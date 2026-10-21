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Τον σχηματισμό συμμαχιών, με στόχο τη δημιουργία κλοιού πίεσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για χειροπιαστά μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια, σηματοδότησε η χωρίς αποτέλεσμα Σύνοδος Κορυφής στις 15 και 16 Οκτωβρίου.

Το νήμα τοποθέτησε πρώτη η Ιταλία, η οποία κατάφερε να καταλήξει σε συμφωνία με την Κομισιόν προκείμενου να διασφαλίσει στην οικονομία της, επιχειρήσεις και νοικοκυριά, φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα. Πρόκειται, όπως μεταδίδει το ιταλικό πρακτορείο Ειδήσεων ANSA, για προσωρινό μηχανισμό περιορισμού των επιπτώσεων των υψηλών τιμών του φυσικού αερίου στο κόστος της ηλεκτροπαραγωγής, με κρατική επιδότηση του τελικού κόστους. Η Επιτροπή έσπευσε, ωστόσο, να διευκρινίσει ότι η παρέμβαση δεν θα καλύπτει το κόστος του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών ρύπων (ETS) και να υποδείξει ότι τα ιταλικά μέτρα θα αξιολογηθούν στη βάσει των κανόνων κρατικών ενισχύσεων.

Κίνηση, η οποία ερμηνεύεται πως ούτε κουβέντα δεν πρόκειται να δεχθεί η Επιτροπή για αναστολή του ETS.

Μπλοκ πιέσεων

Το παράδειγμα της Ιταλίας, επιχειρούν να ακολουθήσουν με διαφορετική, όμως, προσέγγιση άλλα τέσσερα κράτη μέλη της ΕΕ, τα οποία υπέγραψαν προχθές κοινή διακήρυξη. Σλοβακία, Τσεχία, Ουγγαρία και Σλοβακία ζητούν προσωρινές εξαιρέσεις από τους κανόνες, προκειμένου να χρησιμοποιούν ευρωπαϊκά κονδύλια για τη στήριξη βιομηχανιών, που πλήττονται από το υψηλό ενεργειακό κόστος. Ζητούν, επίσης, ισότιμη αντιμετώπιση της πυρηνικής ενέργειας με τις ΑΠΕ.

Η υπουργός Οικονομικών της Σλοβακίας φέρεται να δήλωσε σύμφωνα με το Reuters, ότι το αίτημα θα αφορά πιθανόν κονδύλια της πολιτικής συνοχής ή του Ταμείου Εκσυγχρονισμού. Σημειωτέων ότι το Ταμείο Εκσυγχρονισμού είναι χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ για την περίοδο 2020 – 2030, το οποίο στηρίζει κράτη – μέλη, των οποίων το κατά κεφαλήν εισόδημα είναι χαμηλότερο του μέσου όρου με στόχο να εκσυγχρονίσουν τα ενεργειακά τους συστήματα και να βελτιώσουν την ενεργειακή τους απόδοση.

Παρά το γεγονός ότι δεν έχει ως προς της ώρας επιβεβαιωθεί από την Επιτροπή η παραλαβή των αιτημάτων, εντούτοις ο αρμόδιος Επίτροπος για την Ενέργεια, Νταν Γιόργκενσεν, είχε προηγουμένως συνάντηση με τους αρμόδιους υπουργούς των τεσσάρων χωρών. Σε δηλώσεις του στο Euronews αναγνώρισε μεν τη σοβαρότητα της κατάστασης στην κεντρική Ευρώπη, αλλά επίμεινε σε στοχευμένα και προσωρινά μέτρα.

Νέος Μηχανισμός 30 δισ.

Η Κομισιόν άρχισε χθες παράλληλα διαβουλεύσεις για τη συγκρότηση ενός νέου μηχανισμού βιομηχανικής χρηματοδότησης (Investment Booster), με προτεινόμενο ύψος 30 δισ. Ο υπό διαπραγμάτευση μηχανισμός, θα χρηματοδοτηθεί με 400 εκ. από τα δικαιώματα ρύπων του ETS, ενώ εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της Τράπεζας Βιομηχανικής Απανθρακοποίησης. στόχο Επιπρόσθετα,

Στο Ευρωκοινοβούλιο Κόστα – Φον Ντερ Λάιεν

Τη σκυτάλη πήρε, στο μεταξύ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο συνέρχεται στο Στρασβούργο. Στη σημερινή Σύνοδο της Ολομέλειας κλήθηκαν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάϊεν, με σκοπό να συζητηθούν οι τρόποι ανακούφισης των οικονομιών από την ενεργειακή ακρίβεια αλλά και οι εξελίξεις γύρω από νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και κατ’ επέκταση τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την εφταετία.