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Πάνω από 1,2 τρισ. ευρώ έχουν επενδυθεί σε βιώσιμες δραστηριότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2021, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μόνο το 2025, οι επενδύσεις σε δραστηριότητες εναρμονισμένες με την ταξινομία της ΕΕ ξεπέρασαν τα 320 δισ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος να κατευθύνεται στον τομέα της ενέργειας.

Παράλληλα, αυξάνονται οι εκδόσεις ομολόγων βάσει του προτύπου ευρωπαϊκών πράσινων ομολόγων. Από την αρχή του 2026 έως τις 7 Οκτωβρίου ανήλθαν σε 39 δισ. ευρώ, έναντι 21 δισ. ευρώ σε ολόκληρο το 2025, πλησιάζοντας το διπλάσιο της προηγούμενης χρονιάς.

Στην ενέργεια το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων

Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα στοιχεία αποτυπώνουν την αυξανόμενη χρήση του πλαισίου βιώσιμης χρηματοδότησης της ΕΕ, το οποίο συνδέει την οικονομική ανάπτυξη με την απανθρακοποίηση μέσω επενδύσεων σε καθαρές τεχνολογίες και υποδομές.

Από τα περισσότερα από 320 δισ. ευρώ που επενδύθηκαν το 2025 σε δραστηριότητες εναρμονισμένες με την ευρωπαϊκή ταξινομία, το μεγαλύτερο μέρος αφορούσε την ενέργεια, κυρίως μέσω παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ταξινομία αποτελεί το σύστημα ταξινόμησης της ΕΕ που βοηθά επιχειρήσεις και επενδυτές να εντοπίζουν περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η διοχέτευση κεφαλαίων σε εγχώριες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στον εξηλεκτρισμό και σε άλλες καθαρές τεχνολογίες συμβάλλει στη μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια και τη στρατηγική αυτονομία της Ένωσης.

Στα €60 δισ. τα ομόλογα βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου

Η συνολική αξία των ομολόγων που έχουν εκδοθεί βάσει του προτύπου ευρωπαϊκών πράσινων ομολόγων ανέρχεται σε περίπου 60 δισ. ευρώ από την έναρξη εφαρμογής του, τον Δεκέμβριο του 2024.

Το πρότυπο είναι εθελοντικό και αφορά ομόλογα που χρηματοδοτούν βιώσιμες δραστηριότητες εναρμονισμένες με την ταξινομία της ΕΕ. Η αύξηση των εκδόσεων το 2026 καταδεικνύει, σύμφωνα με την Επιτροπή, ότι η χρήση του διευρύνεται.

Η Κομισιόν συνδέει την αξιοποίηση του πλαισίου βιώσιμης χρηματοδότησης με τη μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη, ανθεκτική και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή οικονομία. Παράλληλα, αναφέρει ότι συνεχίζει τις προσπάθειες απλούστευσης του πλαισίου, ώστε να διευκολυνθεί η εφαρμογή του.