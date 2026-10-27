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Προβάδισμα του Λικούντ ως μεγαλύτερου κόμματος, αλλά χωρίς εξασφαλισμένη κοινοβουλευτική πλειοψηφία για κανένα από τα δύο βασικά στρατόπεδα, δείχνουν τα πρώτα exit poll των ισραηλινών εκλογών. Οι προβλέψεις παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις, κυρίως ως προς τη δύναμη του μπλοκ του Μπενιαμίν Νετανιάχου, που κυμαίνεται από 50 έως 60 έδρες.

Η δημόσια τηλεόραση Kan 11 δίνει 25 έδρες στο Λικούντ και 21 στο Γιασάρ του Γκάντι Άιζενκοτ. Το στρατόπεδο Νετανιάχου συγκεντρώνει 50 έδρες, η αντιπολίτευση χωρίς τα αραβικά κόμματα 53 και τα αραβικά κόμματα 17.

Το Κανάλι 12 προβλέπει 24 έδρες για το Λικούντ και 22 για το Γιασάρ. Σε επίπεδο στρατοπέδων, δίνει 50 έδρες στον Νετανιάχου, 52 στην αντιπολίτευση και 18 στα αραβικά κόμματα, την υψηλότερη σχετική εκτίμηση μεταξύ των πέντε καταγραφών.

Το Κανάλι 13 δίνει 25 έδρες στο Λικούντ και 23 στο Γιασάρ. Η συνολική εικόνα των στρατοπέδων συμπίπτει με εκείνη της δημόσιας τηλεόρασης: 50 έδρες για τον Νετανιάχου, 53 για την αντιπολίτευση και 17 για τα αραβικά κόμματα.

Αισθητά διαφορετική είναι η πρόβλεψη του Καναλιού 14: 30 έδρες για το Λικούντ, 19 για το Γιασάρ και 60 συνολικά για το μπλοκ Νετανιάχου, μόλις μία λιγότερη από την απόλυτη πλειοψηφία. Η αντιπολίτευση περιορίζεται στις 43 και τα αραβικά κόμματα λαμβάνουν 17.

Το i24NEWS βρίσκεται ενδιάμεσα, προβλέποντας 27 έδρες για το Λικούντ, 20 για το Γιασάρ και κατανομή 55 εδρών στο στρατόπεδο Νετανιάχου, 49 στην αντιπολίτευση και 16 στα αραβικά κόμματα.

Από τη σύγκριση προκύπτει ότι τα τρία κανάλια 11, 12 και 13 συγκλίνουν στην εικόνα των στρατοπέδων, παρά τις επιμέρους κομματικές διαφορές.

Το Κανάλι 14 αποκλίνει κατά δέκα έδρες υπέρ του Νετανιάχου, διαφορά που αλλάζει ουσιαστικά τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης.

Κοινός παρονομαστής παραμένει ότι η πρωτιά του Λικούντ δεν εξασφαλίζει κυβέρνηση. Παράλληλα, η αυξημένη αραβική εκπροσώπηση δυσκολεύει την εξασφάλιση πλειοψηφίας χωρίς ευρύτερες συνεννοήσεις.

Πρόκειται, συνεπώς, για διαφορετικές εκδοχές κοινοβουλευτικού αδιεξόδου, με πολύ διαφορετική απόσταση του Νετανιάχου από τις 61 έδρες. Οι διαπραγματεύσεις αποκτούν καθοριστική σημασία, ενώ η καταμέτρηση μπορεί ακόμη να μεταβάλει τις ισορροπίες.