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Ιδιοκτήτης περιφραγμένου χώρου καταγγέλθηκε επτά φορές μέσα σε μόλις έναν χρόνο για παράνομη παγίδευση άγριων πτηνών, γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι τα εξώδικα πρόστιμα και οι υφιστάμενες ποινές δεν λειτουργούν αποτρεπτικά απέναντι σε οργανωμένα κυκλώματα που αποκομίζουν τεράστια κέρδη και λυμαίνονται την άγρια ζωή.

Την ίδια ώρα που ο Ουλαμός Πάταξης Λαθροθηρίας της ΜΜΑΔ διεξάγει συστηματικές επιχειρήσεις κατά μεγάλων παγιδευτών άγριων πτηνών, στην κοινοβουλευτική επιτροπή Περιβάλλοντος τίθεται σήμερα επιτακτικά η ανάγκη αυστηροποίησης των μέτρων, η παραπομπή των καθ’ υποτροπήν παρανομούντων στη Δικαιοσύνη και η ενίσχυση των διωκτικών Αρχών.

Η συγκεκριμένη περίπτωση φέρνει στο προσκήνιο δύο σημαντικές διαστάσεις του προβλήματος. Από τη μία πλευρά, φαίνεται ότι ο Ουλαμός Πάταξης Λαθροθηρίας της ΜΜΑΔ προβαίνει σε συστηματικές καταγγελίες των μεγάλων και επαγγελματιών παγιδευτών άγριων πτηνών.

Από την άλλη πλευρά, όμως, διαφαίνεται μία σειρά από προβλήματα στο πλαίσιο των προσπαθειών πάταξης της λαθροθηρίας στην Κύπρο, όπως η επιβολή χαμηλών και συνεπώς μη αποτρεπτικών χρηματικών ποινών και εξώδικων προστίμων, τα οποία είναι δυσανάλογα με τα κέρδη που αποκομίζουν τα κυκλώματα του εγκλήματος κατά της άγριας ζωής, η μη προσαγωγή, κυρίως κατά συρροή, παρανομούντων ενώπιον των Δικαστηρίων για αδικήματα για τα οποία η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ακόμη και ποινή φυλάκισης μέχρι 3 χρόνια, καθώς και η ανεπαρκής διερεύνηση ενδεχόμενης αποκόμισης παράνομων εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής αναμένεται να συνεχιστεί η συζήτηση του θέματος «Οι επιπτώσεις της δράσης συγκεκριμένων ακτιβιστικών οργανώσεων και ακτιβιστών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του περιβάλλοντος και η αξιολόγηση της ανάγκης λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του φαινομένου». Το συγκεκριμένο θέμα ενεγράφη προς αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των βουλευτών του ΕΛΑΜ, Λίνου Παπαγιάννη και Λίνου Ιωάννη Χατζηγεωργίου, την 1/7/2026.

Παράλληλα, όμως, με τη συζήτηση του θέματος που ενέγραψαν οι βουλευτές του ΕΛΑΜ, η οποία ξεκίνησε στις 16/8/2026, στην ημερήσια διάταξη της σημερινής συνεδρίας έχει προστεθεί ακόμη ένα θέμα, «Η λειτουργία και η περαιτέρω ενίσχυση του Ουλαμού Πάταξης Λαθροθηρίας και η ανάγκη λήψης αποτελεσματικών μέτρων για την πρόληψη και πάταξη της λαθροθηρίας». Το πρόσθετο θέμα προς συζήτηση ενεγράφη προς αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της κοινοβουλευτικής επιτροπής Περιβάλλοντος, ήδη από τις 26/1/2022.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Αστυνομία την περασμένη Κυριακή, στο πλαίσιο των δράσεων για πάταξη της λαθροθηρίας, μέλη του Ουλαμού Πάταξης Λαθροθηρίας της ΜΜΑΔ, πραγματοποίησαν στις 20/09/2026 επιχείρηση σε περιοχή της επαρχίας Λάρνακας, κατά τη διάρκεια της οποίας, σε περιοχή όπου απαγορεύεται το κυνήγι, εντοπίστηκαν σε λειτουργία 3 ηχοπαραγωγικές συσκευές μίμησης φωνών άγριων πτηνών και 7 δίχτυα παγίδευσης. Στα δίκτυα εντοπίστηκαν παγιδευμένα 103 άγρια πτηνά, τα οποία ήταν ζωντανά και απελευθερώθηκαν στο φυσικό τους περιβάλλον, καθώς επίσης και 12 νεκρά άγρια πτηνά.

