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Στο ρόλο του κράτους αναγκάζονται να μπαίνουν οι σύνδεσμοι ασθενών, καλύπτοντας οικονομικές ανάγκες οικογενειών που μεταβαίνουν στο εξωτερικό για θεραπεία.

Αυτή ήταν η κοινή διαπίστωση των εκπροσώπων οργανώσεων ασθενών κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, όπου καταγράφηκαν έντονες αντιδράσεις για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ασθενείς και συνοδοί στην εξασφάλιση οικονομικής στήριξης.

Εκπρόσωποι των συνδέσμων περιέγραψαν οικογένειες που, πέρα από τη δοκιμασία μιας σοβαρής ασθένειας, καλούνται να αντιμετωπίσουν έξοδα μετακίνησης, διαμονής και καθημερινής διαβίωσης, χωρίς να διαθέτουν πάντοτε τα αναγκαία χρήματα.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η παρέμβαση του Αντιλευχαιμικού Συνδέσμου, ο οποίος ζήτησε αύξηση των επιδομάτων και καθιέρωση προκαταβολής πριν από την αναχώρηση των ασθενών.

«Αναγκάζονται να ζητούν τη βοήθεια των συνδέσμων και ορισμένοι που το θεωρούν υποτιμητικό να ζητήσουν υποφέρουν», ανέφερε εκπρόσωπός του, προειδοποιώντας ότι οι ασθενείς, πέρα από την ταλαιπωρία τους, «υποχρεώνονται και να ζητιανεύουν».

Ανάλογη ήταν η τοποθέτηση εκπροσώπων όλων των συνδέσμων ασθενών που συμμετείχαν στη συνεδρίαση.

Κάποιοι μάλιστα διερωτήθηκαν: «Πώς είναι δυνατόν το κράτος να μην μπορεί να παραχωρήσει σε έναν γονιό χρήματα για το αεροπορικό εισιτήριο τη στιγμή που τα χρειάζεται».

«Και ερχόμαστε εμείς οι σύνδεσμοι να αντικαθιστούμε το κράτος;», διερωτήθηκε, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν οικογένειες που παραμένουν για χρόνια στο εξωτερικό και αναγκάζονται να ενοικιάζουν κατοικίες.

Συγκινητική ήταν και η παρέμβαση μητέρας παιδιού με καρκίνο, η οποία ανέφερε ότι, λόγω της ιδιότητάς της ως δημόσιας υπαλλήλου, μπορούσε να αξιοποιήσει την άδεια ασθενείας της. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι πολλές άλλες οικογένειες δεν έχουν αντίστοιχες δυνατότητες.

Όπως τόνισε, οι οικονομικές υποχρεώσεις συνεχίζονται, ενώ υπάρχουν και άλλα παιδιά στην οικογένεια που χρειάζονται φροντίδα.

«Οι σύνδεσμοι, μέσα από εράνους και δωρεές, αντικαθιστούν το κράτος», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν πρέπει να δημιουργούνται σχέσεις εξάρτησης ούτε οι οργανώσεις ασθενών να μετατρέπονται σε «ευεργέτες».

Επισήμανε ακόμη ότι οι ανάγκες των ασθενών δεν σταματούν με το τέλος της νοσηλείας ή της θεραπευτικής αγωγής.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η δυνατότητα προκαταβολής χρημάτων σε ασθενείς και συνοδούς.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας ανέφερε ότι εξετάστηκε η εφαρμογή της, αλλά διαπιστώθηκαν δυσκολίες λόγω υποστελέχωσης, αυξημένου διοικητικού φόρτου και αβεβαιότητας ως προς το τελικό ποσό που δικαιούται κάθε ασθενής.

Η τοποθέτηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από βουλευτές, οι οποίοι υπέδειξαν ότι θα μπορούσε να παραχωρείται αρχικά ένα μικρό ποσοστό.

Το υπουργείο Υγείας ανέφερε επίσης ότι εισηγείται κατάργηση των εισοδηματικών κριτηρίων και παραχώρηση επιδόματος στους συνοδούς ανεξαρτήτως του εάν φιλοξενούνται σε νοσοκομείο.

Παράλληλα, το υπουργείο Εργασίας γνωστοποίησε ότι εξετάζει αύξηση και επέκταση του επιδόματος γονικής άδειας, καθώς και αναγνώριση της περιόδου φροντίδας παιδιών για σκοπούς συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.

Οι βουλευτές ζήτησαν συγκεκριμένες γραπτές προτάσεις εντός Νοεμβρίου, ενώ οι σύνδεσμοι επανέλαβαν ότι οι οικογένειες χρειάζονται ουσιαστική στήριξη από την πρώτη στιγμή και όχι μόνο αφού έχουν ήδη επωμιστεί τα έξοδα.