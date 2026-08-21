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Στις σοβαρές αδυναμίες που εξακολουθεί να παρουσιάζει η Κύπρος στη διαχείριση των υδάτων, των λυμάτων και των αποβλήτων αναφέρεται το ΑΚΕΛ, με αφορμή νέα έκθεση και συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε ανακοίνωσή του, το ΑΚΕΛ αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταγράφει πως η λειψυδρία έχει φτάσει σε κρίσιμο επίπεδο, ότι οι επενδύσεις στις υποδομές ύδρευσης δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση των συστημικών αναγκών και ότι η διαχείριση των αποβλήτων παραμένει πολύ πίσω.

Όπως σημειώνει, τα στοιχεία δείχνουν ότι η Κύπρος παράγει πολύ περισσότερα αστικά απόβλητα ανά κάτοικο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το ποσοστό των αποβλήτων που προετοιμάζονται για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση παραμένει «δραματικά χαμηλό».

Το ΑΚΕΛ χαρακτηρίζει ακόμη πιο ανησυχητική την επισήμανση ότι οι περιβαλλοντικές προκλήσεις υφίστανται εδώ και χρόνια και ότι απαιτείται πλέον επείγουσα δράση.

Παράλληλα, ασκεί κριτική στην Κυβέρνηση, αναφέροντας ότι «δεν έχει πλέον καμία δικαιολογία» και ότι δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από προφάσεις πως πρόκειται για «τεχνοκρατικές παρατηρήσεις».

Σύμφωνα με το κόμμα, η Κύπρος χρειάζεται ολοκληρωμένο και μακρόπνοο σχεδιασμό για το υδατικό, με έμφαση στην εξοικονόμηση, την επαναχρησιμοποίηση και την ορθολογική διαχείριση του νερού. Ζητά επίσης ολοκλήρωση των αποχετευτικών υποδομών και αξιοποίηση του ανακυκλωμένου νερού, ιδιαίτερα για τη γεωργία.

Σε ό,τι αφορά τα απόβλητα, το ΑΚΕΛ τονίζει την ανάγκη για χωριστή συλλογή, ανακύκλωση και δραστική μείωση της ταφής αποβλήτων.

«Το νερό, η διαχείριση των αποβλήτων και η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης αφορούν την ποιότητα ζωής των πολιτών, τη γεωργία, το περιβάλλον και την ίδια την οικονομία του τόπου», αναφέρει.

Καταλήγοντας, το ΑΚΕΛ σημειώνει ότι θα συνεχίσει να απαιτεί συγκεκριμένες λύσεις, επενδύσεις και λογοδοσία, ώστε η προστασία και η διασφάλιση του νερού και του περιβάλλοντος να αποτελέσουν πραγματική προτεραιότητα και όχι, όπως αναφέρει, «άλλη μία εξαγγελία που παραμένει στα χαρτιά».