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Στην Ιαπωνία για επίσκεψη εργασίας μεταβαίνει, ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, όπου θα έχει σημαντικές επαφές με επίκεντρο τις διμερείς σχέσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, η επίσκεψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης των διμερών σχέσεων Κύπρου-Ιαπωνίας και της διεύρυνσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Σημειώνεται ότι κατά την παραμονή του στο Τόκυο, ο κ. Κόμπος θα έχει τη Δευτέρα συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ιαπωνίας Toshimitsu Motegi. «Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθούν οι διμερείς σχέσεις και οι προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσής τους, καθώς και περιφερειακά και διεθνή ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος», αναφέρεται.

Ο Υπουργός Εξωτερικών θα έχει επίσης συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Κύπρου-Ιαπωνίας στη Βουλή της Ιαπωνίας Seiichiro Murakami, ενώ θα επισκεφθεί το Πανεπιστήμιο Waseda, προστίθεται.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο κ. Κόμπος θα έχει επίσης επαφές με εκπροσώπους επιχειρηματικών φορέων και άλλους αξιωματούχους, καθώς και με Κύπριους που διαμένουν στην Ιαπωνία.

Ο κ. Κόμπος αναχωρεί από την Κύπρο σήμερα Σάββατο.

ΚΥΠΕ