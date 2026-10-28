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Η τιμή αναφοράς φυσικού αερίου στην Ευρώπη ξεπέρασε τα €100/MWh την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, για πρώτη φορά μετά τον Δεκέμβριο του 2022, όταν ξέσπασε ενεργειακή κρίση μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τη μεγάλη μείωση της μεταφοράς ρωσικού φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκές αγορές.

Όπως μεταδίδει το Euronews, το συμβόλαιο ολλανδικού TTF για παράδοση τον Νοέμβριο διαπραγματευόταν την Τετάρτη στα 100,37 ευρώ ανά μεγαβατώρα, καταγράφοντας άνοδο άνω του 4% μέσα στην ημέρα. Πριν ξεκινήσει ο πόλεμος κατά του το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου 2026, η τιμή του φυσικού αερίου ήταν γύρω στα 32 ευρώ.

«Για άλλη μία φορά, λόγω γεωπολιτικών αναταράξεων, η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια ακόμη ενεργειακή κρίση», είπε ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν το πρωί της Τετάρτης, μετά από συνάντηση με ευρωπαϊκά διυλιστήρια πετρελαίου. «Γνωρίζουμε ότι αυτός ο χειμώνας θα είναι δύσκολος για τους Ευρωπαίους πολίτες και για την οικονομία μας συνολικά», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι οι λογαριασμοί καυσίμων στην ΕΕ «εκτοξεύονται».

Η Επιτροπή εκτιμά επίσης ότι και η παγκόσμια αγορά ντίζελ θα παραμείνει προβληματική μέσα στο 2027, διατηρώντας τις τιμές καυσίμων σε υψηλά επίπεδα.

Παράλληλα, η προσφορά φυσικού αερίου στην Ευρώπη είναι αυτή την περίοδο περιορισμένη. Όπως αναφέρει το Euronews, τα αποθέματα φυσικού αερίου της ΕΕ βρίσκονταν στο 75% στις 21 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την EU Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER), αρκετά χαμηλότερα από τον συνηθισμένο στόχο του 90% έως την 1η Νοεμβρίου.