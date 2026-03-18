Την επιτυχημένη εφαρμογή ελεγχόμενης καύσης, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη, στις παρυφές του Δάσους Μαχαιρά, στην τοποθεσία «Μαραθεύτης», ανακοίνωσε το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή του, το Τμήμα Δασών αναφέρει πως η δράση υλοποιήθηκε σε συνέχεια της περσινής επιτυχημένης εφαρμογής, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και των πρωτοκόλλων που αναπτύχθηκαν μέσω του έργου SEMEDFIRE (South Eastern Mediterranean Excellence in Fire Research), το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη».

Η σημερινή εφαρμογή, που πραγματοποιήθηκε στο Δάσος Μαχαιρά από λειτουργούς του Τμήματος Δασών, έγινε βάσει αυστηρών πρωτοκόλλων και υπό κατάλληλες μετεωρολογικές και περιβαλλοντικές συνθήκες και αφορούσε επιλεγμένη ζώνη στις παρυφές του δάσους, προστίθεται.

Οι επιλεγμένες αυτές περιοχές, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις γειτνιάζουν και με ιδιωτικά τεμάχια, καθορίζονται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, καθώς και λόγω του αυξημένου κινδύνου πιθανής εκδήλωσης πυρκαγιάς που παρουσιάζουν, αναφέρεται.

Σύμφωνα με το Τμήμα Δασών, σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, υπάρχει αυξημένη πιθανότητα ταχείας εξάπλωσης προς το δάσος και πιθανόν ανεξέλεγκτη εξέλιξη. Για τον λόγο αυτό, η εφαρμογή της μεθόδου στοχεύει στην πρόληψη και στον περιορισμό του κινδύνου εκδήλωσης μεγάλης πυρκαγιάς.

Τονίζεται ότι οι ελεγχόμενες καύσεις αποτελούν προγραμματισμένες και πλήρως ελεγχόμενες παρεμβάσεις πρόληψης, οι οποίες υλοποιούνται με αυστηρά μέτρα ασφάλειας και συνεχή επίβλεψη, χωρίς να συντρέχει λόγος ανησυχίας για το κοινό.

Η πρακτική αυτή, σημειώνει το αρμόδιο Τμήμα, αποτελεί διεθνώς αναγνωρισμένο και επιστημονικά τεκμηριωμένο μέτρο, που συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση της συσσωρευμένης καύσιμης ύλης και, κατ’ επέκταση, στον περιορισμό του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών.

Παράλληλα, συμβάλλει στην προστασία ανθρώπινων ζωών, περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος, ενώ ενισχύει τη βιοποικιλότητα και την οικολογική ισορροπία των δασικών και αγροτικών οικοσυστημάτων.

Η δράση εντάσσεται στη συνολική στρατηγική του Τμήματος Δασών για την πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, με βασικό άξονα τη διαχείριση της καύσιμης ύλης σε κρίσιμες ζώνες.

Το Τμήμα Δασών διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει την εφαρμογή της μεθόδου σε όλες τις δασικές περιφέρειες, στη βάση των εκάστοτε μετεωρολογικών συνθηκών, με στόχο την ολοκλήρωση των περιοχών στόχευσης μέχρι το τέλος Απριλίου.