Με βάση πηγές του «Φ», στη συγκεκριμένη περιοχή της επαρχίας Λάρνακας, ο Ουλαμός Πάταξης Λαθροθηρίας της ΜΜΑΔ προέβη σε καταγγελία ιδιοκτήτη περιφραγμένου χώρου για λαθροθηρία άλλες 6 φορές, από τις αρχές Οκτωβρίου 2025 μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου 2026.

Σε αστυνομική ανακοίνωση, ημερομηνίας 03/10/2025, αναφέρεται ότι μέλη της Αστυνομίας διενήργησαν έρευνα με δικαστικό ένταλμα σε οικία ατόμου στο Δάλι της επαρχίας Λευκωσίας, καθώς και σε περιφραγμένο χώρο στον Άγιο Θεόδωρο της επαρχίας Λάρνακας.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν στην οικία στο Δάλι της επαρχίας Λευκωσίας και κατασχέθηκαν ως τεκμήρια, μεταξύ άλλων, 5 δίκτυα παγίδευσης άγριων πτηνών, 952 νεκρά άγρια πτηνά και 817 πλαστικά άσπρα δοχεία, τα οποία χρησιμοποιούνται για συσκευασία των άγριων πτηνών. Στον περιφραγμένο χώρο στον Άγιο Θεόδωρο της επαρχίας Λάρνακας, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 11 στημένα δίκτυα παγίδευσης άγριων πτηνών, πάνω στα οποία υπήρχαν 297 άγρια πτηνά, εκ των οποίων τα 149 ήταν νεκρά και τα 147 ήταν ζωντανά και απελευθερωθήκαν, καθώς και 2 μιμητικές μηχανές οι οποίες παρήγαγαν μιμητικούς ήχους άγριων πτηνών.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντός του περιφραγμένου χώρου εισήλθε άτομο, το οποίο φορούσε κουκούλα και στη θέα των αστυνομικών προσπάθησε να διαφύγει. Αφού ακινητοποιήθηκε από τα μέλη της Αστυνομίας, ερευνήθηκε και στην κατοχή του εντοπίστηκε ποσότητα κάνναβης και συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα. Σε έρευνα που ακολούθησε, εντοπίστηκαν εντός οχήματος που φέρεται να οδηγούσε προηγουμένως το συγκεκριμένο άτομο και κατασχέθηκαν 1 μονόκαννο κυνηγετικό, 181 πλήρη φυσίγγια δίκαννου κυνηγετικού, 2 μιμητικές συσκευές και 2 σκοτωμένα άγρια πτηνά.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ανακόπηκε έξω από τον περιφραγμένο χώρο, όχημα ιδιοκτησίας άλλου ατόμου, εντός του οποίου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 30 πλήρη φυσίγγια δίκαννου κυνηγετικού όπλου και 3 μαχαίρια. Το εν λόγω άτομο συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα.

Χιλιάδες ευρώ πρόστιμα, αλλά οι υποτροπές συνεχίζονται

Όπως αναφέρεται σε παλαιότερο ρεπορτάζ του «Φ», ημερομηνίας 20/10/2025, στον ιδιοκτήτη της οικίας στο Δάλι της επαρχίας Λευκωσίας επιβλήθηκε εξώδικο πρόστιμο ύψους €17.000 και στον ιδιοκτήτη του περιφραγμένου χώρου στον Άγιο Θεόδωρο Λάρνακας επιβλήθηκε εξώδικο πρόστιμο ύψους €13.000.

