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Του Paulo Carvão

Πριν από έναν χρόνο, άρχισα να βλέπω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις ομοιότητες ανάμεσα στη σημερινή εκρηκτική ανάπτυξη των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης (AI) και στην περίοδο της “φούσκας” των dot-com. Τότε είχα θέσει το ερώτημα: “Σκάει η φούσκα της AI;”. Από τότε έχουν συμβεί πολλά και θεώρησα σκόπιμο να επανέλθω στο θέμα. Πρόσφατα μίλησα σχετικά σε μια μεγάλη ομάδα εκπροσώπων και παρόχων υπηρεσιών συστημάτων συνταξιοδότησης του δημόσιου τομέα. Όσα ακολουθούν βασίζονται στις παρατηρήσεις που έκανα σε εκείνη την παρουσίαση.

Συνοπτικά, τόνισα τη σημασία της ισορροπίας ανάμεσα στα δύο βασικά στοιχεία της καταπιστευματικής τους ευθύνης: την επίτευξη αποδόσεων και τη διαχείριση του επενδυτικού κινδύνου, με γνώμονα τη μακροπρόθεσμη υγεία και βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων. Υπό αυτό το πρίσμα, είναι δύσκολο να αγνοήσει κανείς την ευκαιρία συμμετοχής στην ανάπτυξη που δημιουργεί η AI. Ταυτόχρονα, όμως, υπάρχουν ενδείξεις ότι το σύστημα αρχίζει να εμφανίζει σημάδια πίεσης.

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ήδη έναν από τους σημαντικότερους μοχλούς ανάπτυξης της αμερικανικής οικονομίας. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες που σχετίζονται με την AI συνέβαλαν κατά 1,1 ποσοστιαίες μονάδες στην αύξηση του ΑΕΠ των ΗΠΑ, ξεπερνώντας την κατανάλωση ως βασικό κινητήριο μοχλό της οικονομικής ανάπτυξης. Έκτοτε, οι επενδύσεις στην AI έχουν αυξηθεί ακόμη περισσότερο.

Αυτή η συγκεντρωμένη ανάπτυξη μπορεί, ταυτόχρονα, να εισάγει μεγαλύτερη ευθραυστότητα στην οικονομία. Παράλληλα, βλέπουμε ενδείξεις μιας βαθιάς μεταμόρφωσης των αγορών εργασίας. Τεράστια κεφάλαια κατευθύνονται στην κατασκευή των υποδομών που απαιτεί ο κλάδος — από κέντρα δεδομένων και ημιαγωγούς μέχρι την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Υπάρχει η προσδοκία σημαντικών αυξήσεων στην παραγωγικότητα, όπως συνέβη και σε προηγούμενες περιόδους τεχνολογικής αλλαγής. Η AI μπορεί να αυξήσει την παραγωγή των επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα ενισχύει τα περιθώρια κέρδους τους. Η απότομη άνοδος των αποτιμήσεων των τεχνολογικών εταιρειών και η θετική επίδρασή τους στο χρηματιστήριο επηρεάζουν επίσης τον πλούτο των νοικοκυριών. Όμως η ανάπτυξη αυτή είναι συγκεντρωμένη σε έναν μικρό αριθμό εταιρειών και μια απότομη αναπροσαρμογή των αποτιμήσεων θα μπορούσε να πλήξει σοβαρά την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Η χρηματοδότηση μπορεί να είναι η αχίλλειος πτέρνα

Η πλευρά της πίστωσης και της χρηματοδότησης μπορεί να αποδειχθεί η αχίλλειος πτέρνα της σημερινής έκρηξης.

Η Wall Street Journal εντόπισε περίπου 600 δισ. δολάρια σε δεσμεύσεις για υποδομές που εμφανίζονται στους ισολογισμούς των Alphabet, Amazon, Meta και Microsoft, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες τριμηνιαίες οικονομικές τους καταστάσεις. Η ίδια έρευνα κατέγραψε επιπλέον 2,4 τρισ. δολάρια σε δεσμεύσεις αγορών εκτός ισολογισμού και μισθώσεις που δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει.

