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Τα έντυπα για την έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας φυσικού προσώπου, το οποίο απαιτείται στο πλαίσιο εξέτασης αιτήσεων αδειοδότησης Απεικονιστικών Κέντρων, δημοσίευσε το Τμήμα Φορολογίας.

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος έχουν αναρτηθεί δύο διαφορετικά έντυπα δήλωσης:

για έκδοση πιστοποιητικού βάσει του κανόνα των 183 ημερών ,

, για έκδοση πιστοποιητικού βάσει του κανόνα των 60 ημερών.

Τα έντυπα προορίζονται αποκλειστικά για την έκδοση πιστοποιητικού που θα υποβληθεί στο Υπουργείο Υγείας στο πλαίσιο αίτησης για την αδειοδότηση Απεικονιστικού Κέντρου.

Αφορούν συγκεκριμένα τους διοικητικά ή/και επιστημονικά υπεύθυνους των Απεικονιστικών Κέντρων.

Η διαδικασία υποβολής

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το κατάλληλο έντυπο στο Επαρχιακό Γραφείο του Τμήματος Φορολογίας στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι.

Μαζί με το έντυπο πρέπει να υποβληθούν:

τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά,

βεβαίωση από το Απεικονιστικό Κέντρο ότι ο αιτητής είναι ο διοικητικά ή/και επιστημονικά υπεύθυνός του.

Τα πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας που θα εκδίδονται μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας θα αναφέρουν ρητά ότι προορίζονται για υποβολή στο Υπουργείο Υγείας.

Η έκδοσή τους εντάσσεται στη διαδικασία εφαρμογής του περί Απεικονιστικών Κέντρων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμου του 2026.