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Ζητήστε από έναν ξένο εγκατεστημένο στην Κύπρο να σας εξηγήσει πώς λειτουργεί το κράτος και θα πάρετε μια αμήχανη απάντηση: μέσα στην ίδια εβδομάδα άκουσε δύο ασυμβίβαστα πράγματα. Το πρώτο, ότι «δεν γίνεται»: το έντυπο θέλει πιστοποίηση από το εξωτερικό, η υπηρεσία δεν μπορεί να δώσει ημερομηνία για τελική απόφαση, και δυστυχώς έτσι λέει ο κανονισμός. Το δεύτερο, «βεβαίως, όλα γίνονται». Πήγαινε στον τάδε, πες του ότι σε στέλνω εγώ, θα γίνει η δουλειά σου μέχρι την Πέμπτη.

Το συνήθες συμπέρασμα είναι ότι το νησί είναι διεφθαρμένο, που κατά κανόνα είναι λάθος. Αυτό που βλέπει κανείς δεν είναι σύστημα δύο ταχυτήτων. Είναι ένα ενιαίο σύστημα που αξίζει να καταλάβουμε, γιατί η τεχνολογία που έρχεται θα το επιδεινώσει προτού το αντιληφθούμε.

Ο κανόνας και η εξαίρεση είναι το ίδιο πράγμα

Η απόλυτη ακαμψία και η απόλυτη ευελιξία δεν είναι αντίθετα αλλά αλληλεξαρτώμενα. Μια απαιτητική ρύθμιση που ωστόσο μπορεί να παρακαμφθεί δημιουργεί κάτι πολύτιμο: την εξουσία της παρέκκλισης. Η εξουσία αυτή ανήκει σε όποιον ασκεί διοικητικό έλεγχο σε κάθε σημείο συμφόρησης. Όταν καταργείται η δύσκολη απαίτηση, η αξία του ελέγχου μηδενίζεται. Όταν εφαρμόζεται κατά γράμμα, πάντα και για όλους, εξαφανίζεται επίσης: δεν μένει κάτι που να αξίζει να παραχωρηθεί. Υφίσταται μόνο στο κενό ανάμεσα στον απαιτητικό κανόνα και τη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης.

Οι δύο φράσεις που ακούει ο νεοφερμένος δεν είναι αντίφαση αλλά μία συναλλαγή με δύο όψεις. Όταν το παραχωρούμενο είναι αρκετά πολύτιμο, η διευθέτηση παύει να είναι ενόχληση και γίνεται βιομηχανία. Έχουμε δει πού καταλήγει αυτό.

Η χαρτούρα δεν είναι χαρτούρα

Το λέμε γραφειοκρατία και το αντιμετωπίζουμε ως χαρτούρα, γι’ αυτό και δεκαετίες μεταρρυθμίσεων πέτυχαν σχετικά λίγα. Μια άδεια, μια έγκριση, μια χορηγία, μια θέση στην ουρά: προσφέρονται σε τιμή που δεν εξισορροπεί την αγορά, οπότε κάτι άλλο καθορίζει ποιος εξυπηρετείται και πότε. Μπορεί να το αποφασίζει η αναμονή, και τότε κερδίζει όποιος έχει την πολυτέλεια να περιμένει. Ή μπορεί να το αποφασίζει η διακριτική ευχέρεια, και τότε κερδίζει όποιος έχει πρόσβαση στον αποφασίζοντα. Το δικό μας σύστημα λειτουργεί ως μείγμα των δύο.

Το βάρος των δικαιολογητικών δεν υφίσταται για να συλλέξει πληροφορίες. Είναι φίλτρο, γιατί το κράτος δεν μπορεί να ξεχωρίσει εύκολα τον έναν αιτητή από τον άλλο. Και το μόνο ερώτημα που έχει σημασία είναι τι ακριβώς φιλτράρει.

Ο Michael Spence κέρδισε το Βραβείο Νόμπελ για τη διαπίστωση ότι ένα σήμα μεταφέρει πληροφορία μόνο όταν είναι ακριβό να σταλεί από το λάθος άτομο, δηλαδή από εκείνους που θέλουμε να φιλτράρει. Ένα πτυχίο ή ένας καλά προετοιμασμένος φάκελος μετρούν ως τεκμήρια ποιότητας επειδή είναι δύσκολο να τα παράγει κάποιος ανεπαρκής. Το διοικητικό μας φίλτρο είναι ακριβό για τον ανυπόμονο και τον πολίτη χωρίς διασυνδέσεις. Δεν είναι και τόσο ακριβό για τον επιτήδειο. Ξεχωρίζει με βάση τη λάθος μεταβλητή, και γι’ αυτό το κόστος του δεν εμπνέει σε κανέναν εμπιστοσύνη.