Τα 600 δισ. δολάρια των παραδοσιακών κεφαλαιουχικών δαπανών (CapEx) αποτελούν, επομένως, μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Παράλληλα, δημιουργούνται σύνθετες χρηματοδοτικές δομές μέσω private equity και ιδιωτικής πίστης, οι οποίες δεν διαθέτουν τη διαφάνεια των δημόσιων αγορών.

Καθώς οι επενδύσεις αυξάνονται και η υιοθέτηση της τεχνολογίας εξαπλώνεται, οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας παραμένουν λιγότερο ξεκάθαρες. Προηγούμενες τεχνολογίες γενικής χρήσης, όπως ο ηλεκτρισμός και το διαδίκτυο, συνδέθηκαν τελικά με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αυτή τη φορά, όμως, γίνεται μεγάλη συζήτηση για τις επιπτώσεις στις θέσεις εργασίας εισαγωγικού επιπέδου και στις θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης γραφείου.

Το ζήτημα παραμένει ανοιχτό. Υπάρχουν ακαδημαϊκές μελέτες και έρευνες που υποστηρίζουν και τις δύο πλευρές. Ίσως είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα, όμως η αλλαγή συντελείται πολύ ταχύτερα από ό,τι στο παρελθόν. Τότε η κοινωνία είχε περισσότερο χρόνο για να προσαρμόσει τους θεσμούς και τις πολιτικές της. Αυτή είναι μια πολυτέλεια που ίσως δεν έχουμε αυτή τη φορά.

Η εκρηκτική αύξηση των επενδύσεων στην AI μπορεί, λοιπόν, να ενισχύει την οικονομική ανάπτυξη βραχυπρόθεσμα, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει τη χρηματοοικονομική ευθραυστότητα.

Τι μας διδάσκουν οι προηγούμενες φούσκες

Η “μανία της τουλίπας” στην Ολλανδία της δεκαετίας του 1630 αποτελεί μία από τις πρώτες καταγεγραμμένες κερδοσκοπικές χρηματοοικονομικές φούσκες. Από τότε, η ιστορία έχει επαναλάβει αρκετές φορές παρόμοια μοτίβα.

Όταν μια φούσκα πυροδοτείται από μια νέα τεχνολογία, ο κύκλος ξεκινά με την εμφάνιση της νέας τεχνολογίας, η οποία εκτοπίζει ό,τι υπήρχε προηγουμένως. Το σοκ αυτό αλλάζει τις προσδοκίες για τις μελλοντικές αποδόσεις και προσελκύει κεφάλαια ταχύτερα από όσο υπάρχει η δυνατότητα να αποδειχθεί η πραγματική οικονομική αξία.

Η άνοδος οδηγεί στην ευφορία, όταν οι αφηγήσεις και οι προσδοκίες αντικαθιστούν τα πραγματικά στοιχεία. Με την πάροδο του χρόνου εμφανίζονται σημάδια πίεσης, οι πιο έμπειροι επενδυτές αρχίζουν να κατοχυρώνουν κέρδη, η χρηματοδότηση γίνεται πιο δύσκολη και οι πιο αδύναμοι κρίκοι του συστήματος καταρρέουν. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πανικό.

Τελικά, οι τιμές μπορεί να υποχωρήσουν απότομα, ακόμη και κάτω από τα αρχικά επίπεδα. Ο κύκλος “έκρηξης και κατάρρευσης” επαναλαμβάνεται: διατυπώνεται ένα πειστικό νέο όραμα, άφθονα κεφάλαια αποκρύπτουν τα αδύναμα επιχειρηματικά μοντέλα και, μετά την αναπροσαρμογή των τιμών, παραμένουν οι χρήσιμες υποδομές.

