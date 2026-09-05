Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

﻿Τον Απρίλιο του 2023 η συγκεκριμένη πινακίδα δημοπρατήθηκε για φιλανθρωπικό σκοπό, σπάζοντας κάθε ρεκόρ και κερδίζοντας επάξια μια θέση στο Βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες ως η πιο ακριβή πινακίδα κυκλοφορίας στον κόσμο.﻿

Στη φουτουριστική μητρόπολη του lifestyle στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα η πολυτέλεια βρίσκεται σε κάθε λεπτομέρεια και γωνιά της καθημερινότητας, επαναπροσδιορίζοντας πλήρως την έννοια της υπερβολής.

Τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης αντί για χαρτονομίσματα εκδίδουν πραγματικές ράβδους και νομίσματα χρυσού, ο στόλος της αστυνομίας περιλαμβάνει Bugatti, Lamborghini, Ferrari και Aston Martin, ακόμη και οι εταιρείες μεταφορών αντί για ταξί προσφέρουν επιλογή για πτήση με ελικόπτερο, επιτρέποντάς να αποφευχθεί η κίνηση και να προσγειωθεί ο πελάτης απευθείας σε ουρανοξύστες.

Στους δρόμους του Ντουμπάι κυκλοφορούν τα περισσότερα supercars και hypercars στον κόσμο, μετατρέποντας τους αυτοκινητόδρομους σε μια διαρκή υπαίθρια έκθεση αυτοκινήτου. Ωστόσο όπως λίγοι γνωρίζουν πως το απόλυτο status symbol δεν είναι το ίδιο το αυτοκίνητο αλλά οι πινακίδες κυκλοφορίας καθώς η αξία του αυτοκινήτου συχνά ωχριά μπροστά στην αξία της πινακίδας του.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα συνιστά η πινακίδα με τον συνδυασμό “P7” η οποία τον Απρίλιο του 2023 πωλήθηκε για το εκπληκτικό ποσό των 13 εκατομμύριων ευρώ στη φιλανθρωπική δημοπρασία “Most Noble Numbers” στο Ντουμπάι, σπάζοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ και κερδίζοντας επάξια μια θέση στο Βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες ως η πιο ακριβή πινακίδα κυκλοφορίας στον κόσμο.Τα έσοδα διατέθηκαν στην καμπάνια “One Billion Meals”, η οποία στοχεύει στην εξασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας για τις πιο ευάλωτες ομάδες σε όλο τον κόσμο.

Αξίζει να τονίσουμε πως στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα η κατοχή ενός μονοψήφιου αριθμού στην πινακίδα κυκλοφορίας είναι ο απόλυτος δείκτης κοινωνικής θέσης, ενώ την ίδια στιγμή συνιστά μια εξαιρετική οικονομική επένδυση καθώς οι πιο περιζήτητες πινακίδες κυκλοφορίας αυξάνουν τη τιμή του κατά 5-8% ετησίως.

Μάλιστα μια ακόμα πιο ενδιαφέρουσα τοπική ιδιαιτερότητα είναι ότι στο συγκεκριμένο ομοσπονδιακό κράτος της Μέσης Ανατολής οι πινακίδες κυκλοφορίας συνδέονται με τον ιδιοκτήτη, όχι με το όχημα. Γι’ αυτό άλλωστε η πινακίδα P7 εντοπίστηκε πριν από μερικούς μήνες σε ένα Tesla Model X, ενώ τώρα φιγουράρει σε ένα Tesla Cybertuck που έχει επιμεληθεί ο γερμανικός οίκος βελτιώσεων Mansory.

carandmotor.gr