Σε αστυνομική ανακοίνωση, ημερομηνίας 12/10/2025, αναφέρεται ότι πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση για πάταξη της λαθροθηρίας, κατά την οποία η Αστυνομία διενήργησε έρευνα σε περιφραγμένο περιβόλι στην επαρχία Λάρνακας, όπου εντοπίστηκαν 6 εγκατεστημένα δίχτυα παγίδευσης με 83 ζωντανά άγρια πτηνά, τα οποία απελευθερώθηκαν. Επίσης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 87 νεκρά άγρια πτηνά, 2 δίχτυα, 1 αυτοσχέδια ηχοπαραγωγική συσκευή συνδεδεμένη με ενισχυτή και 2 μεγάφωνα, καθώς και 1 μπαταρία αυτοκινήτου. Εντός του περιφραγμένου χώρου εντοπίστηκε ο ιδιοκτήτης, στον οποίο επιβλήθηκε εξώδικο πρόστιμο.

Σε αστυνομική ανακοίνωση, ημερομηνίας 25/10/2025, αναφέρεται ότι πραγματοποιήθηκε έρευνα σε περιφραγμένο χωράφι στην επαρχία Λάρνακας από μέλη της Αστυνομίας, κατά την οποία εντοπίστηκαν 11 δίχτυα, από τα οποία τα 7 ήταν εγκατεστημένα, 7 νεκρά άγρια πτηνά και 2 συσκευές που εκπέμπουν μιμητικές φωνές αγρίων πτηνών. Στο σημείο κλήθηκαν μέλη της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, ενώ από τα εγκατεστημένα δίκτυα απελευθερώθηκαν 26 άγρια πτηνά. Εναντίον του ιδιοκτήτη επιβλήθηκε εξώδικο πρόστιμο.

Με βάση πηγές του «Φ», στις 02/11/2025, στο ίδιο περιφραγμένο περιβόλι στην επαρχία Λάρνακας, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 10 δίχτυα παγίδευσης άγριων πτηνών, ενώ εναντίον του ιδιοκτήτη επιβλήθηκε νέο εξώδικο πρόστιμο.

Τρεις καταγγελίες σε 13 ημέρες

Σε αστυνομική ανακοίνωση, ημερομηνίας 08/09/2026, αναφέρεται ότι στο πλαίσιο των δράσεων για πάταξη της λαθροθηρίας, μέλη του Ουλαμού Πάταξης Λαθροθηρίας της ΜΜΑΔ, πραγματοποίησαν επιχείρηση σε περιοχή της επαρχίας Λάρνακας, κατά τη διάρκεια της οποίας, σε περιοχή όπου απαγορεύεται το κυνήγι, εντοπίστηκαν σε λειτουργία 1 ηχοπαραγωγική συσκευή μίμησης φωνών άγριων πτηνών και 5 δίχτυα παγίδευσης. Στα δίχτυα εντοπίστηκαν παγιδευμένα 17 άγρια πτηνά, τα οποία ήταν ζωντανά και απελευθερώθηκαν στο φυσικό τους περιβάλλον. Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν, εντοπίστηκε ο ιδιοκτήτης, ο οποίος ανακρινόμενος παραδέχθηκε τη διάπραξη των υπό διερεύνηση αδικημάτων. Σε σχετική αστυνομική ανακοίνωση ημερομηνίας 12/09/2026 αναφέρεται ότι ο Περιφερειακός Αστυνομικός Σταθμός Κοφίνου, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, εξέδωσαν στον ιδιοκτήτη εξώδικο πρόστιμο ύψους €13.500.

Με βάση πηγές του «Φ», στις 16/09/2026, στο ίδιο περιφραγμένο περιβόλι στην επαρχία Λάρνακας, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 2 δίχτυα παγίδευσης άγριων πτηνών, ενώ εναντίον του ιδιοκτήτη εκδόθηκε νέο εξώδικο πρόστιμο ύψους €5.000.

Συνολικά, το ίδιο άτομο καταγγέλθηκε 7 φορές για τα ίδια αδικήματα μέσα σε έναν χρόνο, κατά τις οποίες εντοπίστηκαν στην κατοχή του δεκάδες δίχτυα παγίδευσης άγριων πτηνών, σε συνδυασμό με αρκετά άλλα παράνομα μέσα παγίδευσης, καθώς και εκατοντάδες νεκρά και ζωντανά άγρια πτηνά.