Τις περισσότερες φορές, η αξία της ίδιας της τεχνολογίας επιβιώνει.

Η εποχή των dot-com αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Οι τηλεπικοινωνιακές εταιρείες πραγματοποίησαν τεράστιες επενδύσεις για τη δημιουργία υποδομών οπτικών ινών, προκειμένου να “δικτυώσουν” την οικονομία. Αυτό οδήγησε σε υπερβάλλουσα δυναμικότητα και, σε συνδυασμό με χρηματοοικονομικές απάτες και αμφίβολα επιχειρηματικά μοντέλα, οδήγησε στην κατάρρευση αρκετών μεγάλων εταιρειών.

Με βάση το 1995 ως 100, ο Nasdaq έφτασε στις 505 μονάδες τον Μάρτιο του 2000 και στη συνέχεια υποχώρησε στις 111 μονάδες έως τον Οκτώβριο του 2002. Παρά την αναταραχή, οι υποδομές που δημιουργήθηκαν τότε χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα, καθώς αποτέλεσαν τη βάση για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Χρειάστηκε, όμως, περισσότερο από μία δεκαετία μέχρι να γίνουν εμφανείς οι αποδόσεις των αρχικών επενδύσεων.

Το ερώτημα σήμερα είναι αν η αγορά θα έχει την υπομονή να περιμένει μέχρι να αποδώσουν οι επενδύσεις στις υποδομές της AI και ποιοι παίκτες θα διαθέτουν την οικονομική αντοχή να επιβιώσουν από την έντονη μεταβλητότητα και τις παρατεταμένες ζημίες.

Η υιοθέτηση και η αξία της τεχνολογίας μπορεί να είναι πραγματικές, ακόμη και όταν η αγορά οδηγεί τις αποτιμήσεις σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα. Ο τρόπος χρηματοδότησης αυτού του κύκλου μπορεί να μας δώσει ενδείξεις για το πού κρύβεται η ευθραυστότητα και η αδυναμία του συστήματος. Πρέπει να αναζητούμε περιπτώσεις όπου η χρηματοδότηση από προμηθευτές ή κυκλικές συμφωνίες ενδέχεται να συγκαλύπτουν αδύναμες ροές εσόδων.

Εκείνοι που διαθέτουν την οικονομική αντοχή για να επιβιώσουν από αυτή την περίοδο μπορεί να καθορίσουν την επόμενη φάση της οικονομικής ανάπτυξης, όπως συνέβη με την Amazon στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Η Amazon ιδρύθηκε το 1994 και έδωσε προτεραιότητα στην ανάπτυξη, αποδεχόμενη ζημίες για χρόνια, προτού καταγράψει το πρώτο της τριμηνιαίο κέρδος στα τέλη του 2001. Ήταν μια στρατηγική που πολλοί αμφισβήτησαν τότε. Σήμερα, η Amazon κυριαρχεί όχι μόνο στο ηλεκτρονικό εμπόριο αλλά και στο cloud computing, ενώ αποκτά ολοένα ισχυρότερη παρουσία στον χώρο της AI.

Πού μπορεί να σπάσει η έκρηξη της AI

Επιστρέφοντας στο σήμερα, μπορούμε να εντοπίσουμε τέσσερις βασικές πηγές χρηματοοικονομικού κινδύνου στον τρέχοντα κύκλο της AI.

Πρώτον, η συγκέντρωση. Οι λεγόμενες “Magnificent Seven” αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ένα τρίτο της συνολικής αξίας του S&P 500. Στην κορύφωση της φούσκας των dot-com, οι κορυφαίες τεχνολογικές εταιρείες αντιπροσώπευαν περίπου 15%.

