. Ένα παράδειγμα επιτυχίας, ένα παράδειγμα ακμής.

Αλλά δεν μπορούμε και να ξεχάσουμε ένα κράτος που επί μισό και πλέον αιώνα υφίσταται τις συνέπειες εισβολής και κατοχής. Αυτό ουδείς δικαιούται να το λησμονήσει. Υπάρχει ένα δίδαγμα ότι η ελευθερία, η κυριαρχία, η ασφάλεια, η δημοκρατία απαιτούν αμυντική ισχύ. Απαιτούν τη δυνατότητα αποτροπής. Και ακριβώς αυτή τη δυνατότητα αποτροπής δημιουργούμε εμείς στην Ελληνική Δημοκρατία με την Ατζέντα 2030. Με απόλυτη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, με απόλυτη προσήλωση στο διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Θα ήθελα να πω εδώ από τη Λευκωσία, ότι η Ελλάδα, η Ελληνική Δημοκρατία, θα στέκεται πάντα δίπλα στην Κύπρο, θα στέκεται πάντα δίπλα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Άλλωστε είδατε τα ελληνικά ’φτερά’ σήμερα πάνω από τον χώρο της παρέλασης. Είδατε την παρέλαση της ΕΛΔΥΚ. Η Ελλάδα λοιπόν είναι και θα είναι εδώ. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον.

Θα ήθελα επίσης μια τελική προσωπική παρατήρηση. Δεν πρόκειται να ξεχάσω τη συγκίνηση που αισθάνθηκα για τον τρόπο που με υποδέχθηκε ο Κυπριακός Ελληνισμός κατά την άφιξή μου στην παρέλαση. Θα μεταφέρω αυτό το αίσθημα σύμπνοιας, αγάπης και στήριξης στην Αθήνα. Χρόνια πολλά από καρδιάς στην Κυπριακή Δημοκρατία».