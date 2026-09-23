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Εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 18χρονος ο οποίος καταζητείτο για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, διάρρηξης κτιρίου και κλοπής, καθώς και κακόβουλης ζημιάς, αδικήματα που διαπράχθηκαν στις 2 Ιουνίου, 2026 στην επαρχία Λευκωσίας.

Η φωτογραφία και τα στοιχεία του 18χρονου, είχαν δοθεί στη δημοσιότητα σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου 2026, με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον εντοπισμό του.