Δεύτερον, οι επενδύσεις σε CapEx πραγματοποιούνται πριν από την αντίστοιχη δημιουργία εσόδων. Τα μαθηματικά δεν φαίνεται να “βγαίνουν” εύκολα όταν τρισεκατομμύρια δολάρια κατευθύνονται σε κέντρα δεδομένων. Για σύγκριση, η Anthropic ανέφερε τον Ιούλιο του 2026 ετήσιο ρυθμό εσόδων ύψους 65 δισ. δολαρίων. Παρά την εντυπωσιακή ανάπτυξη, η απόσταση μεταξύ επενδύσεων και κερδοφορίας είναι σημαντική.

Η πίεση γίνεται επίσης ορατή στις καταστάσεις ελεύθερων ταμειακών ροών. Η Alphabet, μητρική εταιρεία της Google, ανακοίνωσε το πρώτο τρίμηνο αρνητικής ελεύθερης ταμειακής ροής από τότε που εισήχθη στο χρηματιστήριο.

Τρίτον, υπάρχει ο κίνδυνος που προκύπτει από την αδιαφάνεια των ιδιωτικών αγορών και από τον κυκλικό χαρακτήρα ορισμένων επενδύσεων. Ένα πλέγμα αλληλοσυνδεόμενων επενδύσεων μπορεί να ανιχνευθεί γύρω από δύο βασικούς παίκτες: τη Nvidia και την OpenAI. Μια αστοχία σε κάποια από τις δομές που συνδέονται με έναν από τους δύο θα μπορούσε να προκαλέσει φαινόμενο ντόμινο σε ολόκληρο τον κλάδο.

Τέλος, υπάρχει πίεση χρόνου για έξοδο από τις ιδιωτικές αγορές. Οι κορυφαίες εταιρείες ανάπτυξης AI, όπως η Anthropic και η OpenAI, θα χρειαστούν το βάθος και τη ρευστότητα των δημόσιων αγορών για να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν τις φιλόδοξες αναπτυξιακές τους στρατηγικές.

Η πρώτη από μια πιθανή σειρά “giga-IPO” πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο, όταν η SpaceX, η οποία είχε προηγουμένως συγχωνευθεί με την εταιρεία AI του Elon Musk, xAI, εισήχθη στο χρηματιστήριο. Οι δημόσιες αγορές είναι συνήθως λιγότερο ανεκτικές απέναντι σε επιχειρηματικά μοντέλα που δεν είναι ακόμη κερδοφόρα.

Μόνο μέσα στο 2026, ιδιώτες επενδυτές έχουν δεσμεύσει σχεδόν 250 δισ. δολάρια στις OpenAI, Anthropic και xAI/SpaceX. Καθώς αυτές οι εταιρείες εισέρχονται στις δημόσιες αγορές, οι αποτιμήσεις τους, τα έσοδα, η κατανάλωση μετρητών και οι συμβατικές τους υποχρεώσεις θα βρεθούν υπό πολύ αυστηρότερο έλεγχο.

Η ζήτηση είναι το κλειδί

Για να συνεχίσει να περιστρέφεται ο τροχός επενδύσεων και ανάπτυξης, χρειάζεται ζήτηση για την τεχνολογία.

Μέχρι στιγμής, τα νέα είναι θετικά: η AI εξαπλώνεται και η υιοθέτησή της γίνεται με μεγάλη ταχύτητα. Σύμφωνα με το Pew Research Center, το 49% των Αμερικανών ενηλίκων έχει χρησιμοποιήσει chatbots τεχνητής νοημοσύνης.

Στον χώρο εργασίας, η Gallup εκτιμά ότι το 30% των Αμερικανών εργαζομένων χρησιμοποιεί AI αρκετές φορές την εβδομάδα. Παράλληλα, το Office of Management and Budget κατέγραψε 3.611 περιπτώσεις χρήσης AI σε 56 ομοσπονδιακές υπηρεσίες, αριθμός διπλάσιος από εκείνον του προηγούμενου έτους.