Αυτό που μας λείπει

Η θεσμική εμπιστοσύνη δεν είναι απλώς εντιμότητα ούτε ψηφιοποίηση. Είναι η ικανότητα να προβλέψεις το αποτέλεσμα χωρίς να ξέρεις ποιος εμπλέκεται προσωπικά. Με αυτό το κριτήριο υστερούμε, και το λάθος του νεοφερμένου γίνεται κατανοητό: δεν μπορεί να προβλέψει, άρα ψάχνει κάποιον που μπορεί, και αυτό το διαβάζει ως διαφθορά. Δεν φτιάξαμε ποτέ τη θεσμική εκδοχή επειδή οι δύο μορφές εμπιστοσύνης είναι υποκατάστατα και έχουμε αφθονία της φθηνότερης. Κάθε τόπος όπου όλοι ξέρουμε κάποιον θα έκανε το ίδιο· δεν είναι ιδιαιτερότητα της Κύπρου. Όμως η προσωπική εμπιστοσύνη λειτουργεί μόνο μέσα σε κοινό δίκτυο σχέσεων· ένας ξένος πελάτης μπορεί να συνεργάζεται χρόνια μαζί μας και να μένει πάντα εκτός του δικτύου.

Η μηχανή αρχικά θα το κάνει χειρότερο

Αν το βάρος των δικαιολογητικών καθορίζει την κατανομή, τότε η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα μικρύνει την ουρά. Θα τη διογκώσει. Οι αιτητές θα υποβάλλουν τη χαρτούρα άμεσα, άψογα και πιο συχνά, ενώ οι αξιολογητές θα αυτοματοποιούν τη δική τους πλευρά, και το αποτέλεσμα θα είναι εξίσου αυθαίρετο. Το φίλτρο δεν διάβασε ποτέ τα χαρτιά για την πληροφορία τους· απλώς τα χρέωνε, και η χρέωση μόλις έπεσε στο μηδέν, για άξιους και ανάξιους εξίσου.

Ο όγκος θα αυξηθεί. Οι καθυστερήσεις θα μεγαλώσουν. Η κατανομή θα επιστρέψει στον μόνο κριτή που δεν αυτοματοποιήθηκε: στο «μέσο», στο να ξέρεις ποιον να πάρεις τηλέφωνο. Μια καλύτερη πλατφόρμα πάνω σε αναλλοίωτη ουρά θα μας κάνει πιο πελατειακούς, όχι λιγότερο, και θα παρουσιαστεί ως εκσυγχρονισμός.

Το έχουμε ήδη αποδείξει

Η Κύπρος πέτυχε στη μεταρρύθμιση τουλάχιστον δύο φορές. Η πρώτη είναι τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) και μια διευρυνόμενη πύλη gov.cy, που χρησιμοποιούν πλέον οι περισσότεροι πολίτες και έκαναν τις καθημερινές συναλλαγές με το κράτος πιο λειτουργικές. Ένα σημείο για πολλές υπηρεσίες, μεγάλο μέρος τους στο διαδίκτυο, έβαλε τέλος στο πήγαινε-έλα από τμήμα σε τμήμα. Η δεύτερη είναι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων (ΚΕΕ), το ενιαίο σημείο επαφής για τις Εταιρείες Ξένων Συμφερόντων, που κατάργησε τον έλεγχο της αγοράς εργασίας για εξειδικευμένο προσωπικό από τρίτες χώρες και βγάζει άδειες σε έναν περίπου μήνα. Είναι από τα πιο αποτελεσματικά μέτρα της τελευταίας δεκαετίας.

