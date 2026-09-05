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Ταυτοποιήθηκαν οι σοροί δύο γυναικών που εντοπίστηκαν το πρωί της Παρασκευής στο ναυάγιο του πλοίου ανοικτά της Κερύνειας, όπως ανακοίνωσε ο «πρωθυπουργός» των κατεχομένων Ουνάλ Ουστέλ.

Σύμφωνα με τον Ουστέλ, πρόκειται για τις Şerife Özdemir και Nazmiye Özbolat, ενώ οι οικογένειές τους έχουν ήδη ενημερωθεί από την «αστυνομία».

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης, ο αριθμός των νεκρών από τη ναυτική τραγωδία ανήλθε στους 12, ενώ 16 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Ο Ουστέλ ανέφερε ότι οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων συνεχίζονται αδιάκοπα, σε 24ωρη βάση, με τη στήριξη της Τουρκίας και τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων υπηρεσιών.

«Παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις στο πεδίο και συνεχίζουμε με όλα τα διαθέσιμα μέσα τις προσπάθειες για να εντοπίσουμε τους αγνοουμένους», ανέφερε.

Εξέφρασε επίσης συλλυπητήρια στις οικογένειες των δύο γυναικών που ταυτοποιήθηκαν.