Η υιοθέτηση γίνεται σε μεγάλη κλίμακα και ταχύτερα από ό,τι συνέβη με προηγούμενες τεχνολογίες. Μελέτη του National Bureau of Economic Research διαπίστωσε ότι η υιοθέτηση της γενετικής AI πραγματοποιείται ταχύτερα από ό,τι συνέβη κατά την αρχική διάδοση τόσο των προσωπικών υπολογιστών όσο και του διαδικτύου.

Αυτές οι πρώιμες τάσεις στηρίζουν την ανάγκη για περισσότερα κέντρα δεδομένων ώστε να καλυφθεί η αυξανόμενη ζήτηση. Υπάρχει λογική πίσω από την επενδυτική υπόθεση και δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει την αξία που δημιουργείται από μια ισχυρή καταναλωτική αγορά, μια ολοένα πιο ώριμη επιχειρηματική ζήτηση και την πρόσθετη ζήτηση που μπορεί να προσφέρει το κράτος.

Ταυτόχρονα, υπάρχουν τρεις περιορισμοί που πρέπει να έχουμε υπόψη: ένας οικονομικός, ένας φυσικός και ένας θεσμικός.

Έχω ήδη αναφερθεί στον οικονομικό περιορισμό, μιλώντας για την ένταση που δημιουργείται γύρω από τα επιχειρηματικά μοντέλα. Πρέπει να ανάβουν πολλά προειδοποιητικά λαμπάκια όταν βλέπουμε επενδύσεις τρισεκατομμυρίων δολαρίων, έσοδα δισεκατομμυρίων και ταυτόχρονα αρνητικές ταμειακές ροές. Οι επενδυτές πρέπει να παρακολουθούν στενά το περιθώριο ανοχής των δημόσιων αγορών.

Υπάρχει επίσης ένας φυσικός περιορισμός. Όσο αφηρημένα κι αν μιλάμε για την AI, στην πραγματικότητα η τεχνολογία παρέχεται μέσω κέντρων δεδομένων, τα οποία απαιτούν γη, ενέργεια και ανθρώπινη εργασία για την κατασκευή τους.

Υπάρχει, επομένως, μια φυσική παραγωγική δυναμικότητα που περιορίζει το πόσο γρήγορα μπορεί να αναπτυχθεί η AI. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, για παράδειγμα, εκτιμά ότι τα κέντρα δεδομένων θα ευθύνονται για σχεδόν το ήμισυ της αύξησης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στις ΗΠΑ έως το 2030.

Αν η συνεχιζόμενη αύξηση της ζήτησης είναι απαραίτητη για να αποδώσουν οι επενδύσεις κεφαλαίου, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε τις απαραίτητες υποδομές αρκετά γρήγορα ώστε να καλύψουμε τη ζήτηση, τότε η οικονομική εξίσωση δεν βγαίνει.

Τέλος, υπάρχει ένας θεσμικός ή ηθικός περιορισμός, που σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία αντιλαμβάνεται την AI.

Κατά τη διάρκεια του 2026 αυξήθηκε η πίεση προς τις μεγάλες εταιρείες AI και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Μέχρι πρόσφατα, όταν μιλούσαμε για τους κινδύνους της AI, αναφερόμασταν κυρίως σε υπαρξιακούς κινδύνους — για παράδειγμα, στο κατά πόσο μια AI θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα βιολογικό όπλο ικανό να αφανίσει την ανθρωπότητα.

Τέτοιοι κίνδυνοι είναι αφηρημένοι και εύκολα θεωρούνται εξαιρετικά μακρινοί. Πολλοί άνθρωποι δέχονται να ανταλλάξουν ένα μέρος της προσωπικής τους ιδιωτικότητας με ευκολία και άνεση ή δεν αντιλαμβάνονται πλήρως τον βαθμό στον οποίο χρησιμοποιούνται τα προσωπικά τους δεδομένα.

