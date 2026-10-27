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Ιστορικό ρεκόρ συμμετοχής καταγράφεται στις εκλογές του Ισραήλ, με το ποσοστό να έχει ήδη ξεπεράσει εκείνο της προηγούμενης εκλογικής αναμέτρησης. Μέχρι τις 20:00, είχε ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα το 74,3% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, έναντι 70,6% που ήταν η τελική συμμετοχή στις εκλογές του 2022.

Σύμφωνα με την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί ποτέ τη συγκεκριμένη ώρα, από τότε που άρχισε η καταγραφή της συμμετοχής ανά ώρα. Μέχρι τις 20:00 είχαν ψηφίσει 5.449.277 Ισραηλινοί, περίπου 655.000 περισσότεροι από όσους προσήλθαν συνολικά στις κάλπες το 2022.

Περίπου 70.000 Ισραηλινοί φέρεται να επέστρεψαν από το εξωτερικό για να ψηφίσουν, αριθμός πρωτοφανής για τα δεδομένα της χώρας, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες αναμένεται να προσέλθουν στις κάλπες για πρώτη φορά.

Turnout at 08:00 p.m.: 74.3%



74.3% of eligible voters had cast their ballots by 08:00 p.m., according to the Central Elections Committee. That is up from 66.3% at the same time in the 2022 election. At 08:00 p.m. in earlier elections: 60.9% in 2021, 65.6% in 2020. Polls close at… pic.twitter.com/M54ZkKSL9c — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 27, 2026

Οι κάλπες κλείνουν στις 22:00 (ώρα Κύπρου), οπότε τα ισραηλινά τηλεοπτικά δίκτυα θα μεταδώσουν τα πρώτα exit polls, τα οποία θα δώσουν μια αρχική εικόνα για το αποτέλεσμα, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται σημαντικές αποκλίσεις από την τελική καταμέτρηση.

Οι ψηφοφόροι καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο πολιτικά στρατόπεδα που προτείνουν ριζικά διαφορετικές κατευθύνσεις για το μέλλον του Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου διεκδικεί την επανεκλογή του, έχοντας ηγηθεί της πιο δεξιάς κυβέρνησης στην ιστορία του Ισραήλ. Απέναντι στον συνασπισμό του, στον οποίο συμμετέχουν εθνικιστικά και υπερορθόδοξα εβραϊκά κόμματα, βρίσκεται ένα ετερόκλητο μέτωπο της αντιπολίτευσης, με κεντρικό πρόσωπο τον Γκάντι Άιζενκοτ, πρώην αρχηγό των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, ο οποίος έχασε τον γιο του στον πόλεμο στη Γάζα.

Ωστόσο, κανένα από τα δύο πολιτικά στρατόπεδα δεν αναμένεται να εξασφαλίσει τις 61 έδρες που απαιτούνται για τον σχηματισμό κυβέρνησης πλειοψηφίας, γεγονός που προμηνύει εβδομάδες ή ακόμη και μήνες πολιτικών διαπραγματεύσεων.

Η προεκλογική εκστρατεία επικεντρώθηκε κυρίως σε ζητήματα δημοκρατίας και ασφάλειας, ενώ η εκλογική αναμέτρηση θεωρείται ευρέως δημοψήφισμα για την παραμονή του Νετανιάχου στην εξουσία.

Εκκλήσεις της τελευταίας στιγμής από τον Νετανιάχου: «Μην τους δίνετε τα κλειδιά της χώρας»

«Βγείτε να ψηφίσετε τώρα…», το μήνυμα που στέλνει ο Μπένιαμιν Νετανιάχου.

אל תיתנו להם את המפתחות של המדינה.



צאו להצביע מחל עכשיו. pic.twitter.com/77G1ivNXj3 — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 27, 2026

Κεντρική Εκλογική Επιτροπή: Θα καταμετρώνται και ψηφοδέλτια με μικρές φθορές

Έπειτα από πολυάριθμες καταγγελίες στη διάρκεια της ημέρας, κυρίως από κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και του κυβερνητικού συνασπισμού, σχετικά με ψηφοδέλτια που είχαν σκιστεί ή αλλοιωθεί με δυσδιάκριτους τρόπους, η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή ανακοίνωσε ότι τα ψηφοδέλτια με ελαττώματα δεν θα ακυρώνονται αυτομάτως.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα ψηφοδέλτια πρέπει να καταμετρώνται «εφόσον μπορεί να προσδιοριστεί με σαφήνεια η επιλογή του ψηφοφόρου».

Διευκρινίζει ότι μικρές τρύπες, ελαφροί λεκέδες ή μουτζούρες που είναι σαφές ότι δεν έγιναν από τον ψηφοφόρο δεν θα πρέπει να οδηγούν στην ακύρωση του ψηφοδελτίου. Το ίδιο ισχύει για τυπογραφικά ελαττώματα και ορισμένες αποκλίσεις από το εγκεκριμένο υπόδειγμα, υπό την προϋπόθεση ότι μπορεί να αναγνωριστεί με σαφήνεια το κόμμα που επέλεξε ο ψηφοφόρος.

Ωστόσο, ψηφοδέλτια από τα οποία μπορεί να ταυτοποιηθεί ο ψηφοφόρος δεν θα προσμετρώνται.

protothema.gr και skai.gr