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Επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη διάσωση νεαρού που είχε αποπροσανατολιστεί σε δασώδη περιοχή κοντά στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Μαχαιρά στήθηκε το πρωί της Πέμπτης, με μέλη του Τμήματος Δασών να τον εντοπίζουν σε δύσβατο σημείο και να τον μεταφέρουν με ασφάλεια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, γύρω στις 11:00 το πρωί της Πέμπτης, 1ης Οκτωβρίου, λήφθηκε αίτημα από την Αστυνομία για συνδρομή στον εντοπισμό του νεαρού.

Άμεσα οργανώθηκε επιχείρηση διάσωσης στην περιοχή, με μέλη του Τμήματος Δασών να συμμετέχουν στις έρευνες.

Ο νεαρός εντοπίστηκε περίπου μία ώρα αργότερα, στις 12:00, σε δύσβατη δασώδη περιοχή και μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο.