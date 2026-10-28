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Καταδικασμένοι στην ταλαιπωρία, την οικονομική εξουθένωση και την αναμονή για κρατική στήριξη μένουν οι ασθενείς και οι οικογένειες τους.

Οι αρμόδιοι λειτουργοί του υπουργείου Υγείας επικαλούνται, μεταξύ άλλων, διπλασιασμό του φόρτου εργασίας τους σε περίπτωση που υλοποιηθεί η κυβερνητική απόφαση για καταβολή προκαταβολής πριν από το ταξίδι για επεμβάσεις και θεραπείες στο εξωτερικό, ενώ, παράλληλα, προβάλλουν ως επιχείρημα και το γεγονός ότι «δεν είναι εύκολο να υπολογιστεί το ύψος της προκαταβολής», με αποτέλεσμα, «να υπάρχει κίνδυνος να καταβληθεί ποσό μεγαλύτερο από εκείνο που πρέπει».

Υπενθυμίζεται ότι εδώ και δύο χρόνια οι οργανωμένοι ασθενείς διαμαρτύρονται έντονα για τη μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται στην καταβολή της κρατικής στήριξης που αφορά έξοδα διαμονής και διατροφής σε συνοδούς και ασθενείς που μεταβαίνουν στο εξωτερικό για σκοπούς υγείας, με την κυβέρνηση να αναγνωρίζει το πρόβλημα και να προχωρεί σε σχετικές εξαγγελίες.

«Μας υποχρεώνετε να υποκαθιστούμε το κράτος», ανέφεραν οι εκπρόσωποι των συνδέσμων ασθενών στη χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής Εργασίας, ενώ εκπρόσωπος του υπουργείου Εργασίας ενημέρωσε ότι «στο πλαίσιο της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης θα αναγνωριστούν –μεταξύ άλλων– και οι άτυποι φροντιστές (συγγενείς, κυρίως γονείς που εγκαταλείπουν την εργασία τους προκειμένου να φροντίσουν ασθενή μέλη των οικογενειών τους).

«Πριν από έναν ακριβώς χρόνο ήμασταν εδώ σε αυτή την Επιτροπή και ακούσαμε τα ίδια πράγματα», υπέδειξαν και σε αυτή την περίπτωση που εκπρόσωποι των ασθενών, με την κοινοβουλευτική επιτροπή, να ζητά, στο τέλος της συνεδρίασης, «από το υπουργείο Εργασίας, γραπτές αποφάσεις και χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των όσων είχαν λεχθεί, εντός Νοεμβρίου».

Καταργούνται τα εισοδηματικά κριτήρια

Η αναφορά του εκπροσώπου του υπουργείου Υγείας στον διοικητικό φόρτο εργασίας προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από βουλευτές, οι οποίοι αμφισβήτησαν κατά πόσον οι συγκεκριμένες δυσκολίες δικαιολογούν τη μη καταβολή προκαταβολών σε ανθρώπους που χρειάζεται να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για θεραπεία.

Μάλιστα, υπενθύμισαν ότι κατά την περίοδο της πανδημίας είχαν εφαρμοστεί διαδικασίες επιστροφής χρημάτων από εργαζομένους και εργοδότες που έλαβαν μεγαλύτερα ποσά από εκείνα που δικαιούνταν. Υπέδειξαν, επίσης, ότι θα μπορούσε να καταβάλλεται αρχικά ένα μικρό ποσοστό, ώστε οι οικογένειες να έχουν στη διάθεσή τους χρήματα για τα πρώτα έξοδα.

«Γνωρίζω πώς ακούγεται αυτό που είπα και το έχω υπόψη μου», ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, ο οποίος παραδέχθηκε, παράλληλα, ότι υπάρχει πρόβλημα υποστελέχωσης. Ενημέρωσε, ωστόσο, ότι προωθούνται αλλαγές στο σχέδιο οικονομικής στήριξης των ασθενών, με στόχο, μεταξύ άλλων, τη μείωση του χρόνου εξέτασης των αιτήσεων. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι εισηγούνται την κατάργηση των εισοδηματικών κριτηρίων, για την οποία αναμένεται έγκριση, καθώς και την παραχώρηση επιδόματος στους συνοδούς ανεξαρτήτως του εάν φιλοξενούνται σε νοσοκομείο του εξωτερικού. Όπως εξήγησε, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες οι συνοδοί αναγκάζονται να ενοικιάζουν διαφορετικό κατάλυμα.

«Δεν πρέπει να εξαρτώνται από εράνους και δωρεές»

Από πλευράς συνδέσμων ασθενών, οι τοποθετήσεις ήταν ιδιαίτερα έντονες, με τους εκπροσώπους τους να υπογραμμίζουν ότι οι οικογένειες δεν μπορούν να συνεχίσουν να εξαρτώνται από εράνους και δωρεές για την κάλυψη βασικών αναγκών τους.

Εκπρόσωπος της ΟΣΑΚ επισήμανε ότι οι οργανώσεις γνωρίζουν από πρώτο χέρι τις ανάγκες παιδιών και ενηλίκων που αποστέλλονται στο εξωτερικό για εξειδικευμένη περίθαλψη. Υπενθύμισε ότι και στην περσινή συνεδρίαση είχε συμφωνηθεί να επανέλθουν τα αρμόδια υπουργεία με προτάσεις, ωστόσο, όπως ανέφερε, οι ασθενείς εξακολουθούν να βρίσκονται στο ίδιο σημείο.

Ανάλογη ήταν η παρέμβαση των διαφόρων συνδέσμων ασθενών οι οποίοι διερωτήθηκαν «εάν η ίδια συζήτηση θα επαναλαμβάνεται κάθε Οκτώβριο, χωρίς να λαμβάνονται αποφάσεις» και ζήτησαν αύξηση των επιδομάτων για παιδιά και ενήλικες, καθώς και παραχώρηση προκαταβολής πριν από την αναχώρηση, με καταβολή του υπολοίπου μετά την επιστροφή.

Όπως ανέφεραν, πολλοί ασθενείς ή συγγενείς τους αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την εργασία τους, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες. Υπάρχουν, μάλιστα, άνθρωποι που αποφεύγουν να ζητήσουν βοήθεια από τους συνδέσμους, επειδή το θεωρούν υποτιμητικό και υποφέρουν σιωπηλά.

Παράλληλα, έθεσαν το ερώτημα: Πώς είναι δυνατόν το κράτος να μην μπορεί να παραχωρήσει εγκαίρως σε έναν γονέα τα χρήματα για το αεροπορικό εισιτήριό του.

Αναφέρθηκαν ακόμη σε οικογένειες που παραμένουν για χρόνια στο εξωτερικό, αναγκάζονται να ενοικιάζουν κατοικίες και συνεχίζουν να επωμίζονται τις οικονομικές υποχρεώσεις τους στην Κύπρο.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστική ήταν η παρέμβαση μητέρας παιδιού με καρκίνο, η οποία ανέφερε ότι η ίδια, ως δημόσια υπάλληλος, είχε τη δυνατότητα να αξιοποιήσει την άδεια ασθενείας της, σε αντίθεση με άλλους γονείς που δεν διαθέτουν αντίστοιχη προστασία. Επισήμανε ότι, όταν ένα παιδί νοσεί, οι ανάγκες της οικογένειας δεν περιορίζονται στα έξοδα θεραπείας, καθώς υπάρχουν και τα αδέλφια του παιδιού, ενώ οι καθημερινές οικονομικές υποχρεώσεις συνεχίζονται.

Υπογράμμισε ότι οι σύνδεσμοι αναγκάζονται να καλύπτουν κρατικά κενά μέσω εράνων και δωρεών, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να δημιουργούνται σχέσεις εξάρτησης ούτε οι οργανώσεις ασθενών να μετατρέπονται σε «ευεργέτες».

Διαφώνησε, παράλληλα, με τον περιορισμό της οικονομικής στήριξης αποκλειστικά στην περίοδο νοσηλείας, εξηγώντας ότι για πολλούς ασθενείς ο αγώνας συνεχίζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας.

Τέλος, οι εκπρόσωποι των ασθενών, υπέδειξαν ότι «δεν προσφέρουν όλα τα νοσοκομεία του εξωτερικού διαμονή, ενώ η κρατική στήριξη δεν καλύπτει πάντοτε το σύνολο του κόστους. Λόγω του μεγέθους της Κύπρου, η αποστολή ασθενών στο εξωτερικό για ορισμένες εξειδικευμένες θεραπείες είναι αναπόφευκτη και το κράτος οφείλει να οργανώσει ανάλογα τη στήριξή τους. Δεν μπορεί κάθε χρόνο να ερχόμαστε στη Βουλή να συζητάμε το ίδιο πράγμα και να παίρνουμε τις ίδιες απαντήσεις», τόνισαν.

Άτυποι φροντιστές και γονική άδεια

Σε ό,τι αφορά το υπουργείο Εργασίας, ο εκπρόσωπός του ανέφερε ότι στο πλαίσιο της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης προωθείται η αναγνώριση των άτυπων φροντιστών, ώστε ο χρόνος φροντίδας ασθενών μελών της οικογένειας να λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.

Παράλληλα, ανέφερε ότι εξετάζονται περαιτέρω αλλαγές στο επίδομα γονικής άδειας, περιλαμβανομένης της αύξησής του, της δυνατότητας παραχώρησής του για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και της ετήσιας αξιοποίησης του σχετικού δικαιώματος.

Ωστόσο, όταν τέθηκε το αίτημα για συγκεκριμένες προτάσεις εντός Νοεμβρίου, ο εκπρόσωπος εξέφρασε επιφυλάξεις, χαρακτηρίζοντας προσωπικά «κάπως ανέφικτο» να είναι έτοιμες μέχρι τότε. Επικαλέστηκε την προετοιμασία του νομοσχεδίου για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, καθώς και τις οικονομικές παραμέτρους των αιτημάτων, υποστηρίζοντας ότι έχουν ήδη γίνει βήματα από το Υπουργείο.

Οι εκπρόσωποι των ασθενών επέμειναν στην ανάγκη θεσμοθέτησης ειδικής άδειας με επίδομα για γονείς παιδιών με καρκίνο και άλλες σοβαρές παθήσεις, με παράλληλη προστασία από απολύσεις και διασφάλιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων.

Η Επιτροπή ζήτησε να μεταφερθεί στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας η απαίτηση για γραπτές απαντήσεις εντός Νοεμβρίου, οπότε και θα επανέλθει στην εξέταση του ζητήματος.