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Νέα θωρακισμένη προεδρική λιμουζίνα, αξίας €595.000, θα χρησιμοποιεί σύντομα για τις μετακινήσεις του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Για την αγορά του πολυτελούς θωρακισμένου οχήματος δεν προκηρύχθηκε διαγωνισμός, αλλά το κράτος προχώρησε σε απευθείας διαπραγμάτευση με αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στην Κύπρο. Ήδη, το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε στην αποστολή σχετικού αιτήματος στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, ζητώντας την αποδέσμευση κονδυλίου ύψους €595.000 για την καταβολή του κόστους αγοράς του θωρακισμένου οχήματος για την Προεδρία της Δημοκρατίας.

Την απόφαση για την προμήθεια του συγκεκριμένου οχήματος έλαβε το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του στις 16 Ιουλίου. Το σχετικό αίτημα θα τεθεί τη Δευτέρα στο μικροσκόπιο των μελών της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών. Το αρμόδιο υπουργείο, στην επιστολή του προς τη Βουλή, αποφεύγει να παραθέσει πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές του συγκεκριμένου οχήματος, καθώς, όπως επισημαίνει, αυτές περιλαμβάνουν απαιτήσεις εμπιστευτικού χαρακτήρα που αφορούν χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως είναι οι απαιτήσεις θωράκισης, οι οποίες δεν πρέπει να γνωστοποιηθούν.

Οι προεδρικές λιμουζίνες

Με απευθείας ανάθεση σε συγκεκριμένες εταιρείες αγοράστηκαν και τα προεδρικά θωρακισμένα οχήματα στο παρελθόν. Σύμφωνα με στοιχεία που κατατέθηκαν στη Βουλή, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης χρησιμοποιεί για τις μετακινήσεις του θωρακισμένη λιμουζίνα που αγοράστηκε επί προεδρίας Νίκου Αναστασιάδη.

Συγκεκριμένα, το υφιστάμενο θωρακισμένο προεδρικό όχημα του κ. Χριστοδουλίδη αγοράστηκε το 2019 για το ποσό των €258.850 συν ΦΠΑ. Η συγκεκριμένη λιμουζίνα αντικατέστησε το προεδρικό θωρακισμένο όχημα που χρησιμοποιούσε ο Δημήτρης Χριστόφιας. Το όχημα για τον Προέδρο Χριστόφια αγοράστηκε το 2010 στην τιμή των €291.000, συν ΦΠΑ. Σύμφωνα με ενημέρωση που είχε γίνει τότε στη Βουλή, το κόστος συντήρησης του προεδρικού οχήματος του Δημήτρη Χριστόφια είχε ανέλθει στις €138.654.

Ενοικίασαν για την Προεδρία ΕΕ

Στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας, η Δημοκρατία προχώρησε στην ενοικίαση 12 θωρακισμένων λιμουζινών, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για τις μετακινήσεις των αρχηγών κρατών που βρέθηκαν στην Κύπρο και συμμετείχαν στην Άτυπη Σύνοδο των Αρχηγών Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυβέρνηση ζήτησε προσφορές από αντιπροσωπείες οχημάτων στην Κύπρο.

Και οι 12 θωρακισμένες λιμουζίνες μεταφέρθηκαν από τη Γερμανία και μισθώθηκαν για δέκα ημέρες, με κόστος €140.000. Η Δημοκρατία κατέβαλλε το ποσό των €14.000 την ημέρα για την ενοικίαση των 12 λιμουζινών. Μάλιστα, η χώρα θα απαιτήσει να καλυφθούν τα έξοδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οχήματα για αξιωματούχους

Το κράτος, πριν από περίπου δύο χρόνια, προχώρησε στην αγορά 35 ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων, τα οποία χρησιμοποιούν οι κρατικοί αξιωματούχοι για τις μετακινήσεις τους. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 25 ηλεκτρικά οχήματα σαλούν, πέντε ηλεκτρικά οχήματα παντός εδάφους και πέντε υβριδικά εξωτερικά επαναφορτιζόμενα οχήματα. Το συνολικό ποσό που δαπανήθηκε τότε ήταν €1,65 εκατ.