Αυτά δεν έγιναν επειδή ήταν τα πιο πολύτιμα διαθέσιμα μέτρα· επιλέχθηκαν επειδή πέρασαν εύκολα. Στην πρώτη περίπτωση, τα σημεία συμφόρησης ήταν σχετικά χαμηλής αξίας και πολύ διασκορπισμένα για να τα υπερασπιστεί κανείς. Στη δεύτερη, η ρύθμιση σχεδιάστηκε ώστε να μην ενοχλεί υφιστάμενα τοπικά συμφέροντα: εφαρμόστηκε σε κλάδους όπου οι εδραιωμένες τοπικές επιχειρήσεις δεν ανταγωνίζονταν, και φέρει όριο επένδυσης 200.000 ευρώ, έξω από την εμβέλεια μιας μικρομεσαίας κυπριακής εταιρείας. Το όριο δεν ήταν αβλεψία· ήταν η τιμή της έγκρισης, και γι’ αυτό ο μηχανισμός εξυπηρετεί ξένες scale-ups και μετεγκαταστάσεις παρά ιδρυτές νεοφυών επιχειρήσεων, Κύπριους ή ξένους. Το ιστορικό μας στις μεταρρυθμίσεις δεν καταδεικνύει πού ήταν μεγαλύτερα τα οφέλη, αλλά πού δεν υπήρχε πολιτική αντίδραση. Η βραδύτητα αλλού δεν είναι περιορισμός· είναι σιωπηρή πολιτική, και έχει τους υπερασπιστές της.

Τι να γίνει, και ποιος πληρώνει

Το κριτήριο για κάθε μεταρρύθμιση είναι απλό: σε ποιον πέφτει το κόστος. Αν πέφτει στον αιτητή, είναι τριβή. Αν το επωμίζεται όποιος επωφελείται από την αδιαφάνεια, τότε αξίζει.

Δημοσιοποίηση της ουράς και των αιτιολογιών. Η σειρά προτεραιότητας και ο χρόνος που εκκρεμεί κάθε απόφαση, ανά υπηρεσία, αυτόματα ενημερωμένα και ορατά σε όλους, και κάθε απόφαση με την αιτιολογία της. Δεν κοστίζει τίποτε στον έντιμο αιτητή· είναι ακριβή μόνο για όποιον προσπερνά, αφού η προσπέραση γίνεται ορατή. Έτσι σχηματίζεται διοικητικό προηγούμενο, και η προβλεψιμότητα είναι το υλικό της θεσμικής εμπιστοσύνης.

Το κόστος της καθυστέρησης στον αποφασίζοντα. Θεσμοθετημένη προθεσμία, μετά την οποία η αίτηση θεωρείται εγκεκριμένη. Η ευρωπαϊκή οδηγία για τις υπηρεσίες θεωρεί ήδη τη σιωπή ως συναίνεση εξ ορισμού. Σήμερα ο αιτητής επωμίζεται όλο το κόστος της βραδύτητας, γι’ αυτό και η πρακτική συνεχίζεται.

Δήλωσε πρώτα, έλεγξε μετά. Το κάνουμε ήδη με τη φορολογία: δηλώνεις, ένα ποσοστό ελέγχεται, και υπάρχουν συνέπειες αν είπες ψέματα. Οι περισσότερες άδειες θα μπορούσαν να δουλεύουν έτσι. Αυτό μετράει περισσότερο τώρα, γιατί μια μηχανή παράγει άψογη αίτηση και η εκ των προτέρων ανάγνωση κάθε φακέλου αποδεικνύει λιγότερα από παλιά. Μια μηχανή μπορεί να γράψει τη δήλωση. Δεν μπορεί να λογοδοτήσει γι’ αυτήν.

Τίποτε από αυτά δεν κοστίζει. Κανένα δεν είναι καμπάνια, σύνθημα ή περίπτερο σε έκθεση. Όλα αφαιρούν κάτι από κάποιον. Το «μέσο» είναι πραγματική δεξιότητα με τιμή αγοράς, και σημαντικό μέρος των επαγγελματικών αμοιβών στο νησί είναι πληρωμή για πρόσβαση στην ουρά, όχι για τεχνογνωσία. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις είναι φθηνές σε ευρώ και ακριβές σε πολιτικό κόστος. Αυτός είναι ο μόνος πραγματικός λόγος που δεν τις έχουμε κάνει.

Τα επαγγέλματα που στηρίχτηκαν στην πλοήγηση μέσα σε ένα αδιαφανές κράτος θα χάσουν αυτό το προϊόν από δύο κατευθύνσεις: τα έγγραφα γίνονται δωρεάν και η αδιαφάνεια είναι το πρώτο που αξίζει να καταργηθεί. Τι θα μπορούσαν να πουλήσουν αντ’ αυτού είναι το θέμα της επόμενης στήλης. Πίσω από αυτό κρύβεται ένα δυσκολότερο ερώτημα, που θα προκύψει προτού προλάβουν να το διαχειριστούν οι θεσμοί μας: όταν το λογισμικό συναλλάσσεται για λογαριασμό μας, ποιος του έδωσε την εξουσιοδότηση, και ποιος απαντά όταν κάνει λάθος;

*Εταίρος στο 33East