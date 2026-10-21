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Μάχη για συγκράτηση των τιμών δίδει το υπουργείο Οικονομικών, την ώρα που οι τιμές της ενέργειας συνεχίζουν να καταγράφουν μανιώδη άνοδο διεθνώς.

Ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, σε δηλώσεις του χθες, στο περιθώριο εκδήλωσης για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Στατιστικής, ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει ξανά από την Ε.Ε. μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για τη συγκράτηση των ενεργειακών τιμών.

Ο Μάκης Κεραυνός εξήγησε ότι εν μέσω πολέμων και ασυγκράτητων αυξήσεων των διεθνών τιμών «η προσπάθεια στοχεύει σε συγκράτηση των τιμών» και επισήμανε ότι είναι ανεδαφικό να «αναμένουμε κάθετες μειώσεις». Σημείωσε ακόμα ότι οι φορολογικοί συντελεστές έχουν μειωθεί στην Κύπρο στο κατώτατο σημείο που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο απολογισμός

Σ’ έναν πρώτο απολογισμό του αρχικού κύματος μέτρων που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση για αντιμετώπιση της ακρίβειας, διαπιστώνεται μικρή μείωση στις τιμές. Διαβεβαιώνοντας ότι η παρακολούθηση της απόδοσης των μέτρων θα είναι συνεχής, ο υπουργός Οικονομικών επισήμανε ότι ήδη καταγράφεται μείωση 5% σε τιμές βασικών αγαθών.

Χθες τέθηκε σε εφαρμογή και το δεύτερο κύμα μέτρων, με μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ σε παιδικό γάλα, πάνες, είδη γυναικείας υγιεινής, φρούτα και λαχανικά. Ο μηδενικός ΦΠΑ στα εν λόγω είδη πρώτης ανάγκης θα βρίσκεται σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια του 2027.

Υπενθυμίζεται ότι από τις 30 Σεπτεμβρίου ο ΦΠΑ είναι μηδενικός και για κρέατα, ψάρια, πουλερικά, ενώ από τις 12 Οκτωβρίου είναι σε ισχύ ο μηδενικός συντελεστή και ψωμί, γαλακτοκομικά, καφέ και ζάχαρη.

Ελπιδοφόρα είναι στο μεταξύ τα δεδομένα ως προς το ρυθμό με τον οποίο μεγεθύνθηκε η κυπριακή οικονομία πέρσι, καθώς καταμαρτυρούν τις αντοχές της. Σύμφωνα με τα τελικά επιβεβαιωμένα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ ξεπέρασε τις προσδοκίες το 2025 και αυξήθηκε 1% πάνω από τον επιδιωκόμενο στόχο, για να διαμορφωθεί τελικά στο 4,8%, σε σύγκριση με 3,8% της προηγούμενης πρόβλεψης.

Με μειδίαμα ικανοποίησης, ο Μάκης Κεραυνός επισήμανε ότι είναι προς το δημόσιο συμφέρον ο αυξημένος ρυθμός ανάπτυξης και υπέδειξε ότι καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια για καλύτερη κατανομή του πλούτου.