Πρόσφατα, όμως, η συζήτηση μετατοπίστηκε σε πολύ πιο συγκεκριμένα ζητήματα:

“Θα μου πάρει η AI τη δουλειά; Θα αποφοιτήσουν τα παιδιά μου χωρίς να μπορούν να βρουν δουλειά; Πώς θα επηρεάσει την κοινότητά μου η κατασκευή ενός κέντρου δεδομένων; Θα αυξηθεί ο λογαριασμός του ηλεκτρικού μου;”

Οι άνθρωποι ψηφίζουν με βάση ζητήματα που αγγίζουν άμεσα την καθημερινότητά τους. Αυτά είναι πολύ πιο δύσκολο για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους εκλεγμένους αξιωματούχους να αγνοήσουν.

Αυτό μπορεί τελικά να οδηγήσει σε ρυθμιστικές παρεμβάσεις στις ΗΠΑ. Θα μπορούσε να είναι κακή εξέλιξη εάν επιβραδύνει την πρόοδο. Θα μπορούσε, όμως, να είναι θετική εάν δημιουργήσει ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης μέσα στο οποίο η πρόοδος μπορεί να συνεχιστεί.

Είναι σαν να οδηγείς ποδήλατο: αν σταματήσεις να κάνεις πετάλι, θα πέσεις.

Στην καταναλωτική αγορά έχουμε τεράστια υιοθέτηση της AI, αλλά σχετικά μικρή ακόμη νομισματοποίηση. Η OpenAI, ηγέτης στην καταναλωτική AI, έχει πάνω από το 90% των χρηστών της στο δωρεάν επίπεδο. Η ικανότητά της να μετατρέψει αυτούς τους δωρεάν χρήστες σε συνδρομητές που πληρώνουν, να δημιουργήσει νέες πηγές εσόδων —όπως η διαφήμιση— ή να εισέλθει σε νέες δραστηριότητες, όπως το hardware, θα καθορίσει την επιτυχία της σε αυτόν τον χώρο.

Η επιχειρηματική ζήτηση συνεχίζει να επιταχύνεται. Το συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς δημιουργεί συναλλαγές υψηλότερης αξίας, ενώ η ενσωμάτωση της AI στις επιχειρηματικές ροές εργασίας δημιουργεί υψηλό κόστος αλλαγής παρόχου. Παράλληλα, η κατανάλωση υπηρεσιών AI από επιχειρήσεις μπορεί να είναι πιο προβλέψιμη, διευκολύνοντας τους προμηθευτές AI να διαχειριστούν το κόστος των υποδομών τους.

Ωστόσο, οι περισσότερες επιχειρηματικές εφαρμογές —με εξαίρεση τους πιο απαιτητικούς πελάτες— μπορούν να καλυφθούν από τεχνολογία που είναι απλώς “αρκετά καλή”, η οποία σήμερα προσφέρεται και από μοντέλα ανοικτού κώδικα χαμηλότερου κόστους.

Οι οικονομικοί διευθυντές (CFOs) έχουν μεγαλύτερη επίγνωση της απόδοσης της επένδυσης (ROI) και είναι πιο πειθαρχημένοι όταν εξετάζουν επενδύσεις σε υποδομές.

Οι επιχειρήσεις θέλουν προβλεψιμότητα και ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο μπορούν να λειτουργούν γνωρίζοντας ποιες ευθύνες και ποιοι κίνδυνοι ενδέχεται να τις αφορούν. Γι’ αυτό και καλωσορίζουν ένα επίπεδο διακυβέρνησης που μπορεί να λειτουργήσει ως βάση εμπιστοσύνης για τη διατήρηση της ανάπτυξης.

Τι πρέπει να παρακολουθούν οι επενδυτές

Οι επενδυτές θέλουν καλές αποδόσεις και οι εισηγμένες εταιρείες που σχετίζονται με την AI έχουν σημειώσει απότομη άνοδο, όπως άλλωστε και οι αποτιμήσεις των ιδιωτικών εταιρειών AI.

Κατά το κλείσιμο της αγοράς στις 4 Αυγούστου 2026, ο Nasdaq είχε ενισχυθεί κατά 38% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025, η Nvidia κατά 54% και η Alphabet κατά 123%. Η Meta αποτέλεσε εξαίρεση στον τεχνολογικό κλάδο, υποχωρώντας κατά 12% την ίδια περίοδο. Η Meta θεωρείται ουραγός στον χώρο της AI και αντιμετωπίζει αυξανόμενες δικαστικές προσφυγές που σχετίζονται με τις δραστηριότητές της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι αποτιμήσεις στις ιδιωτικές αγορές έχουν εκτοξευθεί και ενδέχεται να δούμε δύο ή ακόμη και τρεις εταιρείες αξίας πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων να εισέρχονται στις δημόσιες αγορές.

Η IPO της SpaceX αποτιμήθηκε στα 1,77 τρισ. δολάρια τον Ιούνιο, ενώ η αγορά εκτιμά ότι η Anthropic ενδέχεται να επιδιώξει αποτίμηση-ρεκόρ ύψους 2 τρισ. δολαρίων για μια IPO αργότερα μέσα στη χρονιά. Ο γύρος χρηματοδότησης της OpenAI τον Μάρτιο του 2026 αποτίμησε την εταιρεία στα 852 δισ. δολάρια.

Πρόκειται για αποτιμήσεις μεγαλύτερες από οποιαδήποτε άλλη στην ιστορία των IPO. Οι επενδυτές θα πρέπει να διατηρούν μια μετρημένη και ελεγχόμενη έκθεση στην AI, ώστε να συμμετέχουν στα κέρδη της αγοράς, παρακολουθώντας ταυτόχρονα στενά τους πραγματικούς κινδύνους που γίνονται ολοένα πιο ορατοί.

Μιλώντας στο Public Pension Funding Forum της National Conference on Public Employee Retirement Systems (NCPERS), ένιωσα το βάρος των περισσότερων από 650 συστημάτων συνταξιοδότησης του δημόσιου τομέα που εκπροσωπεί η συγκεκριμένη οργάνωση. Συλλογικά, εξυπηρετούν περισσότερους από 20 εκατομμύρια εκπαιδευτικούς, πυροσβέστες, αστυνομικούς, δημοτικούς υπαλλήλους και άλλους δημόσιους λειτουργούς.

Χρησιμοποίησα μέσους όρους που δεν αντικατοπτρίζουν απόλυτα τα χαρτοφυλάκιά τους, προσπάθησα όμως να δείξω ότι είναι ήδη εκτεθειμένοι στην AI.

Τα πολιτειακά και τοπικά συνταξιοδοτικά συστήματα καθορισμένων παροχών του δημόσιου τομέα διέθεταν το 2025 περιουσιακά στοιχεία ύψους 6,5 τρισ. δολαρίων, με μέση κατανομή 42% σε μετοχές.

Ο S&P 500 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένας πρόχειρος δείκτης αναφοράς για την αγορά και, τον Ιούλιο του 2026, το 37% της στάθμισής του αφορούσε μετοχές εταιρειών τεχνολογίας πληροφορικής.

Αν χρησιμοποιήσουμε τέσσερις ενδεικτικές μετοχές και τη συμμετοχή τους στον S&P 500 —Nvidia 7,6%, Alphabet 5,8%, Meta 2,2% και Micron 1,6%— και υποθέσουμε ότι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα είχε επενδύσει ολόκληρο το 42% της μετοχικής του κατανομής στον S&P 500, τότε αυτές οι τέσσερις μετοχές θα αντιπροσώπευαν περίπου το 7% του συνολικού ενεργητικού του προγράμματος.

Το συμπέρασμα είναι σαφές: είστε ήδη εκτεθειμένοι στην AI, ακόμη κι αν δεν προσπαθείτε ενεργά να δημιουργήσετε υπεραπόδοση μέσω μιας ειδικής επενδυτικής στρατηγικής για την AI.

Παρόμοιες —και, ιδανικά, ακόμη πιο λεπτομερείς— εκτιμήσεις μπορούν να πραγματοποιήσουν και οι μεμονωμένοι επενδυτές, ώστε να μετρήσουν την πραγματική έκθεση των χαρτοφυλακίων τους.

Οι επενδυτές συμμετέχουν ήδη στην άνοδο που δημιουργεί η έκρηξη της AI. Από την άλλη πλευρά, είναι επίσης εκτεθειμένοι στην πτώση, ακόμη και αν δεν έχουν επενδύσει ενεργά στην AI.

Για να επιτευχθεί υπεύθυνα η ισορροπία μεταξύ επενδυτικών αποδόσεων και περιορισμού του κινδύνου, προτείνω:

1. Μετρήστε το επίπεδο έκθεσής σας.

Αντί να χρησιμοποιείτε γενικούς μέσους όρους, εξετάστε τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου σας, υπολογίστε την πραγματική σας έκθεση στην AI και αποφασίστε συνειδητά πόση θέλετε να είναι. Δεν υπάρχει τίποτα λανθασμένο ούτε σε μια επιθετική ούτε σε μια συντηρητική στρατηγική, αρκεί να εφαρμόζεται με σαφήνεια και επίγνωση.

2. Παρακολουθείτε τις ροές κεφαλαίων στον κλάδο και εξετάστε αν μετατρέπονται σε πραγματικά έσοδα και κέρδη.

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στη χρησιμοποίηση των κέντρων δεδομένων, αλλά μην περιορίσετε την ανάλυσή σας εκεί. Παρακολουθείτε επίσης τον ενεργειακό τομέα και τη βιομηχανία ημιαγωγών.

3. Παρακολουθείτε τη ρευστότητα των δημόσιων αγορών.

Εξετάστε αν οι αγορές μπορούν να απορροφήσουν μεγάλες IPO εταιρειών AI, διατηρώντας παράλληλα την ανοχή τους απέναντι σε επιχειρηματικά μοντέλα που δεν έχουν ακόμη αποδειχθεί.

4. Εντοπίστε τις πηγές κυκλικής χρηματοδότησης και αντιμετωπίστε τες ως παράγοντες κινδύνου.

Κατανοήστε ποιος συνδέεται με ποιον και εντοπίστε τους πιο αδύναμους κρίκους. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις αγορές ιδιωτικής πίστης και στο χρέος που βρίσκεται εκτός ισολογισμού.

5. Παρακολουθείτε τις εξελίξεις στο μέτωπο της πολιτικής και της ρύθμισης.

Μια σωστά σχεδιασμένη πολιτική μπορεί να δημιουργήσει ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, να ενισχύσει την ανάπτυξη και ταυτόχρονα να περιορίσει τους κινδύνους. Αντίθετα, μια κακώς σχεδιασμένη πολιτική μπορεί να περιορίσει την προσφορά ή τη ζήτηση και να επιταχύνει μια διόρθωση της αγοράς.

Να είστε συνειδητοί ως προς τη συμμετοχή σας στην ανοδική δυναμική της αγοράς, αναζητώντας παράλληλα σημάδια που θα μπορούσαν να προαναγγείλουν το σκάσιμο μιας φούσκας.

Πιστεύω στην αξία αυτής της τεχνολογίας και θεωρώ ότι η AI έχει πλέον ενσωματωθεί τόσο βαθιά στην οικονομία μας, ώστε μπορεί να θεωρηθεί αδύνατο να αποτύχει.

Η φούσκα της AI μπορεί να μη σκάσει. Μπορεί, όμως, να ξεφουσκώσει — και, κατά τη διαδικασία αυτή, να ξεχωρίσει τους νικητές από τους ηττημένους.

Forbes